Cenone di capodanno tra delizie e tradizione: come scegliere il tuo ristorante ideale
di Redazione
31/01/2024
Se sei alla ricerca di utili informazioni su quali delizie optare per il tradizionale cenone di Capodanno, a seguire troverai dei consigli per scegliere il ristorante ideale in grado di servirti i piatti che maggiormente soddisfano il tuo palato.
L’ampia scelta di ristoranti per il cenone di CapodannoIn Italia e nello specifico nella città di Roma, hai la possibilità di trovare il locale ideale e soprattutto quello che possa offrirti piatti tipici della tradizione regionale. Dagli antipasti ai dolci, il menù perfetto da gustare nei ristoranti migliori per il Capodanno a Roma è molto variegato, e per iniziare alla grande puoi partire proprio con i suddetti tipici antipasti. Questi ultimi tra l’altro sono disponibili a base di carne, di pesce oppure vegetariani, e in ogni caso rappresentano le pietanze ideali per il menù tipico dell’ultimo giorno dell’anno. Tra i più gettonati ci sono torte salate imbottite con broccoli e salsiccia oppure con spinaci e ricotta. Anche dei rotoli ripieni di carne di manzo o di maiale, oppure con salmone o verdure si rivelano ottimi per iniziare alla grande il cenone. Se tuttavia preferisci orientarti sui prodotti ittici allora un fritto misto di pesci, gamberi e calamari li puoi considerare senza esitazione anche perché quasi tutti i ristoranti della capitale li preparano all’insegna della tradizione culinaria romana.
Quali primi e secondi piatti provare a Capodanno nei migliori ristoranti?Il menù di Capodanno che puoi gustare nei migliori ristoranti romani che propongono quello tipico della tradizione culinaria locale, subito dopo gli antipasti prevede primi piatti che vale sicuramente la pena assaggiare. Per fare qualche esempio puoi optare per pasta fresca condita con ragù di terra oppure di mare, per i classici gnocchi gratinati, per cannelloni di terra, mare o vegetariani o ancora per un risotto. Quest’ultimo tra l’altro lo scegli condito con formaggi o con una deliziosa crema di scampi. Parlando dei secondi piatti tipici proposti dai ristoranti romani in occasione di Capodanno, devi sapere che i più gustosi sono il cotechino con lenticchie, il galletto cucinato al forno con patate oppure vari contorni di verdure saltate in padella nonché i classici carciofi arrostiti.
Gli imperdibili dolci nel menù di CapodannoUn cenone tipico della tradizione culinaria italiana anche a Roma prevede in conclusione la degustazione di dolci. I ristoranti locali infatti ti propongono ad esempio una deliziosa millefoglie farcita con crema pasticcera, delle ciambelline nonché il classico panettone. Quest’ultimo maggiormente diffuso nella città è tuttavia il cosiddetto pangiallo, ossia un antichissimo dolce tipico proprio delle festività natalizie. In conclusione devi sapere che a parte la degustazione di vini della regione come ad esempio quelli rossi e bianchi dei Castelli Romani, per rendere il tuo cenone indimenticabile e di buon auspicio per l’anno nuovo, in molti ristoranti puoi trovare anche cibi portafortuna. Se infatti dal punto di vista scaramantico ci credi, allora a parte le lenticchie che hanno la forma di monete e sono quindi da sempre ad esse associate, puoi optare per il maiale. Il motivo di tale scelta è legato al fatto che notoriamente la maggior parte dei salvadanai hanno proprio la sagoma di questo suino, mentre il cibo viene proposto nelle versioni cotechino o zampone. Infine se a Madrid come portafortuna si sceglie di ingerire l’uno dietro l’altro 12 chicchi d’uva allo scoccare della mezzanotte, a Roma in alternativa puoi optare per sette diversi tipi di frutta secca come ad esempio noci, uvetta, arachidi, nocciole, fichi, mandorle e datteri.
