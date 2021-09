Panettoni artigianali: dalla Sicilia a tutto il mondo, il caso Fiasconaro

Si avvicina a grandi passi il periodo delle festività natalizie, ed è chiaro che l’attenzione dei più golosi è rivolta verso tutti quei dolci che sono tipici di questo periodo dell’anno. Una dei cibi che spesso capita di vedere sulla tavola imbandita di tantissime famiglie è il panettone.

Nel corso degli ultimi anni, c’è sempre più la tendenza di optare per l’acquisto di prodotti che siano artigianali, in cui si faccia uso esclusivamente di prodotti di qualità. Insomma, meglio evitare di consumare troppi panettoni e dolci, ma il prodotto che si acquista deve essere buono e digeribile.

Digeribili e di qualità come i panettoni della celebre pasticceria siciliana, conosciuta per le sue leccornie non solo in ambito natalizio. Su saporideisassi.it c’è la possibilità di trovare un’ampia e completa gamma di panettoni Fiasconaro: una scelta quasi infinita, visto che si potranno trovare tantissimi panettoni artigianali che vengono creati nello stabilmente di Castelbuono, in provincia di Palermo.

I prodotti da forno Fiasconaro: tempo, ingredienti e non solo

L’importanza del tempo, in riferimento ai prodotti che vengono realizzati da parte del marchio Fiasconaro è indubbia. Per i panettoni e non solo, infatti, alla base c’è un aspetto che fa la differenza, ovvero la lievitazione naturale della pasta madre. Si tratta di un processo che necessita, come si può facilmente intuire, di una notevole dose di pazienza, visto che può durare fino all’incirca a tre giorni.

Eppure, la lievitazione naturale della pasta madre, fa la differenza a livello della qualità finale del prodotto. Infatti, questo processo è in grado di garantire un livello maggiore a livello di digeribilità delle proteine, oltre che offrire un aroma decisamente intenso, con un sapore, ma anche con una fragranza del tutto particolari.

Dicevamo di ingredienti di qualità. Ebbene, uno dei punti di forza di Fiasconaro è proprio quello di selezionare con la massima attenzione solo ed esclusivamente prodotti di notevole qualità, cercando di dare sempre più spazio a quelle produzioni che sono caratteristiche di queste terre siciliane, a partire dal pistacchio fino ad arrivare alle arance, passando per le mandorle, le albicocche e il cioccolato di Modica, senza dimenticare ovviamente pure la pregiatissima Manna delle Madonie.

Il risultato, decisamente apprezzabile anche dalle papille gustative di chi assaggia il panettone e gli altri prodotti da forno Fiasconaro, è quello di poter trovare una ricerca di sapori che non ha mai fine. Un equilibrio sottile e molto difficile da raggiungere tra dei sapori decisamente antichi e, al contempo, anche molto genuini. Uno dei tanti obiettivi, tra l’altro, è proprio quello di esprimere alla perfezione l’anima contadina dell’Isola, cercando di combinarla con la massima attenzione nei confronti della qualità di ciascuna fornitura.

Il Natale secondo Fiasconaro

I panettoni che vengono realizzati da Fiasconaro ha il grande punto di forza nel rendere l’ultima parte dei banchetti natalizi, sia a livello estetico che di gusto, veramente indimenticabile. Questi panettoni vengono realizzati basandosi solamente su ingredienti che sono scelti con la massima cura e, come dicevamo in precedenza, che privilegiano tutte quelle produzioni che sono tradizionali della Sicilia.

In effetti, la gamma di scelta a livello di panettoni natalizi è particolarmente sconfinata. Si parte dal panettone rosa e fico d’india, una vera e propria specialità di Fiasconaro, fino ad arrivare al panettone dolce presepe, un panettone del tutto particolare in cui è stato scavato un vero e proprio presepe, con tanto di grotta e di personaggi, tutto da gustare ovviamente.

Panettoni territori e tradizionali si intrecciano in una continua ricerca nel mix migliore tra gusti antichi e qualche ricerca di sapori più particolari. Il panettone oro bianco e quello oro nero fanno parte, ad esempio, di una linea denominata “Oro”, ma ci sono anche soluzioni più tradizionali e semplici.