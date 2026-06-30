Il referendum è uno degli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione italiana del 1948, eppure la sua meccanica procedurale rimane spesso opaca anche per chi partecipa attivamente alla vita politica. Capire come funziona un referendum in Italia significa attraversare un sistema articolato di norme, soglie, organi di controllo e scadenze che non lascia spazio all'improvvisazione: ogni passaggio è regolato con precisione, e la mancanza anche di un solo requisito formale può bloccare l'intero percorso prima che i cittadini vengano chiamati alle urne.

La Costituzione disciplina il referendum agli articoli 75, 132 e 138, a seconda della tipologia; la legge ordinaria di riferimento è la n. 352 del 1970, che ha definito nel dettaglio le modalità operative. Nel corso dei decenni, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno sedimentato una giurisprudenza corposa che integra e talvolta restringe ciò che il testo normativo lascerebbe aperto: il risultato è un istituto che funziona secondo regole stratificate, comprensibili soltanto a chi ne conosce l'evoluzione storica oltre che il dato letterale.

Vale la pena distinguere subito tra le diverse forme referendarie esistenti nell'ordinamento italiano, perché confonderle porta a ragionamenti distorti: il referendum abrogativo, quello costituzionale e quelli territoriali obbediscono a logiche parzialmente diverse, con quorum, soggetti promotori e effetti giuridici che non sono intercambiabili. L'attenzione di questo testo si concentra principalmente sul referendum abrogativo ex art. 75, che è la forma più utilizzata e quella che ha prodotto la casistica più ricca.

Soggetti legittimati a promuovere un referendum abrogativo

La Costituzione identifica due categorie di soggetti che possono dare avvio alla procedura referendaria: cinquecentomila elettori, le cui firme devono essere raccolte entro tre mesi dalla data indicata sul modello depositato in Cassazione, oppure cinque Consigli regionali che deliberino a maggioranza assoluta dei propri componenti. La via regionale è stata raramente percorsa nella pratica — la pressione politica necessaria per coordinare cinque assemblee elettive su un tema comune si è rivelata quasi sempre insuperabile — mentre la raccolta firme tra i cittadini è diventata il canale ordinario attraverso cui i comitati promotori portano avanti le proprie istanze.

La raccolta delle firme segue regole precise quanto alla forma: ogni foglio deve contenere il quesito per esteso, la data di inizio della raccolta e gli spazi per la sottoscrizione autenticata; ogni firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale abilitato — notaio, cancelliere, segretario comunale, ma anche ufficiale di stato civile o, in certi casi, avvocato. L'autenticazione massiva, cioè la possibilità di autenticare più firme apposte in presenza con un unico atto del pubblico ufficiale, ha alleggerito il carico burocratico rispetto alle origini, ma il processo resta oneroso in termini di organizzazione capillare sul territorio. Con l'introduzione sperimentale della firma digitale tramite SPID, avvenuta in via legislativa nel 2021 e progressivamente consolidata nei cicli successivi, il quadro si è parzialmente modernizzato: ma i referendum che ne hanno beneficiato restano ancora un numero limitato rispetto al totale storico.

Il controllo di ammissibilità e il ruolo della Corte costituzionale

Una volta depositate le firme in Cassazione entro il termine di tre mesi, l'Ufficio centrale per il referendum — sezione specializzata della Corte di cassazione — verifica la regolarità formale della raccolta: numero effettivo di firme valide, conformità dei moduli, autenticità delle autenticazioni. Se il controllo ha esito positivo, il procedimento passa alla Corte costituzionale, che entro il 10 febbraio dell'anno successivo si pronuncia sull'ammissibilità del quesito nel merito.

La giurisprudenza costituzionale sull'ammissibilità ha elaborato criteri che vanno ben oltre la lettera dell'art. 75, il quale si limita a escludere le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. La Corte ha progressivamente aggiunto il requisito della chiarezza e univocità del quesito — un referendum che ponga domande ambigue o che cumuli materie eterogenee viene dichiarato inammissibile — e ha escluso le leggi costituzionalmente necessarie, cioè quelle la cui abrogazione lascerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione stessa. Questi criteri giurisprudenziali hanno prodotto decisioni talvolta controversie: la dichiarazione di inammissibilità di quesiti politicamente rilevanti ha alimentato dibattiti sulla legittimità di un controllo che alcuni interpretano come filtro politico mascherato da sindacato giuridico.

