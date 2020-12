Le principali differenze tra noleggio con conducente e taxi

Nel corso degli ultimi anni, la discussione si è fatta sempre più accesa e ha creato quasi una barriera tra i sostenitori dell’una e dell’altra “fazione”. Stiamo parlando del servizio di noleggio con conducente e del taxi. Entrambi mettono a disposizione dei sistemi di spostamento che rappresentano, in fin dei conti, una vera e propria alternativa rispetto all’impiego del proprio mezzo oppure dei trasporti pubblici.

Se all’apparenza questi due servizi possono apparire con diverse similitudini, in realtà le differenze sono altrettanto evidenti. Il fatto che aumenti sempre di più la necessità di spostarsi da un luogo all’altro, in modo particolare in tutte le città più importanti, ha portato allo sviluppo anche di servizi concorrenti ai taxi nel corso del tempo, come ad esempio il noleggio con conducente.

Entrambe le soluzioni mettono a disposizione la possibilità di affrontare un viaggio in maniera molto più comoda e altamente personalizzata. In tutti e due i casi, infatti, c’è la possibilità di sfruttare il servizio proposto da un driver che, in base ovviamente alle richieste, arriva in un certo luogo a un orario che è stato precedentemente concordato, in modo tale da prelevare il cliente e poi permettergli di raggiungere la destinazione prescelta.

Le prime differenze

Il servizio taxi non permette di concordare, di solito, un’ora. Nel momento in cui si chiama un taxi, di solito è necessario attendere almeno 10-15 minuti. Discorso completamente differente per il servizio di noleggio con conducente, che viene utilizzato tramite prenotazione per effettuare degli spostamenti pianificato con un certo anticipo, pari ad almeno 6, 12, 24 o 48 ore.

Un altro vantaggio del NFCC: la personalizzazione del viaggio

Uno degli aspetti più interessanti che caratterizzano il servizio del noleggio con conducente è senz’altro quello di permettere una personalizzazione maggiore del viaggio. Infatti, grazie alle varie applicazioni dedicati che si possono scaricare sul proprio smartphone, una volta che è stato scelto il punto di partenza da cui si ha intenzione di cominciare il viaggio, ecco che si dovranno impostare pure data e punto di arrivo. Da quel momento in avanti, ecco che si potranno vedere tutte quelle offerte che vengono inviate in modo diretto da parte dei driver che si trovano nei pressi della zona inserita come luogo di partenza.

In relazione alle proprie necessità e preferenze, ma anche in base al numero di passeggeri, c’è la possibilità di selezionare il modello di auto che più si avvicina alle proprie esigenze, ma anche la lingua che deve essere parlata da parte del driver, senza dimenticare ovviamente di dare una lettura approfondita con tutte quelle persone che hanno già usufruito del medesimo servizio con lo stesso driver e hanno lasciato una recensione in merito. L’ultimo passo è quello di fare un confronto tra le varie tariffe che vengono messe a disposizione. A questo punto, si è pronti per scegliere quella che ha il rapporto tra qualità e prezzo migliore.

Altri aspetti importanti dell’NCC

Tra le altre caratteristiche che portano sempre più persone a scegliere il servizio di noleggio con conducente, troviamo senz’altro anche il fatto di essere sempre a disposizione pure all’interno di quei Comuni che si trovano in periferia. Si tratta di zone che, nella maggior parte dei casi, non possono contare su alcun tipo di copertura da parte dell’usuale servizio taxi.

Di conseguenza, ecco che i servizi di noleggio con conducente possono tornare estremamente utili anche in aree in cui ci sono delle discoteche. Infatti, dopo aver fatto serata capita di non essere in grado di guidare e, di conseguenza, e un serivizio ncc Milano rappresenta una soluzione molto più efficace e sicura, in maniera tale da fare ritorno a casa senza alcun rischio per la propria incolumità, ma anche ovviamente per quella delle altre persone che si incontrano nel tragitto.