Le migliori zone per comprare casa a Torino

Quando si trasloca si compie una scelta di vita particolarmente importante. A prescindere dalla natura dello spostamento, se temporaneo o definitivo, con una certa accentuazione del discorso in quest’ultimo caso, quando ci si sposta in una nuova città o, magari, in una nuova regione, bisognerebbe tener conto degli scompensi che potrebbero quasi sicuramente sopravvenire. Al di là di questo, però, un nuovo inizio porta sempre con sé una certa energia positiva, nonostante vada assolutamente ponderato in maniera corretta, in modo da evitare rimpianti e, soprattutto, non creare problemi sul lungo periodo.

Il discorso appena fatto va applicato a qualsiasi località in cui si decida di traslocare, compresa quella oggetto della nostra guida di oggi: Torino. Tra università di grande spicco e sedi lavorative rinomate in tutto il mondo, il capoluogo piemontese si rivela una delle scelte di punta per famiglie giovani e per studenti universitari. Trattandosi di una grande città, però, Torino è anche un luogo dalle innumerevoli sfaccettature e, per questo motivo, è importante selezionare la zona ideale nella quale andare a vivere e comprare casa, per vivere la propria permanenza nel migliore dei modi.

Nelle prossime righe andremo a scoprire quali sono le zone ed i quartieri più favorevoli e vivibili nella meravigliosa Città della Mole, puntualizzando quanto dinamico e, di conseguenza, ricco di possibilità, il mercato immobiliare torinese sia. Trovare case in vendita Torino, fortunatamente, non è affatto difficile, rimettendo a voi il solo compito di ponderare attentamente dove andare a vivere per sentirvi realmente a vostro agio.

Centro storico

Il cuore pulsante della metropoli sabauda è, sicuramente, il suo centro storico. Stiamo parlando della zona più dinamica di Torino. Diramato lungo una sequenza di vie parallele e perpendicolari, il centro storico di Torino preserva alcuni dei luoghi più evocativi ed importanti della città. Basti pensare che, nel centro storico della città nata come accampamento militare dell’Impero Romano, si trovino alcune delle opere d’arte più significative per il suo glorioso passato.

Portici eretti dai Savoia e imponenti palazzi in stile barocco caratterizzano il landscape della old town torinese, ricca di cortili meravigliosi, boutique esclusive e caffetterie storiche. Il centro storico di Torino è ricco di appartamenti ampi, ma anche proposte più economiche come bilocali comodi ed accoglienti e monolocali utili a studenti e professionisti di passaggio. Per quanto importante e prestigioso sia, il centro storico di Torino non presenta costi particolarmente proibitivi come si sarebbe portati a pensare.

Crocetta

Sorge a sud del centro storico ed è uno dei quartieri più belli di Torino. La zona della Crocetta si rivela particolarmente ricercata ed esclusiva, oltre che dalla qualità della vita molto elevata. Lunghi viali alberati impreziosiscono uffici e abitazioni di lusso. Chi sceglie di vivere a Crocetta lo fa per rilassarsi a fine giornata, con la meravigliosa vista delle colline. Si tratta della dimora del Politecnico, la facoltà di ingegneria torinese rinomata in tutto il mondo ed è perfettamente collegata al centro. La Crocetta è un luogo tranquillo, lontano dalla movida, ideale per fare un buon investimento immobiliare.

Borgo Po

Tra le vette delle Alpi, al di là del fiume, Borgo Po è una zona particolarmente elegante ed apprezzata per la sua architettura eclettica, dallo stile neoclassico. A Borgo Po troviamo piccole palazzine su più livelli e residenze di grande prestigio. Verso la collina, esse tendono a diradarsi. A Borgo Po troviamo un mercato immobiliare molto dinamico, utile a contraddistinguere una zona particolarmente esclusiva dove la qualità della vita si rivela molto alta. Per questa ragione, bisogna ponderare a fondo l’acquisto di una casa qui, visti i prezzi non esattamente accessibili.