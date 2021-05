Noleggio a lungo termine: perché è una soluzione così diffusa

È capitato piuttosto di frequente, nel corso degli ultimi tempi, di sentir parlare a lungo del noleggio a lungo termine, una soluzione che si sta affermando sempre di più come una perfetta alternativa rispetto all’acquisto di una vettura e che è sempre più diffusa anche entro i confini nostrani.

Come è stato messo in evidenza anche da un gran numero di dati e statistiche pubblicate ultimamente, il noleggio a lungo termine rappresenta un’opzione in forte crescita in confronto all’acquisto, così come pure al leasing di una vettura. Si tratta di una formula che viene proposta da un numero crescente di società specializzate che operano in questo settore. In poche parole, il noleggio di una vettura a scelta del cliente prevede il pagamento di un canone fisso una volta al mese. Un primo vantaggio che si può già facilmente intuire, dal momento che consente di sapere con la massima precisione i costi che dovranno essere sopportati, così come permette una migliore pianificazione dei costi, come si può scoprire anche con le varie offerte di noleggio a lungo termine Totalrent.

Cos’è il noleggio a lungo termine

Prima di analizzare i vantaggi che sono collegati a questa particolare soluzione troviamo certamente necessario specificare bene di cosa si tratta. Il noleggio auto è una soluzione che consente di avere a disposizione una vettura senza dover sostenere una spesa così ingente come invece prevede l’acquisto di una vettura nuova.

Ci sono sostanzialmente due tipologie di noleggio auto. La prima è quella a breve termine, che prevede una tempistica di disponibilità della vettura che va da un giorno fino al massimo a dodici mesi, mentre la seconda è quella a lungo termine, che comporta una durata che è compresa da un minimo di un anno fino a una soglia massima pari a 60 mesi.

È abbastanza facile intuire come il noleggio auto a breve termine è una soluzione che viene privilegiata nel momento in cui si hanno esclusivamente delle necessità di carattere temporaneo, come può essere ad esempio una vacanza di pochi giorni. Invece, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione decisamente più strutturata, che si adatta al meglio alle esigenze di tutti coloro che necessitano di un’auto per un periodo di tempo piuttosto prolungato e non può, oppure non vuole, farsi carico di tutte quelle spese che sono correlate all’acquisto di una nuova vettura.

Quali sono tutti i vantaggi

Gli aspetti positivi del noleggio a lungo termine si riflettono sia sulle esigenze dei privati che su quelle di aziende e liberi professionisti. In fondo, l’esigenza di base è sempre la stessa, ovvero poter contare su delle vetture che riescano a garantire un alto livello di sicurezza, efficienza e che siano ben tenute, da usare nella vita di tutti i giorni, sia per motivi di lavoro sia per altre attività.

Il principale vantaggio del noleggio a lungo termine è senz’altro quello che deriva dal fatto di saper contrastare in modo molto efficace la svalutazione di un’auto. Si tratta di un costo non indifferente per chi compra un’auto nuova, visto che dopo solamente cinque anni, una vettura arriva a perdere anche fino al 75% del valore che aveva all’inizio.

Per imprese e professionisti, ci sono diverse agevolazioni dal punto di vista fiscale che rendono il noleggio a lungo termine una soluzione piuttosto appetibile. Il costo fisso del noleggio prevede di programmare le spese in modo sicuro e preciso, abbattendo un gran numero di difficoltà burocratiche, dal momento che il canone mensile comprende varie voci di spesa, tra cui cambio gomme stagionale, assicurazione e altri servizi, con un notevole risparmio rispetto a dover affrontare in maniera differenziata tutti questi costi.