La campagna referendaria e il finanziamento dei comitati

Superato il vaglio della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica fissa con decreto la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; il Governo ha facoltà di richiedere uno spostamento a una seconda domenica disponibile entro lo stesso intervallo, ma non oltre. La campagna referendaria che precede il voto è soggetta alla disciplina della par condicio, con accesso garantito ai comitati per il sì e per il no nelle trasmissioni radiotelevisive dei servizi pubblici, secondo ripartizioni orarie definite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e dall'Agcom.

Il finanziamento dei comitati promotori è regolato da norme che impongono trasparenza sui contributi ricevuti, ma i tetti di spesa e i meccanismi di rendicontazione hanno mostrato nel tempo lacune applicative: la distinzione tra spesa del comitato ufficiale e attività di propaganda condotta autonomamente da soggetti terzi — partiti, associazioni, singoli — è rimasta spesso sfumata, con effetti distorsivi sulla parità di risorse tra le due posizioni in campo. Il legislatore ha intervenuto in più occasioni senza risolvere strutturalmente il problema, che dipende anche dalla difficoltà di tracciare i flussi finanziari in campagne sempre più frammentate sui canali digitali.

Il quorum di partecipazione e il computo del risultato

Il meccanismo che distingue più profondamente il referendum abrogativo italiano dai suoi equivalenti in altri ordinamenti europei è il quorum strutturale di partecipazione: perché il risultato sia valido, deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che in Italia ammonta a decine di milioni di persone. Se la partecipazione rimane al di sotto del 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali, il referendum non produce alcun effetto giuridico, indipendentemente dalla distribuzione dei voti tra sì e no.

Questo quorum ha generato strategie opposte tra i contendenti: i comitati promotori sono incentivati a mobilitare l'affluenza, mentre chi si oppone all'abrogazione ha spesso perseguito la vittoria non attraverso il voto contrario ma attraverso l'astensionismo attivo, invitando i propri sostenitori a non recarsi alle urne per far mancare il numero legale. La scelta tra queste due strategie non è neutrale rispetto all'esito democratico dell'istituto: un referendum che non raggiunge il quorum non è necessariamente privo di segnale politico, ma giuridicamente equivale a un non-evento. Perché l'abrogazione si realizzi, quindi, devono concorrere due condizioni autonome: il superamento del quorum di partecipazione e la maggioranza dei voti validi favorevole al sì.

Gli effetti giuridici dell'abrogazione referendaria e i limiti al ripristino normativo

Quando un referendum abrogativo raggiunge il quorum e ottiene la maggioranza dei sì, la norma o la parte di norma oggetto del quesito cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del risultato sulla Gazzetta Ufficiale; gli effetti giuridici già prodotti dalla norma abrogata restano tendenzialmente fermi, salvo che la legge abrogatrice non disponga diversamente o che il giudice non debba applicare la norma a fattispecie sorte prima dell'abrogazione. La Corte costituzionale ha stabilito, con giurisprudenza consolidata, che il Parlamento non può reintrodurre la medesima norma abrogata per via referendaria senza che siano mutate le condizioni sostanziali che avevano giustificato l'abrogazione: si tratta di un vincolo implicito, non scritto nella Costituzione, che protegge la volontà popolare espressa nelle urne da una facile vanificazione legislativa.

Nella pratica, questo vincolo è stato interpretato con flessibilità: il legislatore ha frequentemente reintrodotto discipline analoghe a quelle abrogate, modificandole nei dettagli formali quanto bastava per sostenere che si trattasse di una normativa nuova e non della restaurazione di quella bocciata. Il dibattito tra i costituzionalisti su dove si trovi il confine tra legittima reintroduzione e elusione del vincolo referendario è rimasto aperto per decenni, con posizioni dottrinali divergenti e con una Corte costituzionale che si è mostrata riluttante a sindacare nel merito le scelte legislative successive. Comprendere come funziona un referendum nella sua interezza significa dunque includere anche questa dimensione postuma: la produzione normativa successiva all'abrogazione, e i rapporti di forza che la determinano, sono parte integrante del ciclo che l'istituto mette in moto.