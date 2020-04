Il Taglio laser per incidere i materiali: come funziona

Se sei incappato in questo articolo forse sarai curioso di sapere cosa è il taglio laser, come funziona, cosa occorre per farlo e quali sono le sue applicazioni. Il taglio laser è uno strumento molto utilizzato nelle industrie, perché permette di avere dei lavori di manifattura personalizzati. Anche piccole e medie imprese possono godere dell’applicazioni dl taglio laser, sopratutto se sono artigiani specializzati il lavori personalizzati.

Ad esempio un falegname potrebbe utilizzare una macchina per il taglio laser per incidere e personalizzare i suoi prodotti in legno. Ma cosa è il taglio laser e come funziona? Il Laser a CO2, Anidride Carbonica, è un laser prodotto da un gas composto principalmente da CO2, Azoto, Idrogeno e Xeno che viene contenuto in un tubo. Questa miscela poi attiva un fascio di luce infrarossa che viene riflesso da dei particolari macchinari in modo tale da incidere o tagliare il materiale.

A seconda poi della potenza della macchina sarà possibile incidere o tagliare diversi tipi di materiali. Le macchine più potenti possono tagliare o saldare i metalli, mentre quelle di potenza ridotta sono indicate per le incisioni di materiali come il PVC, il legno o i tessuti. Oggigiorno è possibile acquistare una macchina taglio laser anche per il proprio piccolo ufficio, per realizzare gadget divertenti e personalizzati per i propri amici, colleghi o clienti. Le macchine di poca potenza possono incidere a costi contenuti e richiedono poca manutenzione. Ma come funzionano queste macchine?

Cosa fa un incisore laser

Un’incisore utilizza un sottile ma preciso raggio laser per perforare e intagliare delle figure vettoriali o raster su dei materiali. Alla base dell’incisione ci dovrà essere comunque un progetto ottenuto tramite un programma di grafica vettoriale: il file dovrà essere realizzato in un certo modo e dovrà contenere diversi livelli di taglio, per far comprendere alla macchina quanto e come incidere la superficie. Essendo un’incisione, effetti di chiaroscura ad esempio vengono realizzati con incisioni più profonde in certe aree dell’immagine.

I materiali che possono essere incisi o tagliati sono i più svariati e ciò dipende dalla potenza della macchina. Un incisore low cost potrà essere utile per incidere legno o plastica, ma non è l’ideale per tagli su ferro e vetro. D’altro canto è possibile utilizzare una macchina economica per intagliare legno e PVC e creare dei gadget in casa. I materiali più utilizzati per l’incisione sono legno, plastica, PVC, plexiglass, cartone e tessuti.

Quanto costano le macchine laser

Se avete intenzione di acquistare una macchina taglio laser dovete valutare anche il prezzo. Infatti a seconda dei progetti e all’utilizzo che avete in mente di fare, sarà più conveniente acquistarla anziché rivolgersi ad un servizio. Se avete in mente di far incidere poche centinaia o migliaia di pezzi per fare dei regali personalizzati ai vostri clienti, allora converrebbe di più rivolgersi ad un’impresa che si occupi di intagliare e spedirvi il prodotto già finito.

Se invece volete sperimentare voi stessi l’arte dell’incisione laser, sappiate che su internet è possibile acquistare comodamente da casa vostra una macchina laser con poche centinaia di euro. Ovviamente se avete bisogno di incisori robusti e più precisi per lavori continui, allora è bene optare per macchine migliori rispetto alle entry level.