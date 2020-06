Capelli e barba bianca: tingerli o lasciarli così?

Una volta giunti i 30 la paura è quella di avere più capelli bianchi che colorati, e lo stesso vale per la barba: si arriva ad un bivio, dovrei tingere capelli e barba bianca o lasciare entrambi in questo modo ed accettare i segni del tempo che passa?

La domanda che tutti si pongono prima di tutto è la seguente: esiste un metodo naturale o comunque reversibile di far tornare una barba bianca al suo colore originale.

A questa e ad altre curiosità ho cercato di rispondere, mettendo in luce punti di forza e svantaggi di avere capelli e barba bianca.

Nel caso in cui non sei interessato a tornare indietro con la tua tinta dei capelli ma soprattutto della barba originali, dai un’occhiata qui, ci sono degli spunti interessanti sulla tinta per barba ed i suoi benefici estetici notevoli.

Possono capelli e barba bianca tornare al loro colore originale?

Io stesso ci sono riuscito e così molti miei amici che fanno le migliori pratiche per i capelli. E’ bene precisare un piccolo particolare, ho solamente 29 anni, dunque la possibilità che avevo di ripristinare il colore bianco in nero era abbastanza alto per ovvi motivi.

I miei capelli grigi sono iniziati a spuntare dai 20 anni, come dei funghi, a causa della scarsa idratazione, della manutenzione che riponevo per i miei capelli che non era delle migliori ed ovviamente della dieta scorretta.

Sono stato in grado di superare il problema dei capelli grigi naturalmente senza l’assunzione di alcun farmaco o di manovre elaborate o stravaganti. Se vuoi saperne di più, continua a leggere questa mia testimonianza per intero.

Bisogna fare una premessa, scientificamente una volta superati i 45 anni le possibilità che i tuoi capelli da bianchi o brizzolati ritornino grigi, sono decisamente remote, per non dire impossibili.

Ecco come sono riuscito a ridurre i capelli bianchi, sono addirittura riuscito ad azzerare la loro presenza completamente.

Prima di tutto parliamo dei prodotti dei quali mi sono servito per riuscire a riconvertire i pigmenti melaninici da bianchi e opachi a neri e vividi.

Prodotti

Usare l’olio di cocco ed il curry, da applicare prima di effettuare lo shampoo, anche perché sono sicuro sei già a conoscenza degli innumerevoli effetti benefici dell’olio di cocco per prevenire la formazione di capelli e l’azione rinfrescante sul cuoio capelluto.

Anche se, quando hai già sviluppato una mole di capelli bianchi considerevoli, come vedevamo prima, non c’è olio di cocco che riesca a tenerli a bada.

Quindi devi produrre un olio in cui i prodotti a base sia di olio di cocco che di curry. Ad ogni modo sono sicuro che o tua madre o tua nonna saprebbero come realizzarlo in casa, col minor sforzo possibile. In caso contrario,potrai sempre trovare un modo per produrlo a casa, autonomamente con semplici ingredienti.

Come utilizzarla per i capelli e la barba bianchi?

Applicare olio sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente. Non dovrai apporre in maniera ruvida ed energica questo prodotto come se stessi massaggiando il corpo. Puoi travasare le quantità in un tubetto ed utilizzarlo come un oggetto pratico e veloce per assicurarti che ogni centimetro di cuoio capelluto venga intriso d’olio.

Potrai applicarlo la notte ed aspettare che durante tutto il periodo di riposo faccia effetto; la mattina seguente, in bagno potrai procedere con lo shampoo e detergere l’eccesso oleoso.

Ora ricorda la parte più importante: non fare lo shampoo come un dannato, basterà applicare lo shampoo sui capelli e non direttamente sul cuoio capelluto. Lo shampoo andrà solo a rimuovere la viscosità del prodotto ma non avrà lo scopo di pulire il tutto. Dopo aver applicato lo shampoo e il risciacquo per alcuni secondi, lavare immediatamente. E’ errata la pratica di lasciare lo shampoo per lungo tempo sul cuoio capelluto e poi lavarlo.

Dopo lo shampoo, se possibile, applica un balsamo in modo che i capelli non si spezzino e si rompano.

Attenzione: una volta messo l’olio di notte, assicurati di pettinare i capelli, questo assicura che il cuoio capelluto riceva l’olio di cui ha bisogno, specialmente quello prodotto naturalmente dallo scalpo.

Quanto spesso dovresti applicarlo?

Applicare giorni alternativi. o al massimo, una volta ogni tre giorni.

Dieta

Se non sei vegetariano o vegano, prova a mangiare molto pesce e tutti gli alimenti che contengono molte vitamine, nel caso in cui sei vegetariano, prova ad assumere delle compresse multi vitaminiche una volta ogni due o tre giorni. Il ruolo delle vitamine e dei minerali è cruciale per la crescita dei capelli.

Ti consiglio inoltre di mangiare frutta secca come le mandorle o le noci ogni giorno, dato l’elevato apporto di grassi buoni per il colesterolo ed un corretto funzionamento dell’apparato circolatorio.

Consiglio bonus in più: Per assicurarti di assorbire il cibo con i massimi minerali e vitamine, prova a mangiare verdure verdi e frutta che possono essere mangiate crude. Per la frutta questo nono rappresenta un problema, lo stesso per la verdura: mangia cetrioli e carote, molto ricchi di fibre ed acqua, ideali per il tratto digerente e l’affaticamento.

Perché? Perché i cibi crudi ti assicurano di consumare tutti gli ingredienti in modo efficiente, e non vengono deteriorati o depotenziati tramite il processo di cottura.

Igiene

La cosa più importante è che non si dovrebbe consentire il sudore nel cuoio capelluto e, in secondo luogo, consentire il flusso d’aria all’interno del cuoio capelluto. Caschi, cappelli, sono tutti dei nemici per te

Non indossare spesso il cappuccio. Ho visto alcune persone avere l’abitudine di indossare cappellini durante il giorno. So che per il tuo stile è vitale mostrare un cappuccio stiloso o un cappellino “hip-hop”, ma di sicuro i tuoi capelli non ne trarranno grossi vantaggi.

Se indossi il casco, assicurati di coprire i capelli con un fazzoletto, ed infine non fumare, o almeno cerca di avere un rapporto con le sigarette “amichevole” e non di dipendenza.

Fare yoga serve a ridurre lo stress, che è uno dei principali motivi per cui compaiono i capelli bianchi tra la nostra folta e pigmentata capigliatura giovanile.

Se applicherai tutti questi metodi sopracitati, per i prossimi 4-6 mesi, sicuramente la differenza che noterai sarà enorme, credimi!