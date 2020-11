Guida alla scelta di un tapis roulant

Di solito, siamo abituati a vedere questo attrezzo in palestra, ma con il passare degli anni sempre più persone hanno cercato di trasferire il concetto di workout e di allenamento anche all’interno delle proprie mura domestiche. Di conseguenza, è facile trovare un tapis roulant all’interno di una normalissima abitazione, perché considerato uno degli strumenti migliori per poter camminare o correre al chiuso.

Una soluzione da sfruttare soprattutto durante le rigide giornate invernali, in cui chiaramente spesso le condizioni meteo non consentono di svolgere attività fisica all’esterno. Il tapis roulant non è altro che un rullo automatico che, secondo quanto appreso qui, permette di replicare vari aspetti della corsa piuttosto che della camminata, come ad esempio l’andamento, i tempi e le misurazioni.

Sì, perché tramite il tapis roulant c’è la possibilità di impostare l’andatura desiderata: per evitare di cadere, è chiaro che si sarà costretti a mantenerla in base al passo di tempo scelto come allenamento. Inoltre, il tapis roulant è un attrezzo utile da avere in casa anche perché consente di ridurre notevolmente i tempi di preparazione: basta un po’ di riscaldamento ed ecco che si è subito pronti per fare attività fisica. Inoltre, i modelli più avanzati e all’avanguardia offrono tante funzioni aggiuntive, che consentono, ad esempio, la misurazione di numerosi aspetti, come ad esempio il numero di calorie che vengono bruciate, il ritmo che deve essere mantenuto per raggiungere determinati obiettivi preimpostati, tenere sotto controllo il battito cardiaco e molto altro ancora.

Consigli per orientarsi in fase di scelta

Prima dell’acquisto di un tapis roulant, serve essere consapevoli che la scelta di un prodotto di qualità andrà a incidere positivamente sull’efficacia dell’allenamento, evitando gli infortuni. Quindi, il primo suggerimento che si può seguire è quello di dare un’occhiata a quanto viene proposto dalle migliori e più apprezzate marche del settore. Stiamo parlando, ad esempio, di Reebok, Diadora, Your Move e Homcom.

Meglio stare alla larga da prodotti che costano troppo poco, facendosi ingolosire dall’esborso estremamente contenuto. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di tapis roulant che, poi, sono più facilmente soggetti a malfunzionamenti, rotture di varie componenti e, di conseguenza, noie anche per l’utilizzatore.

Prendersi cura del proprio benessere fisico è importante, ed è proprio per questo che è necessario dotarsi delle attrezzature migliori e di maggiore qualità. Quindi, il consiglio migliore da seguire è quello di acquistare un prodotto sviluppato appositamente per durare di più nel tempo e garantire sia le massime prestazioni possibili, ma anche un’ampia gamma di funzioni che si adeguano alle proprie esigenze di workout.

I tapis roulant elettrici e quelli magnetici

Il primo passo è sempre quello di capire la distinzione tra tapis roulant elettrici e quelli magnetici. Questi ultimi rappresentano una soluzione senz’altro meno costosa, semplicemente per via del fatto che non vanno a integrare alcun motore elettrico e non hanno tanti altri accessori che, invece, sono necessari per i tapis roulant elettrici.

Bisogna essere consapevoli del fatto che i tapis roulant magnetici non sono altro che dei nastri che vanno ad attivarsi solamente con la forza che verrà trasmessa dalle gambe di chi li sta usando. D’altro canto, hanno anche dei vantaggi, oltre a una mera questione di prezzo più basso. Prima di tutto, consentono di impostare varie resistenze: nonostante la duttilità non raggiungerà mai i livelli garantiti da un modello elettrico, c’è la possibilità di cambiare la resistenza per decidere quale sforzo compiere nel corso della camminata. Inoltre, è un sistema interamente meccanico, quindi non soggetto ai tipici malfunzionamenti che possono colpire le componenti elettriche.

I tapis roulant elettrici, di conseguenza, rappresentano la scelta più azzeccata per chi dispone di un budget maggiore. Infatti, in confronto ai nastri magnetici, questi modelli possono contare su un nastro che va ad attivarsi in maniera del tutto automatica, oltre che permettere la corsa, offrendo anche una serie di funzionalità aggiuntive, oltre che tanti piani di allenamento, di gran lunga superiore rispetto ai tapis roulant magnetici.

È chiaro che l’unico svantaggio che è legato ai tapis roulant elettrici riguarda il prezzo, visto che costano un po’ di più rispetto ai modelli magnetici. Detto questo, ci sono comunque diverse opzioni, magari con una gamma di funzionalità un po’ più scarna, dedicate a tutti coloro che vogliono sfruttare i vantaggi di un tapis roulant elettrico, ma non si possono permettere, al contempo, un modello performante ed eccessivamente costoso.