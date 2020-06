Come pulire il pavimento di casa

La pulizia del pavimento di casa è un’operazione importante che non deve essere affatto trascurata. Innanzitutto la procedura da mettere in atto dipende dal materiale che è stato utilizzato per la realizzazione del pavimento. Sono tantissimi i materiali disponibili per la creazione di pavimenti che possano rispondere alle esigenze di chi vive in un’abitazione. Pensiamo per esempio al parquet, al gres porcellanato, ma anche al marmo. Le possibilità sono davvero tante e in ogni caso pulire il pavimento è sempre un passo fondamentale per assicurare una buona igiene in casa. Ti diamo alcuni consigli utili su come agire per una corretta pulizia, a partire dai primi passaggi che devi mettere in atto prima di iniziare a pulire il pavimento.

L’importanza degli strumenti adeguati per pulire

Innanzitutto ti vogliamo ricordare che devi avere a disposizione uno strumento adeguato per pulire, come una scopa elettrica senza fili. Come riporta anche un articolo sulle scope elettriche senza fili pubblicato su s-m-webblog.com, si tratta di un metodo molto efficace, che consente di agire con molta semplicità nelle varie fasi della pulizia.

In casa si ha la necessità di pulire spesso anche le superfici e per questo motivo è fondamentale avere sempre a disposizione uno strumento di questo tipo, che sia allo stesso tempo pratico e funzionale.

Grazie ad una scopa elettrica senza fili puoi usare una combinazione di vari elementi, come i mezzi di aspirazione e le setole, per agire con molta praticità. La scopa elettrica senza fili non è ingombrante e risulta molto leggera anche negli spostamenti che devono essere effettuati per pulire in casa.

Ricordati sempre che, prima di iniziare a pulire i pavimenti, dovresti liberare le varie camere della tua abitazione da oggetti che possono ostacolare l’operazione di pulizia. Quindi togli dalle stanze degli elementi che si trovano sul pavimento, come giocattoli nella stanza dei bambini, tappeti o altri oggetti.

Rimuovi gli oggetti e pulisci anche nelle zone più nascoste

A questo punto potrai iniziare la fase di pulizia del pavimento, togliendo la polvere in eccesso anche nelle aree più nascoste. Utilizza la scopa elettrica o un altro strumento per la pulizia passando il tutto anche sotto i mobili e sotto i letti.

Puoi anche spostare i mobili che non risultano molto ingombranti, per un’operazione di pulizia maggiormente efficace. Solo dopo aver tolto la polvere che si accumula sulla superficie sarà opportuno andare avanti con l’operazione di lavaggio del pavimento.

Lava il pavimento con prodotti delicati

Adesso sarai pronto per lavare il pavimento. Potresti naturalmente utilizzare il detersivo che maggiormente preferisci, ma ricordati sempre che l’acqua calda potrebbe essere sempre un elemento utile per disinfettare.

In questa fase devi ricordarti sempre di utilizzare il prodotto più adeguato per pulire tenendo conto delle caratteristiche e dei materiali del pavimento che devi pulire.

È sempre importante in ogni caso utilizzare dei prodotti delicati, che non risultino aggressivi nella loro azione. Potresti per esempio aggiungere all’acqua un po’ di bicarbonato o dell’aceto, in modo da disinfettare le superfici rapidamente e con molta efficacia.

L’ultima fase della pulizia del pavimento prevede l’opportunità di passare lo straccio una seconda volta. Assicurati che lo straccio sia bagnato e che non sia presente più il detersivo o il prodotto naturale che hai scelto per la prima fase.

Al termine della pulizia dovresti sempre lasciare per un po’ le finestre aperte, in modo da far asciugare il pavimento in breve tempo. Se possiedi un pavimento in marmo puoi anche, dopo 24 ore, passare la lucidatrice per agire donando alla superficie un aspetto lucido.

Seguendo tutti questi consigli, a partire dall’uso di una scopa elettrica senza fili, fino alla fase di asciugatura del pavimento, potrai agire con rapidità e fare tutto nel migliore dei modi.