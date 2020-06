Stile provenzale: i colori perfetti per ricrearlo

Quando si parla dello stile provenzale, si inquadra un approccio all’arredamento estremamente popolare. Perfetto per le case di campagna ma anche per gli appartamenti in città, si contraddistingue innanzitutto per l’attenzione a specifici colori. Quali sono? Vediamo assieme i principali.

Come scegliere i colori delle pareti

La prima tappa da considerare quando si deve arredare una casa in stile provenzale riguarda la scelta del colore delle pareti. Le linee guida in questi casi sono molto chiare: l’approccio ideale prevede il fatto di orientarsi verso cromie chiare. Entrando maggiormente nello specifico, ricordiamo che tra le alternative precise migliori ci sono le pareti giallo chiaro o rosa antico.

Un punto di riferimento imprescindibile è senza dubbio il color lavanda, simbolo incontrastato di questo stile e della zona della Francia che gli ha regalato fortuna a livello mondiale. Quando si parla di pareti per una casa arredata in stile provenzale, non è per forza necessario orientarsi verso soluzioni a tinta unita.

Nessuno vieta di provare una carta da parati con decorazioni richiamanti i motivi della natura. Quello che conta, è che queste ultime non siano eccessive dal punto di vista visivo e che non appesantiscano l’insieme generale.

Come gestire la scelta dei mobili e dei tessuti

Dopo la scelta dei colori delle pareti, arriva il momento di orientarsi sui mobili. Un aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda i rivestimenti delle sedute. Tra le alternative migliori è possibile citare quelli caratterizzati da motivi a righe, meglio se di colori pastello.

Proseguendo con le soluzioni da considerare quando si scelgono i rivestimenti per le sedute in stile provenzale, è il caso di chiamare in causa i tessuti a tema floreale (nella maggior parte delle situazioni, la protagonista è ovviamente la lavanda).

Rimanendo sempre nel campo dei tessuti, è impossibile non fare riferimento ai cuscini. Quali sono le alternative cromatiche più congeniali in questo caso? Tra le principali è possibile rammentare indubbiamente i cuscini di color pastello, che possono essere tranquillamente abbinati con i colori delle tende.

Cosa si può dire in merito ai mobili? Che la regola dei colori pastello vale anche in questo caso e può essere applicata anche in caso di mobili decapati, ossia sottoposti a quel trattamento che permette di conferire loro quell’aspetto vissuto che rende lo stile provenzale inconfondibile in tutto il mondo.

In questo caso, ci si può però sbizzarrire aggiungendo dei dettagli speciali. Qualche esempio? Le finiture color oro, perfette per una seduta di dimensioni importanti da posizionare nell’ingresso o nell’ambiente living.

Con che colori arredare la cucina in stile provenzale

Ci spostiamo ora in cucina, vero e proprio regno della casa in stile provenzale, ambiente che, quando viene chiamato in causa, fa subito venire in mente immagini legate alla preparazione di gustosissime torte, soprattutto di mele.

Anche in questo frangente, è opportuno orientarsi verso colori pastello, perfetti innanzitutto per le pareti. Attenzione: anche in questo caso non è assolutamente obbligatorio orientarsi verso alternative a tinta unita. Delle vere chicche utili per mettere in primo piano la creatività in cucina sono le piastrelle cementine, caratterizzate da motivi fantasiosi e non certo a tinta unita.

I consigli per la camera da letto

Cosa dire invece in merito ai colori perfetti per la camera da letto in stile provenzale? Anche in questo frangente, è opportuno mettere in primo piano cromie soft, possibilmente pastello. Una buona idea prevede invece il fatto di giocare molto con i tessuti, mettendo per esempio in primo piano i pizzi.

Conclusioni

Un cenno finale va dedicato all’ingresso, zona della casa dove, se si punta a essere davvero creativi, ci si può divertire scegliendo un armadio azzurro, meglio se dal tono cromatico particolarmente luminoso.

Fonte: Riciclo Creativo