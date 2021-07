Dentista estetico: consigli per sceglierlo

Quando si parla del sorriso, si inquadra uno dei biglietti da visita principali nei nostri rapporti con gli altri. Ecco perché è sempre più popolare il ricorso a trattamenti di estetica dentale. Non importa che si cerchi uno studio dentista a Cuneo o una realtà in un’altra città: in tutti i casi, esistono delle dritte utili da seguire per trovare i professionisti perfetti.

Prima e dopo

La prima e più importante dritta da prendere in considerazione nel momento in cui si parla di scelta del dentista estetico perfetto riguarda la visione dei risultati. In questo caso, il punto di riferimento principale sono le foto del prima e del dopo, che possono essere visionate sia sul sito ufficiale, sia sul profilo Instagram. Senza queste informazioni, è il caso di guardarsi intorno e di cambiare studio.

L’importanza dell’incontro conoscitivo

Prima di procedere con qualsiasi trattamento, il dentista deve effettuare una visita conoscitiva fondamentale per intercettare e comprendere le esigenze del paziente. Questa occasione è fondamentale per capire se si ha davanti un professionista di valore. Durante la prima visita, è basilare che il dentista metta in primo piano una forte empatia.

I trattamenti di estetica dentale, infatti, hanno delle implicazioni psicologiche profonde. Sono tante le persone che, nel momento in cui hanno a che fare con problematiche che compromettono la bellezza del sorriso – p.e. le conseguenze di un incidente – vivono dei disagi spesso molto forti, arrivando, per esempio, a rifiutare le foto o a sperimentare dei momenti di bassa autostima.

Il valore della chiarezza

Non c’è che dire: sono diversi gli aspetti di cui tenere conto nel momento in cui si decide di sottoporsi a un trattamento di estetica dentale! Tra i punti sui quali non si dovrebbe transigere, rientra la chiarezza. Uno studio di qualità mette in primo piano tutti i dettagli relativi ai materiali utilizzati – p.e. quelli per le faccette dentali – e dà spazio agli aggiornamenti in caso di cambiamenti, in modo da permettere al cliente di essere sempre sul pezzo in un settore che, negli ultimi decenni, ha fatto passi da gigante, garantendo ai pazienti procedure poco invasive e dai risultati sorprendenti.

Il preventivo perfetto

Un altro criterio da prendere in esame nel momento in cui si sceglie il dentista per i trattamenti estetici riguarda il preventivo. Come dovrebbe essere quello perfetto? Chiaro, il più chiaro possibile. Non dovrebbero mai mancare tutti i dettagli sulle indicazioni di partenza – p.e. i diastemi dentali e lo smalto usurato – e sull’impegno economico dei singoli trattamenti. Il preventivo generico va guardato con diffidenza!

Igiene prima di tutto

Anche se può apparire superfluo ribadirlo, lo studio perfetto per sottoporsi a trattamenti di estetica dentale deve osservare in maniera pedissequa le norme igieniche. Nel momento in cui ci si trova davanti al pc o al telefono per scegliere la realtà più adatta alle proprie esigenze, non è tecnicamente possibile esaminare gli spazi. Quello che sicuramente si può fare è guardare con un occhio di riguardo in più quegli studi che, sul sito o sui social, hanno contenuti aventi il fine di spiegare ai potenziali pazienti quali prodotti utilizzano per igienizzare e sanificare gli spazi.

Il prezzo giusto

Non esiste un prezzo giusto in assoluto quando si parla di trattamenti di estetica dentale. Di sicuro c’è che sotto a una certa soglia non è possibile andare se si punta a garantire al paziente il massimo della sicurezza e della soddisfazione. Dietro a ogni trattamento, infatti, c’è lo studio del singolo caso, la scelta del percorso migliore e, ovviamente, il focus sui materiali, che devono essere innovativi e performanti sia dal punto di vista estetico sul momento, sia per quanto riguarda la durata nel corso degli anni.