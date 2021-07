Come arredare un soggiorno piccolo

Il soggiorno è una zona della casa che, notoriamente, ha un ruolo fondamentale. Soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, la sua importanza è aumentata tantissimo. Con la necessità di rimanere chiusi in casa, abbiamo imparato a usarlo come luogo di studio, ma anche come zona di lavoro (oltre che di relax).

Nel momento in cui si chiama in causa la necessità di dare un volto speciale al salotto di casa, un doveroso cenno deve essere dedicato alle situazioni in cui la sua estensione è contenuta. Si tratta di circostanze tutto tranne che rare. Da diversi anni a questa parte, infatti, è facile avere a che fare con appartamenti piccoli. Come muoversi in questi casi quando si tratta di arredare il soggiorno? Scopriamolo assieme!

Spazio alle mensole

Le mensole sono delle alleate a dir poco preziose del soggiorno piccolo. Nel momento in cui le si chiama in causa, è possibile prendere in considerazione un’ampia pletora di modelli. Si va dalle mensole con forme insolite, fino a quelle essenziali realizzate in materiali come il vetro. C’è davvero l’imbarazzo della scelta! Il bello è che bastano pochi minuti per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Su siti web come Worldcasa.it, si può infatti scegliere tra numerosi modelli.

Realizza delle nicchie

Ricavare delle nicchie nel muro può rivelarsi un’idea super pratica per arredare il salotto piccolo. In questi spazi, è possibile posizionare dei libri, ma anche dei soprammobili.

Valorizza la luce naturale

Ecco un consiglio che non ci si stanca mai di ripetere a chi ha intenzione di arredare al meglio un’area della casa non molto estesa. Valorizzare al massimo la luce naturale significa scegliere tende di materiali leggeri come il lino e possibilmente di colore chiaro. Inoltre, nei casi in cui i regolamenti comunali lo consentono, è bene allargare le finestre.

Non scegliere troppi colori

Molte volte, quando si ha a che fare con un soggiorno di estensione contenuta e si pensa ai colori, il primo pensiero che viene in mente è quello di focalizzarsi sul bianco, pensando di dare vita a un ambiente meravigliosamente luminoso. Bene, è il caso di evitare questa soluzione.

Con il bianco, infatti, si rischia di dare vita a un contesto eccessivamente asettico. L’idea è di concentrarsi anche solo su due colori – il bianco e il nero – ma di farlo in maniera intelligente. Questo vuol dire, per esempio, scegliere muri bianchi e concentrarsi sul nero per dettagli come le cornici dei quadri e i cuscini, per non parlare del vaso posizionato sull’eventuale tavolo da pranzo.

Attenzione al divano

Nel momento in cui si chiamano in causa i consigli per arredare il salotto piccolo, non si può non prendere in considerazione il divano. Si tratta del re dell’ambiente living e, per ovvi motivi, deve essere scelto senza lasciare nulla al caso. Quando si ha a che fare con un salotto di estensione contenuta, l’optimum prevede il fatto di orientarsi verso divani bassi, meglio se privi di braccioli. Se proprio sono presenti, dovrebbero essere sottili, così da non togliere troppo spazio alla seduta.

Non aver paura di sperimentare

Il divano è senza dubbio la scelta più popolare da prendere in considerazione nel momento in cui si ha a che fare con l’arredamento del salotto. Attenzione, però: nessuno vincola strettamente verso questo elemento. Se lo si desidera, si possono includere nell’ambiente living piccolo una o più poltrone.

Specchio, specchio

Lo specchio è un elemento prezioso per chi vuole arredare con personalità il salotto piccolo. Come ben si sa, il suo ruolo è quello di massimizzare la spazialità. Nel momento in cui lo si sceglie, sono davvero tante le soluzioni a cui fare riferimento. Ci si può orientare verso specchi di grandi dimensioni – meglio se privi di cornice se il salotto è arredato in stile minimal – o verso specchi piccoli di forma tonda, che possono essere appesi uno vicino all’altro.