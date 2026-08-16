Corfù: cosa vedere sull'isola greca dello Ionio

Tra le isole greche dello Ionio, Corfù occupa una posizione del tutto particolare: non per primato geografico, ma per la stratificazione storica e paesaggistica che la distingue da qualsiasi altro arcipelago del Mediterraneo orientale. Chi vi arriva per la prima volta porta spesso aspettative costruite su immagini di mare turchese e villaggi bianchi, e si trova invece davanti a una città veneziana di considerevole complessità urbanistica, a colline verdissime che ricordano certi angoli della Grecia nordoccidentale, a una costa che alterna falesie, insenature sabbiose e spiagge di ciottoli bianchi in un susseguirsi che raramente delude.

La corfu isola ha attraversato secoli di dominazioni diverse — veneziana, francese, britannica — e ciascuna ha lasciato tracce visibili nell'architettura, nell'organizzazione del territorio e persino nelle abitudini alimentari della popolazione locale. Questa sovrapposizione non è un artificio narrativo utile alle guide turistiche: è una realtà fisica e culturale che si percepisce camminando per il centro storico di Kerkyra, dove i portici veneziani si alternano alle logge neoclassiche di epoca britannica, dove le chiese ortodosse coabitano con i resti di edifici amministrativi francesi. È raro trovare, nel bacino mediterraneo, un luogo che contenga una simile densità di influenze senza apparire caotico.

Organizzare una visita a Corfù richiede una certa onestà nei confronti del tempo disponibile: l'isola è abbastanza grande da non potersi esaurire in pochi giorni, ma abbastanza coerente nella sua logica territoriale da permettere un percorso sensato anche con una settimana. Le note che seguono non hanno pretese di completezza enciclopedica, ma cercano di indicare i punti di maggiore interesse con la precisione che serve a chi vuole andare oltre la superficie.

Il centro storico di Kerkyra: architettura e tessuto urbano

Kerkyra, il capoluogo dell'isola, è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità dal 2007, e il riconoscimento non è formale: la città vecchia conserva una continuità architettonica che poche città mediterranee di dimensioni comparabili possono vantare. Il fulcro del sistema urbano è la Spianada, la grande esplanada che separa la città dalla Fortezza Vecchia veneziana, uno spazio aperto che i britannici trasformarono in campo da cricket nel XIX secolo — e il campo esiste ancora, con partite regolari durante la stagione. Attorno alla piazza si affacciano le Liston, una serie di portici costruiti durante l'occupazione francese sul modello della Rue de Rivoli parigina: il dettaglio non è casuale, perché rivela quanto la città sia stata pensata, in ogni fase della sua storia, come luogo di rappresentanza oltre che di abitazione.

La Fortezza Vecchia, edificata dai veneziani tra il XV e il XVI secolo su una penisola naturalmente difesa, merita una visita di almeno due ore: il sistema bastionato è in buono stato di conservazione, i sotterranei sono accessibili, e dalla sommità si ha una delle viste più complete sull'isola e sul canale che la separa dall'Epiro. La Fortezza Nuova, sul lato opposto della città vecchia, è meno frequentata ma offre una prospettiva diversa sul porto e sul labirinto di vicoli del centro storico, detto Campiello, dove i kantouni — i vicoli coperti tipici dell'urbanistica veneziana — formano un reticolo quasi labirintico ma percorribile a senso con un minimo di orientamento.

Il Palazzo di Mon Repos e i siti archeologici

A pochi chilometri a sud della città vecchia, la penisola di Kanoni ospita il Palazzo di Mon Repos, una residenza neoclassica costruita dai britannici nel 1831 che ha acquisito notorietà internazionale per essere stato il luogo di nascita del Principe Filippo di Edimburgo nel 1921; oggi il palazzo è convertito in museo e ospita una collezione di reperti relativi alla storia dell'isola, mentre il parco circostante — curato, ombreggiato, aperto al pubblico — contiene i resti di un tempio dorico del VI secolo a.C. dedicato ad Artemide. Sul promontorio si trova anche la chiesa di Vlacherna, raggiungibile a piedi su una breve diga, con il piccolo isolotto di Pontikonissi sullo sfondo: un'immagine fotograficamente ripetuta fino alla saturazione, ma geometricamente riuscita.

Per chi ha interesse specifico per l'antichità, il Museo Archeologico di Kerkyra conserva il frontone del Tempio di Artemide, databile all'inizio del VI secolo a.C. e considerato uno dei più antichi esempi di scultura architettonica greca su grande scala: la Gorgone centrale, con le sue figure simmetriche di pantere e scene narrative ai lati, è un documento di straordinario valore storico-artistico che da solo giustifica la visita al museo. La corfu isola ha una stratificazione preistorica e protostorica che rimane in parte ancora da scavare sistematicamente, e le acquisizioni degli ultimi anni hanno ridefinito alcune delle cronologie finora accettate.

