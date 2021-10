Come scegliere una lavastoviglie, alcuni consigli

Per molto tempo si è pensato che lavare i piatti e le stoviglie a mano, fosse la scelta più giusta ed ecologicamente sostenibile da fare. In realtà, con il passare del tempo e l’evolversi della tecnologia, le lavastoviglie sono diventate sempre più dei prodotti green. Non sono solo una comodità, ma anche un vero e proprio mezzo per risparmiare acqua e non sprecarla.

Diversi studi hanno infatti scoperto che lavare i piatti per un cenone, magari di 10 persone, comporta un dispendio di circa 100 litri d’acqua. Al contrario una lavastoviglie con un carico pieno, ne sfrutta – più o meno – solo 15. Esistono infatti delle lavastoviglie di ultima generazione di classe A+, A++ o A+++ che utilizzano per ogni ciclo di lavaggio il 30% dell’energia in meno necessaria a quelle invece più vecchie. Ma non solo, questi modelli sfruttano anche solo 7 litri d’acqua per ciclo.

Ecco quindi che decidere di acquistare una lavastoviglie online comporta un evidente risparmio energetico, ma anche un risparmio economico! Già, perché se si decide di comprarla online, le lavastoviglie in offerta sono tantissime e avrete la una gigantesca possibilità di scelta!

Come scegliere una lavastoviglie online

Se vi state chiedendo quindi come scegliere la migliore lavastoviglie è tempo di fare un po’ di analisi e di andare a controllare quali sono le caratteristiche più importanti da tenere in considerazione prima di procedere all’acquisto.

Per prima cosa chiaramente dovete misurare lo spazio che avete a disposizione in casa. Così potrete già iniziare ad orientarvi su un modello che rispetti le misure che vi servono. Altro elemento da considerare è la quantità di persona è che fanno parte del vostro nucleo familiare, così da capire se avete bisogno di un elettrodomestico più grande o ne basta anche uno più piccolo. Altro elemento da tenere sotto controllo, chiaramente, sono le prestazioni e la potenza energetica perché, come abbiamo detto, se decidete di acquistare una lavastoviglie con grande efficienza energetica avrete un risparmio economico considerevole.

In linea generale le migliori lavastoviglie on-line, tra cui scegliere, nonché le più quotate sono quelle a incasso oppure le lavastoviglie slim salvaspazio.

Le lavastoviglie da incasso: caratteristiche e punti di forza

Le lavastoviglie da incasso sono generalmente quelle più utilizzate tra coloro che hanno già la struttura di una cucina predisposta e devono magari cambiare un elettrodomestico inserendo una lavastoviglie, oppure sostituire il vecchio modello con uno nuovo. Infatti la forma, le dimensioni e gli attacchi di questi elettrodomestici sono pensati appositamente per essere incassati all’interno della cucina e sono anche di facile installazione di facile manutenzione.

Le lavastoviglie di questo genere possono essere ad incasso totale o ad incasso parziale. In questo caso lo sportello della lavastoviglie è visibile e non viene mimetizzato con il resto del mobilio della cucina.

I vantaggi di una lavastoviglie slim: perché acquistarla?

Tra i modelli super apprezzati di lavastoviglie ci sono le slim o quelle cosiddette salvaspazio. Sono elettrodomestici di larghezza veramente ridotta con misure che si aggirano attorno ai 45 cm e si inseriscono tranquillamente anche in una cucina che non aveva uno spazio predisposto per la lavastoviglie. Chiaramente ci possono stare un massimo di 120 stoviglie, ma per quanto riguarda la funzionalità non hanno niente da invidiare a quelle classiche.

Dopo questo breve tour nel mondo delle lavastoviglie è tempo di scegliere qual è il modello che fa per voi e andare alla ricerca dell’offerta online migliore!