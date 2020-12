Noleggio usato a chilometraggio illimitato: la rivoluzione della mobilità

Si chiama Long Run ed ha cambiato le regole del gioco. Se fino a pochi mesi fa il chilometraggio illimitato restava un tabù, il noleggio a lungo termine oggi può offrire anche la più ambita delle comodità, ossia una previsione di chilometri no limits. Il Long Run, come appunto viene chiamata questa proposta, è una particolare offerta del noleggio usato, ossia il noleggio a lungo termine di auto che sono appena rientrati da un primo ciclo di noleggio a lungo termine e che vengono ritenute, per le condizioni in cui si trovano, adatte a svolgere un secondo ciclo di noleggio. Chiaramente dopo essere minuziosamente controllate in officina.

Fantascienza? Niente affatto, seguite a leggere e scoprirete i dettagli di questa affascinante opzione.

Quando l’usato ha il fascino no-limits

Ma esiste davvero una formula di noleggio che prevede il chilometraggio illimitato? La risposta è sì ed è una delle tre varianti proposte dal mondo dell’usato a noleggio: il long run.

Funziona così.

Come funziona il noleggio a lungo termine dell’usato?

Stesso schema del nuovo, solo che qui l’auto è usata e garantita. C’ è un’auto, ci sono i servizi, ci sono le franchigie, ma soprattutto c’è un canone mensile fisso e preconcordato, che include tutto:

L’uso dell’auto

Le tasse

Le assicurazioni (furto/incedio, Responsabilità civile, Polizza infortuni, polizza kasko)

Soccorso stradale H24 e assistenza

Manutenzione ordinaria

Manutenzione straordinaria

Noleggio usato, tre formule magiche

Sono tre le proposte di noleggio a lungo termine che riguardano le auto usate.

Formula Base : è la proposta più vantaggiosa da un punto di vista economico ma è anche quella più spartana. Le auto in questo caso non vengono ripristinate e il contratto di noleggio non prevede la copertura della polizza kasko. Le auto vengono consegnate con il treno di gomme di primo equipaggiamento, nel rispetto delle norme di legge (il battistrada non può inferiore a 3mm) ;

: è la proposta più vantaggiosa da un punto di vista economico ma è anche quella più spartana. Le auto in questo caso non vengono ripristinate e il contratto di noleggio non prevede la copertura della polizza kasko. Le auto vengono consegnate con il treno di gomme di primo equipaggiamento, nel rispetto delle norme di legge (il battistrada non può inferiore a 3mm) ; Formula Top : è la copia esatta dell’offerta standard delle auto di nuova immatricolazione. In questo caso le auto usate vengono ripristinate in carrozzeria prima della consegna al cliente, e la polizza kasko è sempre inclusa (vanno solo concordate le franchigie in fase di trattativa);

: è la copia esatta dell’offerta standard delle auto di nuova immatricolazione. In questo caso le auto usate vengono ripristinate in carrozzeria prima della consegna al cliente, e la polizza kasko è sempre inclusa (vanno solo concordate le franchigie in fase di trattativa); Noleggio usato con chilometraggio illimitato: è la proposta principe del mercato, di cui ci stiamo occupando in questo articolo. Offerta pressoché identica alla precedente, con tutti i servizi inclusi e il ripristino di carrozzeria, ma con la più ambita delle clausole, ossia il chilometraggio illimitato, con tanto di doppio cambio pneumatici incluso nel pacchetto. Unico vincolo inderogabile: durata contrattuale di 48 mesi.

Le caratteristiche del Long Run

L’offerta Long Run ha effettivamente cambiato le regole del gioco, per questo merita in focus specifico, quanto meno per ribadirne gli aspetti principali:

Prevede tutti i servizi del noleggio a lungo termine Formula Top (servizi del noleggio, polizze assicurative complete inclusa anche la kasko, ripristino di carrozzeria, 2 treni di gomme in aggiunta a quelle in dotazione)

(servizi del noleggio, polizze assicurative complete inclusa anche la kasko, ripristino di carrozzeria, 2 treni di gomme in aggiunta a quelle in dotazione) Chilometraggio senza limiti

Durata massima inderogabile del contratto di 48 mesi

In altre parole, avrai tutti i benefici del noleggio a lungo termine “tradizionale”, ma con un veicolo usato (100% sicuro e garantito) e senza vincoli di chilometraggio. L’unico vincolo è la durata massima di 48 mesi.

Perché il Long Run è la scelta migliore

Come abbiamo visto, il Long Run rappresenta una offerta innovativa che abbina la comodità di una formula completa di servizi alla economicità delle auto usate.

Rappresenta pertanto la soluzione più adatta a te se:

Vuoi goderti l’uso del tuo veicolo senza l’ansia di sforare il chilometraggio previsto dal contratto

Puoi affrontare i tuoi impegni professionali lungo la Penisola, senza essere penalizzato dai continui viaggi in macchina.

Ti interessa un veicolo che, nonostante le lunghe percorrenze, sia affidabile e ti consenta di avere sempre garantiti tutti i servizi, peraltro risparmiando sul canone.

City Rent, gli specialisti del Long Run

Se vuoi valutare le proposte di noleggio usato a lungo termine long run, dai un’occhiata al sito city-rent.it oppure contattare i consulenti che sapranno guidarti verso la soluzione più adatta alle tue esigenze.