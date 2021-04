Corso RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Per legge, ogni azienda con almeno un dipendente deve prevedere la presenza dell’RSPP, ossia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questa figura professionale ha il compito di verificare la sicurezza in ambiente lavorativo e definire le modifiche necessarie affinché tale sicurezza sia garantita.

Per poter svolgere questo ruolo, è necessario che il candidato RSPP si formi in maniera professionale e specifica seguendo dei corsi certificati. Tali corsi possono essere tenuti dalle Regioni o da enti specializzati nella formazione.

Come è strutturato il corso RSPP: l’importanza di un corso di formazione professionale

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08, ogni azienda è tenuta a nominare un RSPP, ossia la figura professionale che avrà il compito di verificare la sicurezza aziendale, sia per quanto riguarda gli spazi che i macchinari in uso.

Per poter diventare RSPP è necessario seguire un corso di formazione che, a seconda degli enti che lo propongono, potrà essere svolto in presenza oppure online, tramite piattaforma di e-learning.

All’interno del corso il futuro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione apprenderà tutto quanto necessario a verificare con cura e attenzione che vengano rispettate tutte le normative di sicurezza necessarie ad operare in azienda garantendo la massima tutela a lavoratori, fornitori e visitatori esterni.

Pertanto, durante il corso verranno approfonditi gli aspetti relativi alla normativa vigente sulla sicurezza, alla valutazione del rischio aziendale e alla gestione e verifica dei sistemi di controllo.

Ancora, il candidato RSPP imparerà come stilare il DVR, ossia il Documento di Valutazione Rischi che dovrà essere continuamente aggiornato per ogni variazione o acquisto di macchinari che viene effettuato dall’azienda.

Infine, durante il corso, verranno definiti tutti i compiti e le responsabilità che ricadono sul Responsabile del Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione.

Scegliere corsi RSPP online e in aula

La scelta dell’ente formativo con cui seguire il corso RSPP e quindi formarsi per questa professione è fondamentale: avere la possibilità di confrontarsi con docenti altamente qualificati ed esperti nella materia permette infatti non solo di conoscere la materia, ma anche di fugare qualsiasi dubbio relativo al ruolo e ai compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Aziende specializzati garantiscono la presenza di professionisti della formazione e della sicurezza, in grado di dare vita a corsi online oppure in aula che permettono di approfondire i diversi argomenti trattati in modo da assicurare ai candidati una formazione completa, anche in argomenti complessi come quelli relativi alla sicurezza aziendale.

Conclusione sul corso RSPP

Scegliere un corso RSPP, in aula oppure online, significa poter contare su una formazione completa sui rischi specifici presenti nelle diverse aziende, per la massima sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei lavoratori stessi.

Fonte delle informazioni: https://www.hsformazione.it/p/responsabile-servizio-prevenzione-protezione