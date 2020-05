Isole Egadi: guida alle tappe più importanti

La Sicilia è un’isola speciale, dove convivono storia, bellezze naturali, eccellenze gastronomiche. Ci vorrebbe una vita per descrivere tutta la sua meraviglia. Per questo motivo, è importante concentrarsi su alcuni luoghi specifici. Tra questi, è possibile citare le Isole Egadi. Favignana, Levanzo e Marettimo sono dei piccoli paradisi caratterizzati dalla presenza di baie con il mare limpido, ma anche di piccoli ristorantini dove gustare le specialità locali.

Se stai pensando di sceglierle per le tue prossime vacanze, ti diciamo subito che si prestano a diverse tipologie di soggiorno. Chi è appassionato di mare può optare per una vacanza in barca, per esempio in catamarano (su Mistral Sailing trovi diverse informazioni utili per iniziare a organizzarla).

Detto questo, nelle prossime righe puoi trovare dritte sulle tappe specifiche da considerare durante il tuo soggiorno alle Isole Egadi.

Cala Rossa a Favignana

Favignana, isola famosa per la sua tonnara, per le cave di tufo dismesse e per il suo gustosissimo pane, è contraddistinta anche dalla presenza di luoghi naturali di impareggiabile bellezza. Tra questi è possibile citare Cala Rossa.

Per descriverla al meglio la si può paragonare a una sorta di anfiteatro roccioso che con dolcezza arriva a lambire il mare, dando vita a un panorama che, impreziosito dalle acque color turchese, è considerato tra i più belli della Sicilia.

Stabilimento dell’ex Tonnara Florio

Rimanendo sempre a Favignana, troviamo un luogo che, per diversi anni, è stato il cuore dell’economia dell’isola. Stiamo parlando dello stabilimento dell’ex Tonnara Florio. Qui si possono ammirare i principali strumenti utilizzati per la pesca del tonno e, soprattutto, informarsi meglio sulla storia della figura del ras, il capo della tonnara, un uomo la cui importanza era paragonabile a quella dei principali politici della zona.

Il paesino di Levanzo

Levanzo è una delle tre isole che compongono il piccolo arcipelago delle Egadi. Famosa come località di mare, è contraddistinta dalla presenza di un piccolo centro urbano che vale la pena scoprire.

Tra le sue principali peculiarità è possibile citare le numerose viuzze strette ed estremamente intricate. Quando le si percorre, non è raro trovarsi davanti a scalinate che sembrano essere spuntate dal nulla. Non mancano ovviamente numerose trattorie, dove è possibile sedersi e gustare, anche davanti all’impareggiabile panorama del mare, alcuni tra i prodotti tipici della Regione.

Grotta del Genovese

Rimanendo nell’ambito di Levanzo, quando si parla delle bellezze dell’isola è impossibile non chiamare in causa la Grotta del Genovese. Questo luogo è un piccolo paradiso per chi ama sia il mare, sia i misteri della storia. Visitandola è infatti possibile ammirare diverse vestigia del passato preistorico, ossia suggestive pitture murali risalenti al Paleolitico e al primo Neolitico.

Praia dei Nacchi

Parliamo ora di una delle bellezze di Marettimo, l’isola più selvaggia tra tutte le Egadi. Il bello di Praia dei Nacchi è la possibilità di arrivare senza problemi a piedi partendo dal centro abitato principale dell’isola.

Complessivamente ci vogliono circa venti minuti e il sentiero da percorrere è facile, oggettivamente accessibili anche da parte di chi non ha confidenza con il trekking.

Castello di Punta Troia

Quando si parla delle bellezze di Marettimo, il Castello di Punta Troia va citato assolutamente. Risalente all’epoca normanna e recentemente ricostruito, offre una vista panoramica che lascia senza fiato.

Grotta del Cammello

Concludiamo la nostra rassegna di consigli su cosa vedere assolutamente alle Isole Egadi parlando di un’altra bellezza di Marettimo. La Grotta del Cammello è tra le più apprezzate dai turisti ed è famosa per la presenza di un suggestivo lucernario naturale che regala all’acqua dei meravigliosi effetti cromatici.