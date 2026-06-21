Aerei di linea più grandi del mondo: classifica 2026

Tra tutti i parametri con cui si misura la complessità dell'aviazione commerciale — autonomia di volo, efficienza dei motori, densità dei passeggeri per unità di carburante consumato — le dimensioni fisiche degli aeromobili restano quello che colpisce con più immediatezza, quello che rende tangibile, a occhio nudo, la portata dell'ingegneria aeronautica moderna. Gli aerei di linea più grandi del mondo non sono semplicemente macchine straordinariamente grandi: sono il risultato di scelte progettuali precise, di compromessi tra capacità di carico, distanze operative e vincoli infrastrutturali imposti dagli aeroporti che li devono accogliere.

Parlare di dimensioni in aviazione significa muoversi tra grandezze che il senso comune fatica a inquadrare: aperture alari che superano i sessanta metri, fusoliere che si estendono per quasi ottanta, pesi massimi al decollo che si contano in centinaia di tonnellate. Eppure, al di là dei numeri assoluti, ciò che distingue un aereo da un altro non è solo quanto è grande, ma come quella grandezza viene organizzata per servire una rotta, una flotta, un modello di business specifico. Gli aerei di linea più grandi rispondono a esigenze operative che variano considerevolmente tra vettori asiatici con hub ultrasaturi e compagnie occidentali orientate alla frammentazione delle rotte.

La classifica degli aeromobili commerciali per dimensioni ha subito negli ultimi decenni alcune trasformazioni significative, con l'ingresso e poi la progressiva riduzione del ruolo dell'Airbus A380 e con l'affermazione di configurazioni widebody a due corsie che bilanciano meglio capacità e flessibilità. Al 2026, il panorama presenta ancora alcune sorprese, e la gerarchia dimensionale non coincide sempre con quella commerciale.

Airbus A380: configurazione, dimensioni e stato attuale della flotta

Con un'apertura alare di 79,75 metri, una lunghezza di 72,72 metri e un'altezza verticale di 24,09 metri, l'Airbus A380 rimane, a distanza di quasi vent'anni dal suo primo volo commerciale, l'aereo di linea civile passeggeri più grande mai entrato in servizio regolare; la sua doppia fusoliera su due ponti completi permette configurazioni che vanno dai 555 posti nella versione triclasse standard fino agli oltre 800 in disposizione monoclasse, una capacità che nessun altro aeromobile commerciale ha mai avvicinato. Il programma produttivo si è chiuso nel 2021 con la consegna dell'ultimo esemplare ad Emirates, la compagnia che più di ogni altra ha scommesso su questa piattaforma, arrivando a operare una flotta di oltre cento unità sulle rotte intercontinentali ad alta densità tra Dubai e i principali hub globali. Al 2026, l'A380 è ancora operativo presso un numero limitato di vettori — Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, British Airways, Qantas, Lufthansa — ma la flotta globale si è assottigliata rispetto al picco degli anni 2018-2019, con diverse unità parcheggiate o avviate alla demolizione anticipata; la pandemia ha accelerato processi di ritiro che in condizioni normali avrebbero richiesto almeno un decennio in più. Le criticità operative sono note: l'A380 richiede gate dedicati con doppio pontile di imbarco, terminali con infrastrutture adeguate al flusso simultaneo di 500 o più passeggeri, e slot aeroportuali che molti scali secondari semplicemente non riescono a garantire.

Dal punto di vista strutturale, l'A380 introduce soluzioni che non hanno precedenti nell'aviazione commerciale di linea: il 25% della struttura è realizzato in materiali compositi, l'ala è progettata con un profilo che ottimizza la portanza a velocità di crociera subsonica attorno a Mach 0,85, e il sistema di controllo del volo è interamente fly-by-wire con ridondanze quadruplicate. Il peso massimo al decollo nella versione standard è di 575 tonnellate, con varianti che arrivano a 575,5 nella configurazione estesa; la capacità di carburante supera i 320.000 litri, sufficiente per voli senza scalo fino a circa 15.200 chilometri.

Boeing 747: varianti operative, dimensioni e posizione attuale nel mercato

Il Boeing 747, nella sua versione più recente e dimensionalmente più estesa — il 747-8 Intercontinental — misura 76,25 metri di lunghezza e 68,40 metri di apertura alare, collocandosi come secondo aereo di linea passeggeri per dimensioni assolute; la gobba caratteristica del ponte superiore allungato permette una configurazione triclasse da circa 467 posti, con una densità inferiore rispetto all'A380 ma con un'architettura operativa molto più flessibile in termini di compatibilità aeroportuale. Al 2026, il 747-8 passeggeri è essenzialmente uscito dal mercato dei vettori commerciali — Lufthansa, che ne era il principale operatore, ha completato il processo di ritiro nella prima metà del decennio — mentre la versione freighter 747-8F continua a operare in modo massiccio nel cargo internazionale, dove le dimensioni della stiva e la capacità di carico da 134 tonnellate utili la rendono ancora competitiva rispetto ai concorrenti. Il 747 nella versione -400, ancora presente in alcune flotte asiatiche e charter, misura invece 70,66 metri di lunghezza con un'apertura alare di 64,44 metri: numeri che lo rendono comunque uno degli aerei di linea più grandi in circolazione, pur appartenendo a una generazione progettuale degli anni ottanta.

