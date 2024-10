Lavorare al sicuro in una fabbrica calzaturificia: gli strumenti da utilizzare

Le aziende che sono preposte alla realizzazione di scarpe continuano a sopravvivere in numerosi territori, che vivono di una tradizione di artigianato molto radicata e che permettono, a tantissimi lavoratori, di ottenere una professione sicuramente remunerativa, se si opera nei contesti giusti e soprattutto negli ambienti che si muovono verso la tutela del soggetto interessato. Quello delle scarpe è un business che difficilmente verrà superato nel corso del tempo e, per quanto si possa assistere ad un crescente utilizzo delle macchine, sarà sempre necessario fare affidamento ad un lavoratore soprattutto per azioni che hanno a che fare con taglio, cucitura, tintura della pelle e tanto altro ancora.

Sulla base di queste considerazioni, appare piuttosto chiaro che il lavoro di calzaturificio sia molto complesso e, soprattutto, abbia bisogno della giusta strumentazione per essere portato a termine in maniera concreta. Per farlo, è fondamentale preservare innanzitutto la salute di un operaio specializzato, tramite alcuni elementi che permetteranno di tenerlo sempre al sicuro e, soprattutto, di evitare infortuni e spiacevoli incidenti sul luogo di lavoro. Ma quali sono i migliori e più necessari a cui affidarsi?

Mascherina

Il primo tra gli strumenti di cui un operaio calzaturificio dovrà necessariamente servirsi è la mascherina; trattasi di uno strumento fondamentale per la protezione delle vie respiratorie, che possono essere interessate in qualsiasi momento quando si lavora a contatto con le pelli. Quello del calzaturificio è uno dei lavori potenzialmente più pericolosi, per quanto riguarda l’abbondanza di rifiuti tossici e di scarti del pellame che si accumulano all’interno di una fabbrica e, per questo motivo, la protezione dei polmoni e delle vie respiratorie di un operaio è la prima componente a cui guardare assolutamente.

I primi a dover indossare questi strumenti sono gli addetti alla verniciatura della pelle, che avviene con materiali altamente tossici e che, se ci si espone in maniera prolungata alle loro esalazioni, possono generare delle conseguenze molto negative per l’organismo. Ovviamente, anche il contatto con la pelle già verniciata o con gli scarti di pellame è altrettanto pericoloso, per chi la mascherina è consigliata praticamente in ogni ambito di interesse.

Guanti da lavoro

Naturalmente, a dover essere protette sono anche le mani, soprattutto per chi lavora a stretto contatto con il taglio delle pelli: che questo avvenga a mano o con componenti meccaniche, le mani sono costantemente a rischio di tagli o della pressione delle cosiddette trance da lavoro. Per chi lavora a mano, infatti, c’è il problema degli attrezzi preposti al taglio, i quali sono notoriamente molto affilati e difficili da maneggiare, mentre si lascia soltanto immaginare quale sia il risultato di una trancia da lavoro che viene inavvertitamente abbassata sulla mano di chi lavora. Con i guanti da lavoro, che permetteranno di tenere al sicuro le proprie mani garantendo una buona resistenza per il lavoro che c’è da svolgere, parte di questi problemi saranno risolti, per quanto sia comunque necessario aggiornarsi costantemente a proposito delle norme di sicurezza da adottare sul luogo di lavoro.

Scarpe antinfortunistiche

Si conclude con l’ultimo strumento che dovrà essere oggetto della propria attenzione, quando si tratta di ottenere la massima protezione possibile sul luogo di lavoro all’interno di una fabbrica calzaturificia. Le scarpe antinfortunistiche sono strumenti di vitale importanza, poiché gli ambienti di lavoro sono spesso interessati da scarti di pellame non smaltiti direttamente o, semplicemente, da ambienti molto ostici, in cui spesso si lavora in piedi e in condizioni molto difficili dal punto di vista acustico e non solo. Scivolare potrebbe essere molto pericoloso, e patire diverse ore di lavoro in piedi lo è altrettanto: le scarpe antinfortunistiche permettono di tenere l’operaio in condizioni di comodità e di sicurezza maggiori.

Dove acquistare gli strumenti per la protezione di un operaio calzaturificio?

Effettuata la panoramica dei migliori strumenti per la protezione di un operaio calzaturificio, resta un interrogativo a cui dare risposta: dove acquistare tali prodotti? In realtà, si tratta di materiale molto specifico che, se si vuole investire per ottenere il meglio possibile e la maggiore sicurezza garantita sul luogo di lavoro, richiedono di riferirsi a realtà specializzate per la protezione del lavoratore. Per questo motivo, consigliamo di scegliere il meglio tra i prodotti di EuroHatria, su cui sarà possibile acquistare numerosi dispositivi di protezione individuale per una tutela costante e concreta del lavoratore.