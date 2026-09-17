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Come pulire il porfido: metodi e prodotti

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di Annalisa Biasi

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Come pulire il porfido: metodi e prodotti

Il porfido è una pietra che non perdona la superficialità: la sua struttura porosa e la superficie naturalmente irregolare trattengono sporco, muschio, residui organici e sali minerali con una tenacia che spesso sorprende chi non ha familiarità con questo materiale. Chi gestisce un vialetto o un cortile in porfido sa bene che la manutenzione non è questione di estetica soltanto, ma di conservazione strutturale: un rivestimento trascurato sviluppa efflorescenze, fessure da gelo e cedimenti localizzati che, nel tempo, diventano costosi da ripristinare.

Capire come pulire il porfido in modo corretto significa prima di tutto comprendere di quale tipo di deposito si tratti — perché le cause dello sporco determinano il metodo di rimozione, e un approccio sbagliato può danneggiare la pietra o, peggio, accelerare il degrado della stessa. La distinzione tra sporco organico (muschio, alghe, licheni), depositi minerali (efflorescenze saline, calcare) e residui di lavorazione (cemento, vernice, ruggine) non è un dettaglio tecnico secondario: è il punto da cui parte qualsiasi intervento efficace.

Questo materiale vulcanico — estratto principalmente in Trentino-Alto Adige e in alcune zone dell'arco alpino — presenta una durezza elevata, ma reagisce in modo differente a seconda del trattamento superficiale ricevuto: porfido grezzo, bocciardato, segato o levigato richiedono approcci distinti, con attenzione particolare all'aggressività degli agenti chimici e alla pressione meccanica applicata. Ciò che funziona su una superficie rustica può rovinare irreparabilmente una lastre lucidata.

Valutazione preliminare dello stato della superficie

Prima di qualsiasi intervento di pulizia, è necessario osservare la superficie in condizioni di buona luce naturale, preferibilmente radente, che esalta le irregolarità e rivela la presenza di depositi altrimenti invisibili a occhio diretto: macchie di umidità risalente, alone biancastri da efflorescenza salina, verde diffuso da alghe unicellulari, grigio compatto da licheni incrostati, o semplice deposito di terriccio e foglie decomposte. Ogni categoria risponde a un protocollo diverso, e mescolare i trattamenti nella speranza di coprire tutte le casistiche è uno degli errori più comuni, nonché tra i più difficili da correggere.

Il grado di porosità della superficie — che dipende dall'età della posa, dalla finitura originale e dalla presenza o assenza di un trattamento protettivo pregresso — determina quanto in profondità siano penetrati i depositi. Su una superficie trattata con impregnante idrorepellente, il muschio tende a svilupparsi in superficie e si rimuove con relativa facilità; su una superficie mai trattata, le ife dei licheni penetrano nei pori e richiedono trattamenti chimici specifici prima ancora di pensare al lavaggio meccanico. Verificare con qualche goccia d'acqua se la superficie assorbe o respinge il liquido è un test rapido e affidabile per capire lo stato del materiale.

Rimozione del muschio, delle alghe e dei depositi organici

Il muschio sul porfido si forma con particolare facilità nelle zone ombreggiate, nei giunti tra le lastre e lungo i bordi a contatto con aiuole o terreno: la combinazione di umidità persistente e accumulo di materiale organico crea l'ambiente ideale per la colonizzazione vegetale, che in pochi anni può rendere una superficie scivolosa e visivamente degradata. Il primo approccio, prima ancora di ricorrere a prodotti chimici, è la rimozione meccanica con una spazzola a setole dure — in nylon o acciaio inossidabile per il porfido grezzo, esclusivamente in nylon per le finiture più lisce — lavorando in direzione perpendicolare ai giunti per non erodere la malta.

Dopo la rimozione meccanica grossolana, è opportuno applicare un biocida specifico per superfici lapidee: i prodotti a base di sali di ammonio quaternario o di ipoclorito diluito (in concentrazioni non superiori al 3–5% per il porfido non trattato) penetrano nelle strutture cellulari delle alghe e dei muschi, neutralizzandone la capacità di riproduzione e facilitando il distacco residuo. Il prodotto va lasciato agire per il tempo indicato dalla scheda tecnica — generalmente tra i 20 e i 40 minuti — e poi risciacquato abbondantemente con acqua pulita; l'eventuale utilizzo di un idropulitore in questa fase richiede una pressione moderata, attorno ai 100–120 bar, con ugello a ventaglio per evitare incisioni sulla pietra.

Per i licheni incrostati, che aderiscono alla pietra attraverso un apparato radicale vero e proprio, è spesso necessario un secondo ciclo di trattamento a distanza di qualche giorno, preceduto da un'ulteriore spazzolatura: la pazienza in questo caso non è una virtù opzionale, ma una condizione tecnica del risultato. Tentare di rimuovere i licheni con pressione elevata in un unico passaggio significa spesso scalfire la superficie e lasciare comunque radici attive che riprodurranno la colonizzazione nel giro di pochi mesi.