La storia dimensionale del 747 è inseparabile dalla sua storia commerciale: il progetto nacque nei tardi anni sessanta con l'obiettivo esplicito di democratizzare il volo intercontinentale attraverso economie di scala che un aereo di quella capacità avrebbe dovuto garantire, e per quasi trent'anni ha effettivamente incarnato quella promessa. La transizione verso la dominanza dei twin-engine widebody — 777, 787, A350 — ha però eroso quella logica economica in modo strutturale, rendendo il 747 passeggeri un'anomalia operativa più che una scelta di flotta razionale.

Boeing 777X: il widebody più lungo in produzione attiva

Il Boeing 777-9, versione di base del programma 777X entrato finalmente in servizio commerciale nel corso del 2025 dopo un percorso certificativo prolungato di anni, detiene al 2026 il primato di aereo di linea passeggeri più lungo del mondo con i suoi 76,72 metri di fusoliera — superando di pochi decimetri il 747-8 — e un'apertura alare di 71,75 metri che diventa di fatto superiore a quella di qualsiasi aereo in produzione grazie alle winglet pieghevoli che si ripiegano a terra per rientrare nelle dimensioni standard dei gate. La capacità passeggeri in configurazione tipica biclasse è di circa 426 posti, con un'autonomia dichiarata di 13.500 chilometri che permette rotte ultra-long-haul senza scalo tra hub europei e destinazioni nell'Oceania o nel Sudamerica meridionale. Emirates e Lufthansa figurano tra i principali clienti di lancio, con ordini che al momento delle consegne operative rappresentano il rinnovamento generazionale delle flotte widebody di lungo raggio.

La particolarità strutturale del 777X risiede nell'integrazione tra il composito carbonio del materiale dell'ala — la più grande ala in carbonio mai prodotta per un aereo di linea — e i motori GE9X da circa 105.000 libbre di spinta ciascuno, tra i più potenti mai installati su un aeromobile commerciale; questa combinazione permette di raggiungere un'efficienza di consumo per posto-chilometro superiore del 12-13% rispetto al 777-300ER che sostituisce, un dato rilevante quando i costi operativi del carburante continuano a rappresentare la voce più significativa nel conto economico delle compagnie aeree di lungo raggio.

Airbus A350-1000 e Boeing 787-10: dimensioni e confronto operativo

Nella fascia immediatamente inferiore per dimensioni assolute, l'Airbus A350-1000 e il Boeing 787-10 rappresentano i widebody di riferimento per le rotte intercontinentali di media e alta densità; l'A350-1000 misura 73,78 metri di lunghezza con un'apertura alare di 64,75 metri, mentre il 787-10 si attesta a 68,28 metri di fusoliera con un'apertura di 60,12 metri, e ambedue operano con fusoliere a doppia corsia che permettono configurazioni da 330 a 370 posti in assetto triclasse standard. Il confronto tra le due piattaforme è diventato uno degli assi principali della competizione commerciale tra Airbus e Boeing sul segmento medio-lungo raggio: le compagnie che scelgono l'uno o l'altro aereo lo fanno sulla base di calcoli che riguardano la densità delle rotte, i costi di manutenzione previsti nel ciclo di vita, e la compatibilità con il resto della flotta in termini di formazione degli equipaggi e supply chain dei ricambi. L'A350-1000, in particolare, è stato scelto da vettori come Qatar Airways, Singapore Airlines e Cathay Pacific proprio per la capacità di operare rotte ultra-long-haul con carichi passeggeri che rendono il servizio economicamente sostenibile senza dover ricorrere a scali intermedi.

Il 787-10, essendo la versione più lunga della famiglia Dreamliner, rappresenta invece una scelta orientata verso rotte di medio raggio ad alta densità dove la capacità conta più dell'autonomia: con circa 8.000 chilometri di portata massima, non è progettato per i voli senza scalo più lunghi, ma offre un'economicità per posto-chilometro che lo rende attrattivo per i segmenti domestici nordamericani e per le rotte regionali asiatiche a intenso traffico.

Infrastrutture aeroportuali e vincoli operativi legati alle dimensioni degli aeromobili

La dimensione di un aereo di linea non è mai solo un dato tecnico fine a se stesso: si traduce immediatamente in requisiti infrastrutturali che condizionano quali aeroporti possono accoglierlo, quali gate devono essere attrezzati con doppio pontile, quali piste devono avere resistenza sufficiente al peso massimo al decollo e larghezza adeguata alla distanza tra le ruote del carrello principale. Il sistema di codifica ICAO divide gli aeromobili in sei categorie dimensionali — dalla A alla F — e gli aerei di linea più grandi rientrano nella categoria F, quella che impone le distanze di separazione più ampie tra gli aeromobili in rullaggio e che genera i più intensi vortici di scia, con conseguenze dirette sui tempi minimi di separazione tra decolli e quindi sulla capacità oraria dei grandi hub. L'A380 ha spinto molti aeroporti internazionali a riprogettare fisicamente i terminal e i piazzali di sosta; Heathrow, Dubai, Singapore Changi e Frankfurt sono stati tra i più attivi in questo adeguamento, investendo cifre nell'ordine dei miliardi per garantire operatività fluida agli aeromobili di grande capacità. Con il progressivo ridimensionamento della flotta A380 e il mancato sviluppo di successori diretti in quella fascia dimensionale, alcune di quelle infrastrutture si trovano oggi sottoutilizzate, a testimonianza di quanto le decisioni di pianificazione aeroportuale siano vincolate alle tendenze della flotta globale con un ritardo strutturale di almeno un decennio.