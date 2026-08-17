Come resettare Fritz Box: guida completa 2026

Quando un router smette di rispondere correttamente — connessioni instabili, dispositivi che non ottengono indirizzi IP, interfaccia di amministrazione irraggiungibile — la procedura di reset rappresenta spesso l'unico intervento risolutivo prima di coinvolgere il supporto tecnico del fornitore. Il Fritz Box, sviluppato dalla casa tedesca AVM, è tra i router più diffusi in Europa e in Italia, apprezzato per la solidità del firmware FRITZ!OS e per la ricchezza delle funzionalità: proprio per questo, conoscere le modalità con cui resettare Fritz Box in modo corretto è una competenza che vale la pena acquisire una volta sola e tenere a mente.

Esistono due livelli distinti di reset che il dispositivo consente: un ripristino parziale, che riporta le impostazioni ai valori predefiniti preservando alcuni dati di configurazione, e un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica, che cancella tutto ciò che è stato configurato dopo il primo avvio. La scelta tra i due dipende dalla natura del problema e da quanto si è disposti a riconfigurare: un reset completo risolve quasi qualsiasi problema software, ma richiede di reinserire le credenziali ISP, i profili Wi-Fi, le regole di port forwarding e qualsiasi personalizzazione accumulata nel tempo.

Prima di procedere con qualsiasi operazione, è opportuno verificare se il problema ha un'origine banale — un cavo Ethernet allentato, un'interruzione del segnale da parte dell'operatore, un dispositivo connesso che genera conflitti di rete — poiché un reset eseguito senza diagnosi preliminare può far perdere ore di riconfigurazione per risolvere un problema che non dipendeva affatto dal router. Detto questo, quando il Fritz Box non risponde più all'interfaccia web accessibile all'indirizzo fritz.box o tramite IP diretto, o quando il firmware risulta corrotto dopo un aggiornamento andato male, il reset è la strada maestra.

Differenza tra reset software e reset hardware sul Fritz Box

Sul Fritz Box convivono due procedure che portano al medesimo risultato finale — il ripristino delle impostazioni — ma che si attivano con metodi diversi e producono effetti leggermente distinti a seconda del modello e della versione firmware installata. Il reset software si esegue dall'interfaccia di amministrazione navigando su fritz.box, accedendo alla sezione Sistema, poi Backup e infine Ripristino impostazioni di fabbrica: questa via è praticabile solo se il router risponde ancora all'interfaccia web, il che presuppone che il problema non abbia compromesso la raggiungibilità dell'admin panel. Il reset hardware, invece, si esegue fisicamente sul dispositivo tramite il pulsante dedicato — presente su tutti i modelli della linea Fritz Box — ed è l'unica opzione disponibile quando il firmware è irraggiungibile o il router è in uno stato di blocco completo.

La distinzione pratica che vale la pena tenere a mente riguarda la profondità dell'operazione: il reset via interfaccia web, in alcuni modelli, offre la possibilità di scegliere se mantenere le impostazioni DSL/Internet o cancellare tutto; il reset hardware, premendo fisicamente il pulsante, esegue sempre un ripristino totale senza possibilità di selezione. Per chi gestisce reti domestiche o piccoli uffici con configurazioni articolate, esportare un backup della configurazione tramite Sistema → Backup → Salva impostazioni prima di qualsiasi operazione è una precauzione che si ripaga immediatamente al momento della riconfigurazione.

Procedura per resettare Fritz Box tramite il pulsante fisico

Il pulsante di reset fisico si trova in posizioni diverse a seconda del modello: sul Fritz Box 7590, 7530 e 7520 è collocato sul pannello posteriore, spesso recessed in un piccolo foro che richiede l'utilizzo di una graffetta o di uno stilo sottile per essere raggiunto; su modelli più compatti come il Fritz Box 6660 Cable o i ripetitori della serie Fritz Repeater, può essere un pulsante esterno più accessibile. Prima di premere, è essenziale che il dispositivo sia acceso e che la spia di alimentazione sia stabile: eseguire un reset con il dispositivo in fase di avvio o durante un aggiornamento firmware può corrompere ulteriormente il software di sistema.

La sequenza operativa corretta prevede di tenere premuto il pulsante di reset per almeno dieci secondi, fino a quando le spie del dispositivo — generalmente quella di alimentazione o quella multifunzione — iniziano a lampeggiare in modo diverso rispetto al comportamento normale; su molti modelli Fritz Box la spia diventa rossa o lampeggia con una frequenza accelerata, segnalando che il processo di ripristino è avviato. A quel punto si rilascia il pulsante e si attende: il router impiega tra i due e i cinque minuti per completare il ripristino e riavviarsi, durante i quali non deve essere spento né scollegato dall'alimentazione. Al termine del processo, il Fritz Box si presenta con le credenziali di fabbrica stampate sull'etichetta sul fondo del dispositivo — tipicamente l'SSID Wi-Fi predefinito e la password di rete — ed è raggiungibile all'indirizzo fritz.box o tramite l'IP 192.168.178.1.

