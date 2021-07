Porto Cesareo: una delle perle del Salento

Porto Cesareo è una delle località turistiche del Salento. Tra le principali caratteristiche di Porto Cesareo c’è sicuramente la sua spiaggia che ha una lunghezza di ben 17 chilometri. La spiaggia di presenta proprio dinanzi al centro abitato, su questa si rifrange un mare cristallino, calmo e dall’ecosistema naturale incontaminato.

Andare alla scoperta di questa città, con il noleggio bici Porto Cesareo, oppure a piedi, permette di visitare sia il centro cittadino sia la bellezza delle sue spiagge, dune, porto e area costiera. Ma vediamo nel dettaglio perché andare alla scoperta di Porto Cesareo una delle perle della costa del Salento.

Porto Cesareo: una zona marina dall’ecosistema naturale unico

Uno dei principali punti a favore della bellezza di Porto Cesareo è di certo il suo ecosistema naturale. Infatti, il paese è centro dell’ecologia marina e di controllo per lo sfruttamento delle risorse del mare e ittiche. Il suo ecosistema ha permesso anche la creazione di un museo dedicato alla biologia marina da dove si possono ammirare delle specie rare di pesci.

Oltre alla biodiversità marina, Porto Cesareo è un paese che offre un esempio meraviglioso di macchia mediterranea, con alberi di ginepro ed esemplari che sono stati definiti tra i più belli di tutta l’Italia. Data la peculiarità della macchia mediterranea del paese, l’habitat è stato considerato da salvaguardare e prioritario da parte dell’Unione Europea.

La bellezza del mare di Porto Cesareo

Porto Cesareo è un paese che vede al centro della sua bellezza proprio il mare. Il mare è il principale punto di attrazione naturalistica. La presenza di un fondo sabbioso basso per decine di metri ideale per le famiglie, ma anche l’acqua cristallina che ricorda quella dei caraibi e che accarezza il lungo tratto di spiaggia che va da Porto Cesareo a Torre Lapillo fino a Punta Prosciutti permette di vivere appieno le vacanze estive.

Le spiagge libere e attrezzate presenti su questo lungo tratto di spiaggia permetto al turista di scegliere al meglio come e dove vivere appieno l’esperienza turistica offerta dal Salento. Le spiagge sono per lo più vissute nei mesi di giugno, luglio e agosto. Ma grazie al clima mite, non è insolito vedere persone in spiaggia a maggio, settembre e perfino a Ottobre.

La costa e le isole di Porto Cesareo

La costa invece, è caratterizzata da promontori, scogli, dune naturali e isolotti. Una delle più importanti è l’Isola Grande che prende il nome di Isola dei conigli. Il nome si è affermato intorno agli anni ’50 quando venne avviato un allevamento selvatico di conigli, che però successivamente è stato abbandonato.

Oggi non ci sono più i conigli, ma l’isola attrae ancora diversi turisti. Infatti, questa è un parco naturalistico di grande interesse per la presenza di oltre 200 specie di piante diverse tra loro. Per esempio, sull’isola è presente un iris particolare, dal colore viola scuro e dal forte profumo. Questa specie di Iris è unica in tutta l’Italia, in quanto cresce solo sullo scoglio dell’Isola dei conigli a Porto Cesareo.

Porto Cesareo: divertimento ed enogastronomia

Infine, Porto Cesareo permette di trovare tutto ciò che si desidera durante una vacanza al mare. In primis, il paese offre diverse tipologie di intrattenimento sia per le famiglie con i bambini, sia per i ragazzi che possono andare in discoteca o partecipare a feste in spiaggia.

Da sottolineare anche la possibilità di provare la cucina locale dedicata sia ai piatti di pesce sia anche a tutte le principali preparazioni della gastronomia salentina.

Una vacanza a Porto Cesareo permette dunque di scoprire un mare meraviglioso, immergersi in un ambiente naturale unico e provare una cucina eccellente.