Il paesaggio interno: Troumbetas, Agios Mattheos e la dorsale collinare

L'errore più comune di chi visita Corfù è restare ancorato alla costa, perdendo di vista un entroterra che ha caratteristiche proprie e che, per certi versi, rappresenta la parte più autentica dell'isola: i villaggi della dorsale centrale — Sgombou, Troumbetas, Agios Mattheos — conservano un'architettura rurale integra, con case in pietra a secco, orti terrazzati e oliveti che in alcuni casi hanno secoli di vita. L'ulivo è la coltura dominante dell'isola; si stima che Corfù ospiti circa tre milioni di piante, molte delle quali piantate in epoca veneziana quando la Repubblica di Venezia incentivava la coltivazione con premi in denaro per ogni nuovo albero messo a dimora — una politica agricola di lungo periodo i cui effetti sono visibili ancora oggi nel paesaggio.

La strada che attraversa l'interno dell'isola da nord a sud offre scorci sul mare Ionio a ovest e sul canale di Corfù a est in modo alternato, con variazioni di luce e di vegetazione che rendono il percorso in automobile o in motocicletta un'esperienza in sé. Il villaggio di Pelekas, su un crocicchio di strade a circa 15 chilometri dal capoluogo, è noto per un punto panoramico detto Trono di Kaiser — il nome deriva da una visita di Guglielmo II di Germania a inizio Novecento — dal quale si vede la parte più verde dell'isola verso ovest e la città verso est.

Le coste: distribuzione geografica e caratteristiche delle spiagge

La costa di Corfù non è omogenea, e la scelta di dove soggiornare o passare le giornate dipende dalle preferenze personali con una certa consequenzialità: la costa orientale, protetta dal canale, ha acque più calme, spiagge di ghiaia fine e sabbia mista, e una serie di centri come Benitses, Moraitika e Kavos che nei decenni del turismo di massa hanno sviluppato un'offerta ricettiva quantitativamente abbondante ma qualitativamente disomogenea. La costa occidentale, esposta al vento del Mediterraneo, ha acque più mosse, spiagge di sabbia compatta e paesaggi più scenografici: Glyfada, Myrtiotissa — protetta da una falesia boscosa e nota per la sua libertà da strutture balneari fisse — e Paleokastritsa, insenatura multipla con fondali limpidi e ottimi punti di immersione, sono i riferimenti principali.

Il nord dell'isola ha una propria identità: Canal d'Amour, nei pressi di Sidari, è una serie di insenature scavate nella roccia arenaria con corridoi naturali tra le pareti; la zona di Kassiopi, antico porto romano oggi convertito in villaggio con marina, offre una combinazione di storia visibile — resti di un castello normanno-veneziano sul promontorio — e infrastrutture balneari di qualità. La spiaggia di Issos, all'estremo meridionale, è una lingua sabbiosa che separa il lago di Korission dal mare aperto e che per la sua ampiezza e la relativa assenza di strutture risulta tra le più interessanti sul piano paesaggistico.

Achilleion e il patrimonio dell'Ottocento europeo

Il palazzo dell'Achilleion, costruito tra il 1889 e il 1891 per volere dell'imperatrice Elisabetta d'Austria — Sissi — su progetto dell'architetto Raffaele Caritto, è uno degli esempi più curiosi di architettura eclettica ottocentesca nell'area mediterranea: il palazzo combina elementi neoclassici, neorinascimentali e orientali in una sintesi che non è coerenza stilistica ma documento fedele del gusto di fine secolo, e che ha il suo momento più eclatante nella statua monumentale di Achille morente nel giardino inferiore, opera dello scultore Ernst Herter. Dopo la morte di Elisabetta, il palazzo fu acquistato da Guglielmo II di Germania, che lo usò come residenza estiva fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, aggiungendo la statua di Achille vincitore che domina il giardino superiore con un'enfasi retorica caratteristica del committente.

La visita all'Achilleion, a circa 12 chilometri da Kerkyra nella zona di Gastouri, vale principalmente per il contesto storico e per i giardini terrazzati con veduta sul mar Ionio; gli interni, parzialmente accessibili, conservano arredi e decorazioni originali solo in parte. Il palazzo è rimasto nelle cronache internazionali anche per aver ospitato alcune riprese del film di James Bond del 1981, dettaglio che ne ha mantenuto una certa notorietà presso un pubblico non necessariamente interessato alla storia asburgica. Quello che colpisce, percorrendone i viali, è la misura in cui la corfu isola ha saputo assorbire e conservare stratificazioni culturali molto distanti tra loro senza perdere una propria identità riconoscibile — un equilibrio che non è affatto scontato per un territorio così piccolo e così esposto alla storia europea.