Accesso all'interfaccia dopo il ripristino e reinserimento delle credenziali ISP

Una volta che il Fritz Box ha completato il ripristino e si è riavviato, la procedura guidata di configurazione iniziale si avvia automaticamente alla prima connessione all'interfaccia web; questa procedura richiede di selezionare la tipologia di connessione — DSL, fibra ottica con ONT esterno, connessione via cavo, o LTE tramite Fritz Box con slot SIM — e di inserire le credenziali fornite dall'operatore, che nel caso delle connessioni PPPoE sono generalmente composte da un nome utente e una password comunicati al momento dell'attivazione della linea. Chi non dispone più di queste credenziali può recuperarle contattando il supporto del proprio provider oppure, in molti casi, trovandole nella documentazione di attivazione della linea inviata via email o posta.

Per le connessioni in fibra ottica con terminale ottico (ONT) separato, il Fritz Box si configura tipicamente come client DHCP sull'interfaccia WAN, senza necessità di credenziali PPPoE specifiche; tuttavia, alcuni operatori italiani — tra cui TIM su rete GPON e alcuni provider alternativi su infrastruttura Open Fiber — richiedono comunque l'inserimento di credenziali di autenticazione o la configurazione di VLAN specifiche, parametri che vanno reperiti dalla documentazione tecnica dell'operatore o richiesti direttamente al supporto. Una volta reinserite le impostazioni di connessione, il Fritz Box impiega generalmente meno di un minuto a stabilire la connessione e a rendere disponibile l'accesso a Internet per i dispositivi connessi.

Ripristino tramite modalità di recupero FRITZ!OS in caso di firmware corrotto

Quando il problema che ha reso necessario resettare Fritz Box è la corruzione del firmware — situazione che può verificarsi a seguito di un aggiornamento interrotto da un calo di tensione o da un'interruzione della connessione — il semplice reset tramite pulsante potrebbe non essere sufficiente, poiché il sistema operativo del router potrebbe non riuscire a completare il processo di ripristino. In questo caso, AVM mette a disposizione la modalità di recupero FRITZ!OS, accessibile collegando il router direttamente a un computer tramite cavo Ethernet e avviando il dispositivo in una modalità speciale che espone un'interfaccia minimale per il caricamento del firmware.

La procedura prevede di spegnere il Fritz Box, tenere premuto il pulsante di reset mentre si riaccende il dispositivo, e rilasciarlo dopo circa tre secondi: il router entra in modalità recovery e il computer collegato via Ethernet ottiene un indirizzo IP automaticamente nella subnet 192.168.178.x. A questo punto, aprendo un browser e navigando all'indirizzo 192.168.178.1, compare un'interfaccia essenziale che consente di caricare un file di firmware scaricato manualmente dal sito ufficiale AVM; il file corretto va selezionato in base al modello esatto del dispositivo, verificabile sull'etichetta sul fondo del router, e il caricamento richiede alcuni minuti durante i quali è fondamentale non interrompere né la connessione via cavo né l'alimentazione del dispositivo.

Configurazione della rete Wi-Fi e delle impostazioni avanzate dopo il reset

Con il Fritz Box riportato alle impostazioni di fabbrica e la connessione Internet ristabilita, il passaggio successivo riguarda la riconfigurazione della rete wireless e delle eventuali impostazioni avanzate accumulate nel corso del tempo; per chi aveva un backup della configurazione esportato prima del reset, il ripristino è immediato: basta accedere a Sistema → Backup → Carica impostazioni e caricare il file salvato in precedenza, che reintroduce tutti i parametri — SSID, password Wi-Fi, regole di port forwarding, profili di accesso ospite, impostazioni del server DHCP e qualsiasi altro parametro personalizzato — in un'unica operazione. Per chi non dispone di un backup, la riconfigurazione manuale parte dalle impostazioni Wi-Fi (Rete Wi-Fi → Sicurezza) dove si imposta l'SSID desiderato e la password di rete, preferibilmente con protocollo WPA3 o WPA2/WPA3 misto, opzione disponibile su tutti i modelli Fritz Box commercializzati a partire dal 2023.

Le impostazioni più critiche da ripristinare manualmente sono quelle che riguardano i servizi esposti verso l'esterno: regole di port forwarding per NAS domestici, server VPN, centraline domotiche o dispositivi di videosorveglianza richiedono una riconfigurazione accurata in Internet → Autorizzazioni, tenendo presente che il Fritz Box assegna di default indirizzi IP dinamici ai dispositivi connessi via DHCP, il che può rendere instabili le regole di forwarding se non si configurano preventivamente delle prenotazioni IP statiche per i dispositivi destinatari. Dedicare trenta minuti a questa fase, eventualmente documentando in un file le impostazioni principali, evita di trovarsi nella stessa situazione al prossimo reset.