Quella di Dubai è una frontiera che ormai è stata bellamente superata nel corso degli ultimi anni e che porta tantissime persone a scegliere questo luogo non soltanto per la realizzazione di eventuali vacanze, ma come vera e propria destinazione di vita. In passato si guardava a paesi più caldi ed esotici per emigrare, mentre oggi il discorso tassazione è stato spesso protagonista di tantissime scelte di persone che, ormai, rivolgono il proprio interesse verso gli Emirati Arabi Uniti e, soprattutto, nei confronti di una città all’avanguardia, tecnologica, adatta a diversi stili di vita e in grado di venire incontro a diverse esigenze.

Ovviamente, come insegna il detto, non sempre è tutto oro quel che luccica, per cui non bisogna farsi affabulare da grosse pretese e dai racconti che vengono realizzati in merito alla città di Dubai, dal momento che – se non si è preparati a quello stile di vita – si potrebbe andare incontro a delusione; per essere preparati, allora, è bene chiedersi: quanto costa vivere a Dubai? Di seguito, si effettua una panoramica in questione.

Il costo della vita a Dubai

Inutile girarci troppo intorno: il costo della vita a Dubai è molto più alto rispetto a quello che si sostiene in Italia o in altri paesi europei. Trattasi di una meta che è molto ricca, per tenore di vita e per attività che possono essere svolte, lusso che si vive giorno per giorno e tipologie di ambiente e che tende a creare una spaccatura molto netta tra le fasce più ricche della popolazione e quelle che, invece, vivono peggio. Ovviamente, ciò non vuol dire che il proprio trasferimento a Dubai non è da prendere in considerazione, ma che bisognerà realizzare quest’ultimo con una maggiore cognizione di causa, non aspettandosi che una tassazione più ridotta significhi, automaticamente, una vita più semplice: gran parte di ciò che si guadagna con il proprio lavoro, a meno che quest’ultimo non comporti delle entrate incredibilmente elevate, dovrà essere speso per l’affitto di una casa o per l’acquisto della stessa.

Stando ai dati, infatti, un monolocale può costare anche 1400 € al mese di affitto, con i costi che aumentano per bilocali, trilocali e appartamenti per la famiglia. Quanto all’acquisto di un appartamento, le cifre sono allo stesso modo da capogiro, con circa 1500 € da spendere per ogni metro quadro di casa, in media. I costi sono molto elevati anche per la vita settimanale in termini di spesa, di attrazioni e di spostamenti, mentre, per il resto, Dubai tende ad essere piuttosto protettiva con i propri guadagni, per cui, se si contribuisce al benessere del paese, non si avranno costi di altro genere. È importante, però, ricordare che sarà necessario stipulare un’assicurazione sanitaria, dal momento che la sanità e pubblica soltanto per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti.

Documenti utili per vivere a Dubai

Una panoramica molto importante interessa anche i documenti utili per vivere a Dubai, in maniera comoda e senza correre il rischio di incorrere in problemi con la burocrazia locale. Prima di trasferirsi sarà necessario richiedere un visto per il proprio trasferimento e per la permanenza a Dubai per un periodo limitato, che varia a seconda dei propri interessi; chiaramente, quest’ultimo dovrà essere rinnovato se si decide di rimanere all’interno del paese. Il documento più importante, però, riguarda il visto lavorativo. Aprire una società a Dubai, ad esempio, operare in una delle numerose realtà lavorative che spiccano all’interno della città non è possibile, a meno che non si possieda un visto lavorativo che sarà bene ottenere prima del proprio trasferimento, così da agevolare qualsiasi lavoro voglia essere realizzato, senza incontrare gli ostacoli burocratici.