Scrivere un profilo ideale per un sito di incontri

Come scrivere un profilo di successo per un sito di incontri: gli errori da evitare e piccoli consigli per avere successo nel settore del dating online, marcando le differenze tra lui e lei.

Avere un profilo social perfetto è uno dei requisiti fondamentali, sia per salvaguardare le apparenze, sia per cercare lavoro e soprattutto per trovare l’anima gemella o divertirsi in una relazione occasionale. Una foto perfetta che risalti le proprie qualità, poche righe di presentazione sincere e, una volta entrati nel meccanismo delle chat, messaggi ad hoc personalizzabili per ogni utente. Sono questi gli elementi cardine che servirebbero a costruirsi un profilo in grado di attrarre donne e uomini a palate.

E non è solo una supposizione, perché è stato dimostrato da una ricerca condotta da un team dell’università americana di Princeton, dove sono state messe in risalto le caratteristiche principali per cuccare molto più velocemente e soprattutto fare conquiste di qualità. È possibile far diventare il proprio profilo sui siti di incontri online una vera e propria arma di seduzione di massa, cioè irresistibile e intrigante? Quello che sorprende di questa ricerca è che, come per la seduzione, ci sono nette differenze tra la donna e l’uomo, a parte forse qualche elemento comune.

Di solito, i siti e le app di dating chiedono di verificare il profilo e quindi validare l’iscrizione mediante varie fasi, tra queste la pubblicazione di foto. Ebbene, la postura è uno dei tanti fattori che attrae il sesso opposto. Basta far trasparire attraverso gli scatti un atteggiamento positivo ed espansivo: le braccia rivolte verso l’esterno, gambe divaricate e così via. Il maschio avrà un ruolo dominante e sicuro, un po’ come il linguaggio non verbale degli animali, selvatici e domestici, che ti fa capire quando è il caso di tagliare la corda o fermarsi ad accarezzare i pelosetti o semplicemente osservare. Questi consigli sono validi sia per conoscere più persone possibili e andare sul concreto dopo poco, oppure per trovare l’amore della propria vita.

Foto profilo ideale per sito di incontri

La foto profilo dà un senso di sicurezza perché la mente può associare un volto anche se il rapporto, per un po’, sarà virtuale. Inoltre, le immagini attirano l’attenzione mentale: diventa quindi fondamentale valorizzare il proprio aspetto nei minimi particolari come fanno le più gettonate Escort Bologna. Niente autoscatto per gli utenti maschili, in quanto le donne, in fatto di selfie, ne sanno più di loro. O ci si affida a un bravo amico fotografo, oppure a un’amica bravissima con l’obiettivo del cellulare.

Anche l’utenza femminile non è esente dal combinare pasticci: ok i selfie, ma pare che non piacciano le foto posate. Le immagini scattate in ambienti esterni con il panorama alle spalle fanno diminuire i messaggi del 40%, mentre le foto “rubate” a figura intera pare vadano a ruba.

La posizione scelta per le foto è importante: femmine e maschi guadagnano popolarità con la posa a figura intera. Probabilmente è ideale per valutare l’altezza, le forme e soprattutto per scongiurare il pericolo fake. Inoltre funziona per entrambi i sessi a patto di essere gli unici protagonisti. Le foto di gruppo o con il proprio animale domestico fanno perdere interazioni da 42 fino a un massimo di 53%.

Aggiungere delle descrizioni sincere al massimo, raccontarsi senza filtri e onestamente fa guadagnare dei punti soprattutto agli uomini. I maschi fanno colpo se hanno il coraggio di usare parole come divorzio, separazione, ex e quando parlano dei figli, dei problemi familiari o della paternità. Cosa che, equiparata al genere femminile, può affascinare solo se si tratta di donne mature. Le storie passate, dei divorzi o delle separazioni tendono a far diminuire i messaggi del 4%, così come i problemi in famiglia e affini. Corteggiamento online differenze tra lui e lei

Dopo aver creato il profilo bisogna cominciare a interagire mediante chat. Di solito nella vita reale l’uomo parte in quarta mentre la donna è più calma. Ebbene nel mondo del dating online funziona al contrario. Per un maschio, proporre già nel primo messaggio di andare a bere o mangiare qualcosa insieme fa crollare l’interesse, mentre una donna viene considerata intraprendente se va dritta al punto e con proposte esplicite ( a patto di restare nei limiti consentiti): se lei sposta la conversazione sul cibo o sul vino, ad esempio, ha più possibilità di avere dei corteggiatori interessati.

Entrambi i sessi devono stare molto attenti all’uso della lingua italiana e le emoticon. Un errore grammaticale o peggio, l’errata coniugazione dei verbi equivale a un due di picche, stessa cosa per una Emoji sbagliata.

Una regola generale che è bene ricordare: i messaggi in chat sono utili per scoprire il maggior numero di dettagli possibili del potenziale partner e pianificare con questa persona il proprio futuro, proprio come una conversazione reale. Con la differenza che, in questo caso, si sta pianificando il primo incontro. Per evitare spiacevoli sorprese, meglio prendersi tutto il tempo e lasciarsi guidare dalla corrente, in modo che la relazione virtuale possa trasformarsi in qualcosa di concreto e, si spera, duraturo.