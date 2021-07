Cucina smart, i consigli per creare un ambiente “intelligente”

La parola chiave del momento per tutte le case del pianeta è smart. Il motivo è presto detto: si ricercano dispositivi e arredamenti “intelligenti” che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli inquilini. Tra gli ambienti che risentono maggiormente di questo trend c’è la cucina, lo spazio dedicato alla creatività e agli elettrodomestici fondamentali per la conservazione e la cottura dei cibi. Proprio questa sua vocazione “pratica” l’ha resa negli anni oggetto di numerosi cambiamenti, perchè all’efficienza degli elettrodomestici si è aggiunta anche la funzionalità di arredi ed impianti.

Gli scopi di una cucina smart sono inoltre anche legati ai consumi, sia in termini di bollette sia in termini di spreco alimentare, che secondo il Food Waste Index Report 2021 delle Nazioni Unite, raggiunge un miliardo di tonnellate all’anno. Utilizzare strumenti che aiutano a ridurre gli sprechi e ad utilizzare meglio gli elettrodomestici è quindi un vantaggio per l’ambiente e per l’economia familiare. Ecco i consigli più utili per creare un ambiente “intelligente”.

Aiuto della tecnologia

Una cucina smart è una cucina alleata della tecnologia. Per poter controllare gli impianti e gli elettrodomestici da remoto, è fondamentale affidarsi alla domotica ed automatizzare alcune azioni con qualche click da smartphone. Ci sono infatti numerose applicazioni, che si connettono direttamente agli impianti e agli elettrodomestici che controllano il funzionamento e rilevano eventuali problemi. In questo modo tutto funziona con la massima efficienza e, nel caso di anomalie, si può intervenire con tempestività. Un altro aiuto tecnologico in cucina è lo smart speaker, per inviare comandi vocali mentre si è impegnati ad esempio a tagliare gli ingredienti per una ricetta.

Impianti intelligenti

In cucina si possono attivare impianti elettrici e di illuminazione che funzionano in maniera autonoma. Sono molto utili per gestire a distanza gli elettrodomestici di cottura elettrici, che in tal modo si avviano in autonomia e controllano la cottura senza sprecare energia o rischiare di rovinare il cibo. Il controllo tamite app inoltre è anche una sicurezza, perché limita le disattenzioni, che potrebbero provocare danni all’abitazione e agli abitanti.

Elettrodomestici smart

Negli ultimi anni gli elettrodomestici hanno raggiunto alti livelli di efficienza energetica e soprattutto funzionalità, garantendo agli acquirenti servizi avanzati e molteplici funzioni. Tra gli elettrodomestici più smart ci sono i forni e i frigoriferi. Nel primo caso si possono scegliere forni che cuociono in totale auotomia i cibi, controllando temperatura e grado di cottura ed evitando così qualsiasi tipo di spreco. I frigoriferi sono invece diventati dei veri e propro controllori dello spreco. Alcuni modelli infatti sono dotati di telecamere interne che comunicano scadenze ravvicinate dei prodotti o primi segni di cedimento, consentendo così di utilizzare il cibo prima che sia troppo tardi. Sono inoltre utili per capire cosa manca e cosa invece si può comprare, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.