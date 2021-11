Come trasformare la tua casa in un ambiente “hi tech”

La tecnologia ormai domina le nostre abitudini quotidiane e anche nelle nostre case la domotica prende sempre più piede. Secondo recenti statistiche il 50% degli italiani possiede almeno un dispositivo intelligente e il 65% dei giovani sarebbe disposto a rinunciare ad una casa più grande in favore di un appartamento più piccolo ma dotato di impianti smart. Il dispositivo più amato tra quelli intelligenti è la smart tv, preferita dal 71% degli italiani e seguita dal pc con il 62%.

Questo approccio diverso all’abitare deriva dai numerosi cambiamenti in atto nella società e da una revisione delle priorità. La tecnologia infatti oggi non è solo un vezzo, ma rappresenta una risorsa importante per ridurre le emissioni nell’ambiente ed evitare gli sprechi, aspetti ai quali siamo tutti più sensibili. I dispositivi più innovativi ci consentono di abbassare i consumi e di conseguenza anche gli importi delle bollette, un beneficio che, visti gli aumenti degli ultimi mesi, non è affatto da sottovalutare.

Si ritiene erroneamente che per rendere un’abitazione smart ci sia bisogno di investire molti soldi. In realtà, con una serie di acquisti mirati o con una progettazione oculata degli interventi di ristrutturazione puoi trasformare la tua casa in un ambiente “hi-tech” in poco tempo e spendendo poco. Eh sì, perché uno dei vantaggi della tecnologia è che risulta anche molto accessibile, ovviamente se non si parla di un rifacimento completo di impianti e di struttura dell’abitazione. Scopriamo dunque insieme le soluzioni più immediate e i consigli utili per cominciare subito a convivere con la tecnologia.

Illuminazione

Un primo intervento rapido ed indolore può essere effettuato sull’illuminazione. Dal 1° settembre 2021 è entrata in vigore la nuova etichetta energetica per le lampadine, che aiuta proprio a scegliere il dispositivo a più alta efficienza. Può essere utile prediligere le lampade e le lampadine a led che non si riscaldano e durano molto di più nel tempo. Il consiglio è quello inoltre di predisporre gli arredamenti e gli ambienti in modo tale da sfruttare il più possibile la luce naturale e di preferire piccoli punti luce per illuminare le zone che ti occorrono senza ricorrere a lampadari o lampade che assorbono tanto. Per la gestione dell’illuminazione inoltre bisogna acquistare delle lampadine che si possono controllare a distanza: in questo modo si possono spegnere e accendere le luci quando ti occorre e soprattutto regolare l’intensità in base all’occorrenza.

Termostati per il riscaldamento

La climatizzazione in casa è fondamentale per stare bene, eppure gli impianti di climatizzazione costituiscono una preoccupazione per i più. Si può risolvere il problema grazie alla tecnologia, acquistando un termostato intelligente che si può controllare tramite un’app. In questo modo si può avviare l’impianto quando si sta per rientrare e verificare sempre che la temperatura sia ottimale per evitare sprechi. Uno degli errori più ricorrenti infatti nella gestione degli impianti di riscaldamento o raffreddamento è l’impostazione di una temperatura troppo elevata che fa lievitare i consumi e mette a rischio la tua salute.

Elettrodomestici intelligenti

Gli elettrodomestici incidono molto sulle spese per l’energia ed è importante partire dall’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica per arrivare a risparmiare circa il 40% dei consumi. In commercio ci sono numerosi modelli hi-tech che possono essere programmati a distanza e che suggeriscono anche modalità di lavaggio e/o corrette abitudini di utilizzo. Su Internet, ormai sempre più utilizzato per gli acquisti, ci sono diversi portali, come echome.it, che propongono elettrodomestici con tecnologia avanzata, facilmente installabili con i fai da te. Le schede tecniche disponibili negli store online forniscono anche tutti i dettagli utili su consumi, utilizzo e altre caratteristiche.