Quanto costa una copertura piscina Alphacover?

La copertura non è solamente un utile accessorio per la vostra piscina, ma è un importante elemento che vi permetterà di ottenere numerosi benefici.

Questo strumento vi consentirà una notevole protezione durante i periodi invernali e/o durante i mesi di inutilizzo. In questo modo le spese ed i costi di manutenzione e pulizia verranno ridotti, con il vantaggio di un’acqua pulita ma senza il bisogno dell’utilizzo di prodotti chimici.

Le alternative sul mercato sono molteplici e affidarsi a dei professionisti del settore, come alphacover.com è la soluzione migliore.

Insieme valuteremo le diverse soluzioni e, tenendo in considerazione le esigenze e le disponibilità economiche, troveremo la formula più congeniale.

Coperture per piscine, un prezzo relativo

Coperture elettriche, manuali, per piscine esterne o per piscine interrate… le soluzioni sono numerose, c’è la giusta copertura per ognuno.

La scelta della copertura varia a seconda del budget e delle necessità, per questo motivo non è possibile definire un costo preciso.

I costi ed il valore della copertura si modificano sulla base di diversi fattori. Prima di tutto bisogna valutare la dimensione della piscina, una piscina dalle grosse dimensioni avrà un costo più elevato rispetto una dalle dimensioni più contenute.

Dopodiché si passa alla valutazione della tipologia di copertura. Una copertura motorizzata costerà di più rispetto ad una copertura a telo, una delle più economiche. In mezzo si trovano anche delle soluzioni a medio costo, come le coperture amovibili e le coperture telescopiche.

Influisce sul costo della copertura anche la tipologia di materiale utilizzato. Le coperture devono essere resistenti, per questo motivo bisogna utilizzare solamente materiali di altissimo livello.

Da Alphacover troverai solamente materiali certificati. Per la realizzazione di coperture telescopiche utilizziamo l’alluminio, un materiale adatto anche alle piscine di grosse dimensioni.

Uno specialista sarà in grado di consigliarvi la migliore soluzione al miglior prezzo, è importante valutare attentamente tutte le alternative.

Gli accessori per le coperture alzano sicuramente i costi, ma in certe situazioni sono essenziali e vi permetteranno un miglior utilizzo della vostra piscina.

Infine, bisogna valutare i costi della consegna e dell’installazione. Alphacover vi permette una consegna presa in carico direttamente dal produttore, oltre ad un’installazione eseguita da un’equipe di tecnici altamente specializzati.

Dunque il prezzo per una copertura per piscina è relativo, e può cambiare sulla base di numerosi fattori.

Preventivo con Alphacover

Per valutare un costo indicativo chiedi un preventivo ad Alphacover. Valuteremo insieme le vostre esigenze e richieste, in modo che possiate avere la copertura più adatta alle vostre preferenze.

Grazie al nostro partenariato con un grande istituto di credito potrete beneficiare di uno sconto diretto in fattura del 50%.

La normativa prevede che chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia o di miglioria su immobili già esistenti (anche se appena acquistati), possano beneficiare di questa agevolazione.

Prima di tutto bisogna contattare un professionista per aprire la pratica di ristrutturazione edilizia (detta SCIA o CILA), a questo punto Alphacover si occuperà del resto. Vi verrà inviata la documentazione necessaria per l’apertura della pratica di cessione del credito presso l’istituto di credito con il quale collaboriamo.

Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000€ per unità immobiliare ed inoltre il pagamento dei lavori deve avvenire tramite bonifico bancario parlante.