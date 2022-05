Come scegliere la tenda da trekking?

Gli appassionati di trekking e di attività outdoor sanno bene quanto possa essere piacevole trascorrere una nottata all’aperto circondati solo dal silenzio e dalla natura.

Per farlo, però, è necessario essere preparati ed avere con sé l’attrezzatura giusta. Ovviamente stiamo parlando soprattutto della tenda da trekking, questa è l’accessorio più importante.

Come dicevamo, per viversi l’esperienza al meglio bisogna saper scegliere nel modo giusto la tenda controllando alcune caratteristiche. Vediamole subito.

Scegliere la tenda da trekking migliore

Andiamo a vedere quali sono le principali caratteristiche da controllare prima di passare all’acquisto di una tenda da trekking sono: impermeabilità, resistenza, comodità, leggerezza per il trasporto e il volume.

Una volta capito il tipo di tenda di cui hai bisogno ti consigliamo di dare un’occhiata a questa guida all’acquisto.

Impermeabilità ed aerazione

Una tenda da trekking o da escursione ti deve proteggere bene in qualsiasi situazione, quindi anche dagli acquazzoni. Infatti, è risaputo che in montagna il clima cambia molto rapidamente e può succedere di ritrovarsi a passare la notte sotto alla pioggia.

Controlla sempre il valore di impermeabilità nella scheda tecnica di una tenda prima di acquistarla, la misura è espressa in millimetri ed il metodo di misura è la colonna d’acqua.

Dalla impermeabilità dipende anche un altro fattore: la traspirabilità. Purtroppo, più una tenda è impermeabile e maggiore è la possibilità che si formi della condensa all’interno della tenda.

Questo comporta un certo disagio, quindi altre due cose che dovresti controllare sono: se il tetto è composto da doppio telo e se sono presenti finestre per l’aerazione regolabili.

Il tetto a doppio telo può fare la differenza per quanto riguarda la condensa perché essa si formerà tra i due strati e non all’interno della tenda.

Resistenza

Come ogni attrezzo o accessorio da trekking, anche la tenda deve essere realizzata con materiali di qualità in modo che sia resistente.

In particolare, è importante che sia resistente alle raffiche di vento. Per questo motivo i modelli migliori vengono testati presso una galleria del vento. Queste verifiche servono per capire a fino che velocità (espressa in km/h) del vento la tenda risulta resistente.

Puoi controllare anche questo valore nella scheda tecnica della tenda.

Comodità

La tenda, per rendere la nottata il più piacevole possibile, deve essere confortevole. Questo non significa solo che deve essere comoda per dormire, ma anche per sostare al suo interno in caso di pioggia.

Un aspetto da non sottovalutare, ad esempio, è l’altezza. Devi riuscire a star seduto all’interno senza sbattere la testa.

Se vuoi il massimo del comfort, un altro elemento da controllare è la zanzariera. Potrebbe rivelarsi molto utile nei mesi estivi.

Leggerezza per il trasporto

Una caratteristica che si riallaccia al discorso della comodità è il peso della tenda. È importante che la tenda da trekking sia leggera. Questo perché, dal momento che dovrai riporla all’interno dello zaino, più sarà pesante e più fatica dovrai fare. La leggerezza è importante soprattutto se consideri di affrontare un viaggio di più giorni.

A proposito di fatica e di pesi, se vuoi essere sicuro di arrivare preparato fisicamente a questa esperienza ti consigliamo arrivarci in forma fisica adeguata.

Un buon livello di allenamento ti aiuterà a sostenere meglio il peso dello zaino e a viverti in maniera più serena il trekking.

Volume

Terminiamo le caratteristiche da controllare con il volume. È importante che, una volta inserita nell’apposita custodia, la tenda non occupi troppo spazio. Devi considerare che più spazio occuperà la tenda e meno ne avrai a disposizione per i tuoi oggetti personali o altre attrezzature.

Queste sono le caratteristiche da controllare prima di acquistare una tenda da trekking. Ci sono altre cose da valutare come la capienza persone, la forma o il numero di ingressi, ma in questo casi non c’è una soluzione migliore, dipende dalle tue esigenze.