Neonati al mare: cosa portare e come proteggerlo

Portare neonati al mare, è un modo per far vivere al piccolo un’esperienza sensoriale decisamente importante per il benessere psico-fisico. Tuttavia, i diversi elementi necessari per garantire un elevato livello di sicurezza al mare e praticità, rappresentano per molti neo genitori un fattore di stress. Questo può essere però tranquillamente risolto creando uno schema di tutto l’occorrente per il mare, partendo dalle necessità ed esigenze del piccolo. Inoltre su www.idealbimbo.it è possibile trovare prodotti per la cura del bambino altamente efficaci, pratici e accessibili.

Neonati 1 mese al mare: la comodità di un marsupio impermeabile

Il marsupio impermeabile rappresenta un accessorio assolutamente comodo e pratico per portare al mare neonati di 1 mese. Infatti è ideale per passeggiare lungo la riva, rimanendo a stretto contatto con il piccolo. Le spalline è bene che siano traspiranti e ben imbottite per non gravare sulle spalle del genitore. Per quanto riguarda invece il materiale, deve essere delicato e ipoallergenico per non creare reazioni cutanee sulla pelle sensibile del piccolo.

Neonati 4 mesi al mare

I neonati al mare necessitano di diverse accortezze, che vanno dalla protezione dei raggi UV alla nutrizione. Cappellini protettivi, crema solare e culla sotto l’ombrellone con tanto di cappottina parasole sono gli elementi basilari per proteggere il proprio neonato. Per quanto riguarda la nutrizione, l’allattamento è consigliato al mare nelle ore meno calde, come ad esempio la mattina presto. È possibile inoltre portare dei giochini che possono essere utilizzati nella culla, che richiamano forme, colori e suoni. Far entrare in contatto la sabbia con il piccolo non è molto igienico, per cui si consiglia di farlo solo quando le risposte immunitarie saranno più forti, ovvero a partire dal primo anno di vita circa. Per quanto riguarda invece bagnare i piedini nell’acqua di mare, è sicuramente qualcosa che può trasmettere benessere e risultare divertente. Dopo averlo fatto però, si consiglia sempre di eliminare il sale con acqua corrente, che può provenire da una apposita fontanella o da una doccia.

Vacanze al mare con neonati: cosa portare in viaggio

Partire per una vacanza al mare con i neonati, significa riempire la valigia con diversi elementi che saranno utili anche in viaggio, ovvero:

tiralatte elettrico; biberon; sterilizzatore; ciuccio; pannolini; fasciatoio; crema o pasta lenitiva per le parti intime; sapone delicata per il bagnetto; salviette umide; smacchiatore per gli indumenti; bavaglini; fazzoletti; un paio di cambi come body, canottiere, pannolini costume, magliettine.

Neonati 5 mesi al mare: cosa portare nella borsa

Nella borsa del mare per un bimbo di 5 mesi non possono mai mancare: