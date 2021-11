Collezione Elisabetta Franchi autunno inverno 2022, tutte le proposte

Da sempre, la stilista emiliana Elisabetta Franchi veste la donna aristocratica ed avventurosa ispirandosi al mondo dell’equitazione. Le proposte della collezione Elisabetta Franchi autunno inverno 2022 confermano, una volta di più, la sua idea di femminilità.

Lo stile cavallerizzo moderno e raffinato prevale su tutto mostrando una donna che non teme nulla e vuole cavalcare la sua quotidianità con coraggio e determinazione. E’ tanto femminile quanto audace, forte e romantica, fiera e indipendente, sicura di sé.

La nuova collezione autunno inverno 2022 è ricchissima di capi tra pantaloni, abiti a tubino, bluse bon ton, blazer dress, cappotti ed accessori pensati per lo stile della moderna amazzone.

Collezione Elisabetta Franchi autunno inverno 2022: i look della donna amazzone

Nel mondo dell’equitazione cui si ispira Elisabetta Franchi su jole.it prevale il marrone in varie sfumature (dal cammello al caramello) sia per i capi di abbigliamento sia per gli accessori. Non mancano altre tonalità che spaziano dall’eleganza senza tempo del nero alla purezza del bianco fino ai colori pastello delicati e romantici.

Lo stile selleria vuole pantaloni da cavallerizza, cappelli da fantino, giacche sagomate e stivali alti. La pelle cede il posto alla seta, volants, plissé bon ton, trasparenze audaci per una femminilità sofisticata e ricercata.

La donna amazzone di Elisabetta Franchi segue uno stile tanto classico quanto imprevedibile da cui spuntano dettagli inattesi. La moderna cavallerizza indossa gioielli dorati, le linee classiche si fondono con colori decisi e raffinati, accessori per dame di sangue blu.

Il catalogo è molto ricco di cappotti, pantaloni e stivali da cavallerizza, maglieria in tweed, morbidi cardigan, abiti raffinati e camicie ancien régime. L’abbinamento di stivali alti, anfibi e capi di haute couture è decisamente interessante.

Cappotti, piumini, giacche, cardigan, mantelle

La nuova collezione Elisabetta Franchi autunno inverno 2022 scalda la donna cavallerizza con cappotti neri lunghi in lana a cashmere con cintura in vita, chiusura a doppiopetto o in pelliccia ecologica.

Le giacche sono in crepe con rever sciallato, i blazer in tweed con decorazioni preziose, a taglio crop.

Le mantelle dalle linee geometriche si alternano a piumini svasati ad A, lineari, parka in satin o corti a collo alto.

Elisabetta Franchi propone diversi modelli di cardigan: cropped bon ton che allungano le gambe, strutturati da indossare nel punto vita, lunghi e giovanili, con motivi tartan in shade chiare.

Collezione Elisabetta Franchi autunno inverno 2022: pantaloni, abiti, maglie, camicie

Tra eleganza aristocratica e audacia, la donna di Elisabetta Franchi indossa pantaloni da cavallerizza in tessuto bioelastico con fascione a vita alta, skinny da infilare negli stivali ma anche a zampa o cropped a sigaretta per il look serale. I pantaloni si alternano a tute fascianti molto chic, che presentano cuciture verticali o corpetti con chiusura a doppiopetto. Gli shorts in tweed sono deliziosi, molto comodi i pantaloni a palazzo, i jeans in denim grigio, a vita alta, a zampa.

C’è un’ampia scelta di maglie e maglioni proposti in vari colori (nero, grigio, bianco, cammello, azzurro, rosso). I modelli sono in ciniglia o jersey di viscosa, a costine con maniche a volants e collo alto, scolli squadrati o audaci, asimmetrie seducenti, dettagli gold e morsetti in tinta oro.

Nel guardaroba della donna amazzone troviamo camicie bon ton in denim stretch o georgette con dettagli luxury, abiti aderenti a tubino, a longuette, blazer fascianti a cardigan, mini dress neri o a stampa, abiti midi e lunghi, in maglia a sacchetto, con scolli a V.

Le gonne sono svasate con pieghe, a balze, lunghe a tubino e vita alta con fascione, midi o corte anche con spacco frontale ma sempre di classe, in tweed, denim plissé, ciniglia o crepe stampato, con inserimenti di staffe metalliche e micro lucchetti.