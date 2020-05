Acquistare una zanzariera magnetica: cosa bisogna sapere

L’acquisto di una zanzariera è sicuramente una soluzione sicura e amica dell’ambiente per chi vuole liberarsi delle zanzare. Vediamo come fare un ottimo acquisto.

Quando ci si trova a casa al termine del lavoro, non sempre si riesce a godersi nel migliore dei modi le belle serate estive. La presenza di zanzare ed altri insetti può rendere invivibile la propria sala da pranzo o salotto. Per chi è attento all’ambiente, ma allo stesso tempo è alla ricerca di una soluzione per ridurre al minimo la presenza di questi insetti all’interno della propria abitazione, una zanzariera magnetica è una soluzione ideale.

Acquistarle è molto semplice, grazie a siti per la vendita zanzariere magnetiche su www.zanzarieremagnetiche.com. Con pochi click è possibile selezionare il modello che meglio si adatta alla propria apertura e concludere l’acquisto. Mediante un celere servizio di spedizioni, si potrà ricevere presso il proprio domicilio quello che si è ordinato.

Per chi non si sente sicuro su cosa verificare prima dell’acquisto delle zanzariere magnetiche, ecco una serie di utili consigli.

1) Verificare l’apertura dove si andrà a posizione la zanzariera

Il primo passo da compiere, è sicuramente quello di verificare con molta attenzione altezza e larghezza dell’apertura dove si provvederà a installare la zanzariera. Per evitare problemi, è bene prendere le misure partendo dall’esterno delle montature di porte e finestre. IN ogni kit di montaggio è presente del tessuto in eccesso, ma è bene verificarsi dell’esatta misura che si deve coprire.

2: Materiali di fabbricazione delle zanzariere magnetiche

Le zanzariere vere e proprie sono spesso composte da cotone o poliestere. Due materiali molto resistenti e che permettono di poter utilizzare la zanzariera per molti anni. Tra i due materiali è bene preferire il poliestere, poiché resiste meglio all’azione degli agenti atmosferici e degli insetti. Oltre alla migliore resistenza, le zanzariere in poliestere sono più leggere se paragonate a quelle in cotone. Fattore che può semplificare l’installazione della zanzariera.

È bene ricordare, che quando si andrà a riporre la zanzariera per l’inverno – se si vuole farlo – è bene verificare che si trovi in un luogo lontano dall’umidità e dalla polvere. La maglia delle zanzariere tende spesso ad essere un ottimo ricettacolo di polvere, che con l’umidità e le basse temperature invernali può congelarsi e sformare parte della maglia.

3: Rifinitura della montatura

Una volta che si sono verificate le dimensioni della zanzariera e si è deciso il materiale con cui è realizzata, si può procedere a scegliere le rifiniture della montatura vera e propria.

Non tutti i modelli di zanzariera sono disponibili in varie colorazioni, ma tra le più comuni presenti in commercio ci sono il nero, il bianco e il legno. Colorazioni che offrono la possibilità di abbinarsi alla perfezione con molte delle colorazioni più comuni per le abitazioni. Per chi vuole dare un tocco personale a questo oggetto, si può sempre armare di pittura e decidere di farsi da fare con il fai da te. In pochi minuti, si può colorare la propria zanzariera magnetica con il colore che più si desidera

Quando si sarà proceduto ad analizzare questi 3 punti, si potranno avere tutte le informazioni per eseguire un acquisto ponderato. Acquisto, che se si ha un attimo di attenzione si potrà utilizzare per molti anni. Una zanzariera magnetica non ha necessità di molta manutenzione per mantenersi in perfette condizioni, quindi è anche un’ottima scelta per chi ha una seconda casa al mare o in una zona dove sono presenti molte zanzare nel periodo estivo.