Le varie destinazioni d’uso delle strutture gonfiabili

Le strutture gonfiabili negli ultimi 10 anni sono diventate una soluzione d’arredamento sempre più utilizzata per eventi di varie tipologie e in vari ambiti. Vengono utilizzate sia dalle piccole e medie imprese che da brand importanti di grandi dimensioni e multinazionali.

I motivi del successo di questa particolare tipologia di strutture sono da ricercare nei costi piuttosto bassi (sia per quanto riguarda il montaggio/smontaggio delle stesse che per i costi di trasporto e forza lavoro che richiedono) rispetto a soluzioni realizzate con materiali tradizionali, come nel fatto che piacciono e risultano impattanti e piacciono alle persone che le vedono.

Le destinazioni d’uso di strutture gonfiabili come quelle di gonfiabili pubblicitari sono diverse e vengono utilizzate da aziende che operano in contesti completamente differenti fra di loro; ovviamente ci sono strutture che vengono utilizzate solo in determinati ambiti così come altre che invece vengono usate trasversalmente in settori diversi fra loro.

Va comunque premesso che in generale le strutture gonfiabili vengono utilizzate quasi sempre per eventi di varie tipologie.

Uno degli ambiti in cui vengono più utilizzati è sicuramente quello delle manifestazioni sportive e soprattutto nelle gare di ciclismo, motocross, moto e sport affini: una delle strutture più utilizzate è, infatti, l’arco gonfiabile che viene posto alla partenza e all’arrivo di questi eventi sportivi. Oltre all’arco, durante le manifestazioni sportive, possono essere utilizzati anche i gazebo gonfiabili che servono come punti di accoglienza, ristoro o per fornire informazioni ai visitatori dell’evento.

Anche nell’ambito fieristico il ricorso alle strutture realizzate in pvc è sempre più frequente sia da parte degli organizzatori stessi delle fiere che dagli espositori. Gli organizzatori utilizzano strutture quali i gazebo (sempre con le stesse funzioni descritte per gli eventi sportivi), sfere gonfiabili (per dare visibilità ad un determinato sponsor o elemento della fiera) e totem che possono servire per indicare come muoversi all’interno della fiera stessa.

Gli espositori utilizzano invece gli stand gonfiabili che vengono realizzati sulla base di quello che è lo spazio espositivo a disposizione e le esigenze specifiche del cliente; gli stand, così come tante altre tipologie di gonfiabili, possono essere customizzati sia per quanto riguarda le forme che i colori e le dimensioni. Proprio l’elevato livello di personalizzazione e customizzazione di queste strutture rappresenta un altro dei punti di forza e un elemento per cui vengono scelti e apprezzati da chi li utilizza.

Vengono molto utilizzati anche durante gli eventi per bambini, cui piacciono molto e che si trovano a proprio agio a giocare con strutture realizzate in materiale gonfiabile. Le strutture più adeguate per i bambini sono sicuramente i classici sky dancer e totem, così come casette gonfiabili, scivoli gonfiabili e pupazzi di varie tipologie (babbo natale, personaggi dei cartoni,etc).

I gonfiabili per bambini è facile trovarli all’interno di parchi giochi e eventi bambini ma anche spesso in ambito privato nei giardini di case dove sono presenti dei bambini; molto spesso vengono utilizzati durante feste private di bambini anche per il fatto che possono essere noleggiati e non per forza devono essere acquistati.

Il fatto che possano essere noleggiati rappresenta sicuramente un altro punto a favore dei gonfiabili soprattutto per chi deve utilizzarli una o due volte al massimo. La maggior parte delle aziende che li producono mettono, infatti, a disposizione dei propri clienti anche la possibilità di noleggiarli anche per una sola giornata: i costi sono magari leggermente più cari in proporzione rispetto che ad acquistarli, ma rappresentano un’ottima soluzione per chi decide di utilizzarli solo una volta e non vuole impegnarsi nell’acquisto.