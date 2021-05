Health Marketing, la rivincita degli SMS

Lavorate nel settore sanitario e volete scoprire come si può sfruttare il digital marketing per migliorare l’attività del vostro settore, farvi conoscere e diffondere informazioni nel miglior modo possibile? In questo articolo parleremo proprio di questo, di Health Marketing!

Grazie all’esperienza di Ediscom, un’agenzia di lead generation nel settore da oltre 20 anni, cercheremo quindi di capire come sfruttare tutti gli strumenti del web marketing per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cominciamo con il definire questo ramo del marketing digitale dedicato al settore della sanità.

Lo si può chiamare Health Marketing, Healthcare Marketing oppure, se vogliamo trovare un termine italiano, Marketing sanitario.

Ad ogni modo, comunque lo si voglia chiamare, al suo interno rientrano tutte quelle attività volte a pubblicizzare prodotti, eventi, iniziative e servizi del settore medico e sanitario. Per fare un esempio pratico, già le pubblicità progresso sono uno strumento marketing, utilizzato per informare la popolazione e per renderla più consapevole in merito ad alcuni temi specifici.

Oltre a questo, però, c’è anche la possibilità di utilizzare il digital marketing per promuovere i propri prodotti o per dare un ulteriore servizio agli utenti e, in questo caso specifico, lo strumento più utilizzato e più efficace è certamente l’SMS Marketing.

Vediamo allora come si può utilizzare questo strumento e come si può sfruttare la sua immediatezza per raggiungere un alto numero di persone.

La forza degli SMS nell’Health Marketing

Per rendere più chiaro come questo strumento possa aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, facciamo un esempio pratico prendendo come esempio un’azienda ospedaliera.

L’SMS Marketing, infatti, può venire in aiuto di un qualsiasi ospedale per offrire un servizio preciso e puntuale ai propri pazienti. Ad esempio, si possono inviare loro sms per ricordare una visita o un esame prenotato, magari il giorno prima dell’appuntamento. Ancora, è possibile mantenerli informati sulla loro situazione e, per esempio, inviare loro risultati di esami o avvisarli quando questi saranno pronti e potranno quindi essere ritirati presso l’ospedale stesso.

Ovviamente non finisce qui, perché c’è anche un aspetto più promozionale e legato alla vendita che può essere sviluppato sfruttando l’SMS Marketing.

Immaginate ad esempio di essere i gestori o proprietari di una farmacia e di aver previsto uno sconto particolare per un prodotto o di dover pubblicizzare l’uscita di uno nuovo.

Nel primo caso, potrete inviare un sms a ciascun cliente fisso della vostra farmacia e che vi ha quindi certamente rilasciato i dati e ha firmato il consenso per il trattamento dei dati avvisandoli della scontistica e invitandoli direttamente a venire in farmacia per approfittare della promozione prima della sua scadenza. In questo caso si parla di strategia “drive to store”, proprio perché il fine ultimo è quello di invogliare e, appunto, guidare l’utente verso lo store.

Nel secondo caso, invece, all’interno del messaggio potrete descrivere il nuovo prodotto e i vantaggi che questo apporta a chi lo utilizza, concludendo sempre con un invito diretto a recarsi in farmacia per acquistarlo e provarne subito gli effetti benefici.

Ancora, per entrambi le promozioni potrete anche provare a trovare nuovi clienti interessati ai due prodotti in oggetto. Come fare? Affidandovi ad Ediscom, ad esempio, che possiede il database marketing proprietario più segmentato d’Italia, potrete selezionare un target specifico a cui indirizzare il vostro SMS e far sì di aumentare la clientela della vostra farmacia.

Ovviamente, come già accennato all’interno di questo articolo, l’SMS Marketing è uno degli strumenti migliori da utilizzare per pubblicizzare la vostra attività all’interno del settore sanitario, ma le strategie di Heath Marketing non finiscono certamente qui.

Quello che noi vi consigliamo, infatti, è di selezionare un’azienda leader nel digital marketing, specializzata e con una comprovata esperienza in Marketing sanitario, così da rivolgerle direttamente la vostra richiesta e, assieme a lei, troverai poi la strategia e gli strumenti migliori per far sì che possiate ottenere ciò che volete, aumentare le vendite e ottenere quindi un importante ritorno nell’investimento.