Trattamento delle efflorescenze saline e dei depositi calcarei

Le efflorescenze saline — quegli aloni bianchi o grigiastri che compaiono sulla superficie del porfido, spesso lungo le fughe o in prossimità dei bordi — sono il risultato della migrazione di sali solubili dall'interno della pietra o dal sottostante letto di allettamento verso la superficie, dove l'evaporazione dell'acqua li deposita in forma cristallina. La loro rimozione richiede un acidulante moderato: l'acido citrico in soluzione acquosa (5–10%) è generalmente sufficiente per le efflorescenze recenti, mentre per depositi più consolidati si può ricorrere all'acido cloridrico diluito (1–3%), applicato con estrema cautela su superfici inumidite, mai a secco, per evitare reazioni aggressive localizzate.

Il calcare, tipico dei vialetti esposti agli spruzzi di sistemi di irrigazione o situati in zone con acqua di falda particolarmente dura, risponde bene agli stessi acidulanti, ma richiede attenzione alle fughe in cemento: gli acidi, anche diluiti, attaccano il legante cementizio e, applicati ripetutamente senza protezione preventiva delle fughe, possono comprometterne l'integrità. Una soluzione pratica è stendere il prodotto in modo mirato con un pennello o uno spazzolino, evitando il contatto diretto con i giunti, o proteggere le fughe con cera solubile rimovibile prima del trattamento. Il risciacquo deve essere abbondante e immediato dopo il tempo di contatto previsto.

Pulizia ordinaria e manutenzione ciclica

La manutenzione ordinaria del porfido — da effettuare almeno due volte l'anno, in primavera dopo l'inverno e in autunno prima delle piogge — non richiede prodotti particolarmente aggressivi né attrezzature professionali: un lavaggio con acqua a temperatura ambiente e un detergente neutro a pH 7, applicato con una spazzola a manico lungo e risciacquato con abbondante acqua, è sufficiente per mantenere la superficie in condizioni accettabili tra un intervento profondo e l'altro. La frequenza può aumentare in presenza di alberi che lasciano resine, foglie tanniche o frutti che macchiano, come gli ulivi o alcuni tipi di quercia.

L'uso dell'idropulitore in manutenzione ordinaria è possibile ma va dosato: la pressione eccessiva, nel tempo, erode progressivamente la superficie del porfido e allarga i giunti, favorendo la penetrazione dell'acqua nel sottofondo e i conseguenti problemi di gelo-disgelo. Una pressione tra gli 80 e i 100 bar, con ugello a ventaglio a 40–45 gradi e distanza di lavoro non inferiore ai 30 centimetri dalla superficie, rappresenta un buon compromesso tra efficacia e sicurezza per la pietra.

Protezione e trattamento impregnante dopo la pulizia

Una volta completata la pulizia in profondità, attendere che il porfido sia completamente asciutto — condizione che in climi temperati richiede generalmente 48–72 ore di bel tempo — prima di applicare qualsiasi prodotto protettivo; applicare un impregnante su una superficie ancora umida compromette l'adesione del prodotto e può intrappolare umidità residua, creando condizioni favorevoli all'insorgenza di macchie biancastre sub-superficiali difficili da eliminare. Gli impregnanti idrorepellenti a base di silossano sono attualmente i più diffusi per il porfido esterno: penetrano nella struttura porosa della pietra senza alterarne l'aspetto, riducono significativamente l'assorbimento d'acqua e rallentano la ricrescita di alghe e muschio senza impermeabilizzare completamente la superficie, il che è importante per non impedire la normale traspirazione della pietra.

Per chi desidera un effetto "bagnato" — cioè un leggero scurimento della pietra che esalta le variazioni cromatiche naturali del porfido — esistono impregnanti a base di resine poliuretaniche o acriliche che conferiscono questa resa visiva mantenendo una discreta protezione; vanno però considerati con attenzione in ambienti molto umidi o soggetti a gelo, perché tendono a ridurre la traspirabilità della superficie e, se applicati su una pietra non perfettamente asciutta, possono causare il distacco dello strato protettivo in pochi cicli stagionali. La scelta del prodotto non è mai indifferente rispetto alle condizioni microclimatiche del luogo.

La periodicità del trattamento impregnante dipende dall'esposizione della superficie, dal traffico pedonale e dalla qualità del prodotto utilizzato: in condizioni normali, un'applicazione ogni tre-cinque anni è sufficiente per mantenere una protezione efficace; in ambienti particolarmente aggressivi — prossimità al mare, esposizione a nord con umidità persistente, passaggio frequente di mezzi pesanti — può essere necessario intervenire ogni due anni. Tenere nota della data dell'ultimo trattamento e del prodotto utilizzato è una piccola accortezza che semplifica notevolmente la gestione nel lungo periodo.

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Annalisa Biasi

Autrice di articoli per blog, laureata in Psicologia con la passione per la scrittura e le guide How to

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