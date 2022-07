Nel mondo dello sport fare carriera è stato quasi sempre sinonimo di mera attività sportiva: atletica, nuoto, atletica leggera e non solo. Da qualche decennio, anche nel settore sportivo sono emerse figure professionali che non si connotano per una particolare attività motoria ma sono specializzati in particolari settori per i quali è necessario conseguire una laurea triennale in scienze motorie o magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM 67) oppure in Scienze e tecniche avanzate dello sport (LM 68), e in alcuni casi anche un titolo post laurea come i corsi di perfezionamento e master di primo o secondo livello. L’accesso a questi corsi di laurea può avvenire in presenza o a distanza mediante l’immatricolazione presso università online come l’Università Telematica Niccolò Cusano. Tra le migliori opportunità di lavoro nel mondo dello sport vanno menzionate le seguenti figure:

Il professore di educazione fisica presso ogni ordine e grado, soprattutto di recente che la normativa scolastica ha introdotto questa figura anche per la scuola elementare. Per poter accedere alle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) o al concorso ordinario/straordinario, è fondamentale sostenere eventuali esami integrativi pari a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), e ulteriori 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche. Il direttore sportivo, un esperto che si occupa dell’assetto organizzativo o amministrativo di un club, compresa la gestione dei rapporti contrattuali tra la società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altri club sportivi. Nel caso del calcio le trattative possono riguardare lo scambio di calciatori, le cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme indicate dall’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per questa professione non è richiesto un titolo di laurea ma è bene conseguire una triennale in scienze motorie e una specialistica in management; Il personal trainer per il quale non è previsto uno specifico percorso accademico. Tuttavia, conseguire una laurea triennale è sicuramente un requisito che aprirà più strade. Invece, fondamentale è frequentare corsi o conseguire master presso scuole affiliate a enti riconosciuti dal CONI; Il preparatore atletico è un’altra professione a cui è possibile accedere nel settore sportivo. Per questo ruolo è richiesto il conseguimento del titolo di laurea in scienze motorie. Però, sarà necessario ottenere anche una specializzazione presso una Federazione Sportiva. Il Procuratore sportivo è una figura professionale accessibile con una laurea diversa da quella in scienze motorie. È richiesto, infatti, il conseguimento di una laurea in economia o in giurisprudenza. Dopo di che sarà necessario superare un test indetto dal CONI e una prova di abilitazione presso la FIGC, a cui partecipano anche ex calciatori. Avvocato esperto nel diritto dello sport. La professione richiede ovviamente una laurea magistrale in giurisprudenza e l’abilitazione alla professione legale. Il fisioterapista sportivo è una figura molto ricercata, la cui presenza sul capo deve essere immancabile. Si occupa, infatti, del benessere fisico degli atleti e in particolare di prevenire e gestire eventuali patologie che potrebbero insorgere. Il medico sportivo si occupa di constatare e valutare lo stato di salute dei pazienti per certificare se sono idonei alla pratica sportiva e per individuare eventuali problematiche riguardanti alcune tipologie di sport. Il medico ha inoltre il compito di monitorare la salute degli sportivi durante allenamenti e gare, e interviene in caso di infortunio.