I motivi del successo del trading online

Tra le virtù degli italiani, una, più d’altre, balza all’occhio immediatamente: il risparmio. I cittadini del Belpaese, infatti, sono soliti assumere un atteggiamento più da cicala che da formica, che consente al nostro paese d’essere quello col tasso di risparmio più elevato nel Vecchio Continente. Un dato che fa da contraltare con l’elevato debito pubblico, compensato, per l’appunto, dalla forte capacità di risparmio degli italiani.

Un’abitudine che si tramanda di generazione in generazione, nonostante, rispetto a qualche decennio fa, sia certamente più complesso risparmiare. Col passare del tempo, inoltre, sono radicalmente mutate le modalità di allocazione dei propri risparmi, con una forte spinta verso il mondo del trading online. La tecnologia ha cambiato qualsivoglia settore. E anche quello finanziario è stato letteralmente mutato, in accezione prettamente positiva, dal progresso tecnologico.

Comodità, elemento di fortissimo appeal del Trading online

In base agli ultimi dati, oltre 7 milioni di italiani investono i propri risparmi, o una parte di essi, tramite le piattaforme finanziarie online come TradingFacile, con una costante crescita che prosegue da almeno un lustro a questa parte. La pandemia ha avvicinato certamente un numero più cospicuo di soggetti a questa innovativa modalità finanziaria, ma era già da diverso tempo che il trading cresceva esponenzialmente nel nostro paese.

Tra le ragioni del successo del trading online, la comodità occupa, senza alcun dubbio, un posto di primo piano. Sino a qualche decennio fa, infatti, la compravendita di strumenti finanziari avveniva soltanto tramite lo sportello bancario e postale. Questa modalità, per quanto ovvio, implicava un forte dispendio temporale, considerato che era necessario recarsi in banca e, non di rado, attendere svariate decine di minuti prima d’essere accolti dal consulente o dall’addetto titoli.

Grazie al trading online, invece, è possibile eseguire le operazioni direttamente da casa o, tramite smartphone o tablet, in qualsiasi luogo. Una grande ed impagabile comodità, che rende possibile l’accesso ai mercati finanziari in qualsiasi momento del giorno e della notte, accedendo facilmente anche ai mercati stranieri operando, perché no, anche intraday (ovvero più volte nella stessa giornata).

Varietà di asset finanziari decisamente più elevata

E un altro dei motivi del grande successo del trading online è, per l’appunto, la possibilità di poter acquistare qualsivoglia asset finanziario, eventualità non contemplata, al momento, rivolgendosi ad un tradizionale istituto finanziario. Basti pensare, ad esempio, alle criptovalute, un asset finanziario al quale, nel corso dell’ultimo decennio, hanno volto lo sguardo milioni di risparmiatori in tutto il mondo.

Allo stato attuale, le criptovalute possono essere acquistate esclusivamente sfruttando le piattaforme finanziarie online, le banche, considerata anche la normativa vigente, al momento preferiscono non concedere quest’opportunità ai propri clienti. Non solo di asset di ultima generazione, però, vive il trading online, che consente di poter effettuare operazioni di compravendita anche nei “tradizionali” mercati come quello azionario e obbligazionario.

Trading online: costi decisamente più sostenibili rispetto allo sportello bancario

Una completezza d’offerta senza eguali nel mondo bancario, che fa il paio con un altro elemento di grande appeal, al quale gli italiani, forse più d’altre popolazioni, stanno particolarmente attenti: i costi. Basta equiparare i costi da dover sostenere allo sportello bancario con quelli delle piattaforme finanziarie online per comprendere quanto sia estremamente conveniente optare per quest’ultima opzione.

In molti casi, poi, i broker finanziari offrono costi azzerati in via continuativa o come forma di “benvenuto” per i nuovi clienti, sia per quanto concerne le spese di gestione del conto titoli che quelle di negoziazione di compravendita. Un significativo risparmio, soprattutto nei mercati maggiormente a valore aggiunto come quello azionario, che non lascia indifferenti gli italiani, che grazie ad un minor esborso commissionale possono ottenere rendimenti netti più elevati.