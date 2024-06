Come acquistare un orologio di lusso: fattori e consigli da prendere in considerazione

Soprattutto negli ultimi anni, il settore dell’orologeria di lusso è stato investito da un importante aumento dell’interesse da parte delle persone. Un tempo considerato una passione appartenente ad una nicchia di pubblico ristretta, oggi questa branca dell’orologeria gode di una fama tale da rappresentare quasi un fenomeno di massa, quantomeno in termini di impatto sull’immaginario collettivo e la cultura popolare contemporanea. Questo crescente interesse, insomma, ha portato il settore a vivere un periodo particolarmente dinamico, all’interno del quale si assiste ad una espansione del pubblico e ad un ampliamento delle possibilità per le masse. Gli orologi di lusso preservano il loro status, quindi, pur diventando un vero e proprio investimento ambito da appassionati e collezionisti.

Chiaramente, avvicinarsi ad un simile panorama rende necessaria la considerazione di una serie disparata di fattori, in modo tale da compiere i propri acquisti in maniera informata. Gli orologi di lusso non presentano costi contenuti e acquistarne uno potrebbe rappresentare un investimento non di poco conto. Vista la sempre più vasta offerta disponibile sul mercato, quindi, è bene valutare attentamente le singole proposte per evitare di fare delle scelte poco informate. Tra gli altri elementi importanti da prendere in considerazione in questo peculiare periodo storico, poi, non è possibile non citare la presenza di pezzi contraffatti difficili da individuare per i meno avvezzi o per chi muove i primi passi in quest’ambito.

In ogni caso, è bene puntualizzare che acquistare un orologio di lusso in sicurezza non è un’impresa, soprattutto se si assume un atteggiamento oculato e ben informato nei confronti di questa tipologia di prodotti. In questo approfondimento, dunque, abbiamo deciso di menzionare alcuni consigli e fattori da considerare in modo tale da massimizzare il valore del proprio investimento e comprare l’orologio di lusso più adatto per le proprie esigenze e gusti personali.

Affidarsi a degli esperti

Un primo consiglio che ci sentiamo di dare prima di scendere nei particolari su come acquistare in sicurezza il proprio orologio di lusso riguarda proprio la scelta del fornitore a cui rivolgersi. Affidarsi a degli esperti del settore, infatti, rappresenta un ottimo modo per evitare di essere truffati, acquistando un orologio di lusso dal prezzo in linea con le tendenze del mercato, che sia stato autenticato in precedenza. Oggi, è possibile rivolgersi a molti professionisti sul territorio, tra realtà fisiche e negozi online particolarmente forniti. Compra il tuo orologio di lusso su pluswatch.it.

Condizioni dell’orologio

Oltre alla scelta del provider, un fattore importante in grado di influenzare profondamente le quotazioni degli orologi riguarda la condizione del prodotto. Spesso, quando si acquistano orologi di lusso non lo si fa dal listino del marchio di proprio interesse, scegliendo il cosiddetto secondo polso o, nel caso di prodotti vintage, propendendo per l’usato proposto dai collezionisti. In questi casi è fondamentale sincerarsi sugli eventuali segni d’usura, i danni o le riparazioni che l’orologio potrebbe aver subito, in modo tale da assicurarsi di acquistare un prodotto ben mantenuto e in grado di preservare il proprio valore nel tempo.

Documentazione e certificati

Infine, un valore aggiunto molto importante per accertarsi della provenienza e dell’autenticità dell’orologio riguarda la presenza della documentazione ufficiale che i marchi rilasciano al momento dell’acquisto del prodotto di prima mano. Il certificato di autenticità e i documenti contenenti il numero di serie e la garanzia del produttore sono aspetti determinanti per compiere un buon acquisto, soprattutto quando ci si interfaccia per la prima volta al mondo dell’orologeria di lusso. I documenti non si limitano ad accertare l’autenticità di un bene dal valore importante, confermandone anche l’origine e fornendo maggiore sicurezza nella fase di acquisto.