Bombole GPL, perché sono sempre più diffuse in ambito domestico

È uno dei vari sistemi per riscaldare, ma anche per cuocere i cibi che sta andando per la maggior negli ultimi anni. Stiamo parlando del GPL, acronimo che sta per Gas Petrolio Liquefatto. Per chi non lo sapesse, si tratta di una vera e propria miscela di idrocarburi, in cui il propano è sicuramente l’elemento maggioritario (una percentuale pari a circa il 98%).

All’interno del GPL ci sono anche altri gas, in misura percentuale decisamente ridotta, che presentano un aspetto in comune, ovvero quello di avere un contenuto un contenuto energetico decisamente elevato, ma si differenziano invece dal punto di vista del peso molecolare.

I vantaggi di usare le bombole GPL in ambito domestico

Sono proprio le numerose proprietà del GPL a renderlo uno dei combustibili fossili maggiormente utilizzati negli ultimi anni, con un vero e proprio boom rispetto a qualche decennio fa. Tra le principali caratteristiche che hanno contribuito e favorito una diffusione così a macchia d’olio troviamo certamente un impatto ambientale decisamente basso, ma anche un potere calorifero non indifferente.

Per questa ragione, negli ultimi tempi, è cresciuto il numero di famiglie che ha scelto di puntare sul GPL come sistema di riscaldamento per le proprie esigenze domestiche, ma anche per cucinare. In questo caso, vengono utilizzate delle vere e proprio bombole GPL, che portano con sé un elevato numero di vantaggi.

Tra gli altri pregi delle bombole GPL, troviamo sicuramente il fatto di poterle utilizzare praticamente dappertutto. In ambito civile, infatti, possono essere usate per qualsiasi tipo di attività domestiche e, nel settore industriale, vengono sfruttate piuttosto di frequente all’interno dei vari processi di lavorazione che necessitano di un alto quantitativo di energia.

Le bombole a gas permettono di utilizzare un’energia pulita in qualsiasi luogo. Infatti, vengono proposte per qualsiasi tipo di necessità e un altro vantaggio non indifferente è che sono estremamente facili da usare. Perché? Molto semplice, visto che è sufficiente collocarle in un ambiente particolarmente aerato, per poi disporle in linea verticale, cercando di controllare in maniera ben precisa la scadenza che caratterizza il tubo di collegamento.

Per uso domestico, quindi, sono tantissimi gli impieghi delle bombole GPL. Prima di tutto, come abbiamo detto, consentono la produzione di acqua calda, ma anche di cucinare e di riscaldare le varie stanze della casa. Non solo, però, dato che consentono pure di svolgere tante altre attività, come ad esempio sfruttare il tagliaerba, il riscaldatore esterno, ma anche tanti elettrodomestici, come ad esempio barbecue oppure idropulitrici. Il tutto, ovviamente, sfruttando gas GPL in maniera del tutto sicura e affidabile, ma anche nel più completo rispetto dell’ambiente.

Bombole GPL per uso professionale

Anche in ambito professionale, le bombole GPL vengono proposte spesso e volentieri alle aziende, proprio perché riescono a garantire una fonte di energia praticamente in qualsiasi luogo. Ad esempio, in strutture alberghiere, ma anche in agriturismi, piuttosto che nei ristoranti, così come in qualsiasi tipo di negozio oppure capannone. Un combustibile ecologico, che si può acquistare in maniera estremamente pratica in svariati tagli.

Attenzione, però, a seguire il giusto collocamento sia dei serbatoi che delle bombole GPL. Ad esempio, una delle cose migliori da fare è quello di non posizionarle mai all’interno di cantine, seminterrati, garage. Meglio lasciar perdere tutte quelle aeree che si trovano al di sotto rispetto al livello del terreno, oppure una in una posizione nei pressi di aperture che comunicano con dei locali che si trovano sotto terra.

È fondamentale seguire questo suggerimento in maniera ottimale, dato che il GPL è decisamente più pesante in confronto all’aria. Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di gas, quindi, il GPL ha la netta tendenza a stratificare, formando una specie di pozza da cui, poi, si diffonde il liquido che evapora e crea una miscela che si può infiammare con estrema facilità. Serve garantire anche un adeguato livello di protezione alla bombola o al serbatoio GPL nei confronti delle intemperie, ma anche rispetto ad un quantitativo eccessivo di raggi solari.