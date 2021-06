Carta da parati Flavor Paper: design e originalità dello stile

Ci sono molte carte da parati moderne che si contraddistinguono per un design particolarmente originale. Sono delle idee molto creative anche per arredare in maniera unica i vari ambienti della casa. Tutte le stanze della nostra abitazione infatti ne possono beneficiare, a partire dall’ingresso per arrivare alla cucina, dalla camera da letto al soggiorno. La carta da parati in stile moderno ha come peculiarità quella di dare una particolare forza espressiva e allo stesso tempo di caratterizzarsi per una certa eleganza. È davvero l’ideale per personalizzare l’ambiente, per mettere in evidenza lo stile particolare. Fra i marchi di carta da parati più esclusivi possiamo ricordare Flavor Paper.

Qualche notizia sul marchio Flavor Paper

La carta da parati di Flavor Paper è anch’essa caratterizzata per un certo rigore espressivo. Questa ditta, infatti, risiede nel famoso quartiere di Brooklyn ed è diventata una vera e propria forma di garanzia per quelle celebrità americane che vanno alla ricerca di tappezzerie lavorate a mano.

Molte star le hanno prese in considerazione, anche perché coloro che lavorano all’interno di Flavor Paper si contraddistinguono per essere dei veri e propri artisti.

Con il loro lavoro riescono a rinnovare il design dei negozi e degli interni esclusivi, con uno stile che non a caso è stato definito american lifestyle.

Lo showroom in cui ha sede il marchio di Flavor Paper si contraddistingue per il suo carattere particolarmente talentuoso, visto che è il frutto dell’apporto di artisti e designer che provengono da tutto il mondo.

Il punto di forza di questo marchio consiste nell’utilizzare materiali di prima qualità, che danno un apporto molto forte anche alla sostenibilità ambientale. Infatti la carta da parati di Flavor Paper non usa inchiostri o pitture che possono essere nocive sia per l’ambiente che per la salute delle persone.

Come arredare un ambiente con la carta Flavor Paper

La collezione di Flavor Paper si ispira direttamente alla cultura degli anni ’60 e ’70, in cui predominava un’atmosfera caratteristica di libertà. Ma non dobbiamo pensare soltanto ad un approccio in stile retro, perché la carta da parati di cui stiamo parlando riesce a generare delle nuove tendenze, perché è capace di realizzare un vero e proprio mix armonioso fra stile antico e idee innovative che si collocano all’interno del design contemporaneo.

Per questo queste proposte di Flavor Paper hanno come risultato il fatto di potersi tradurre in carte da parati che si adattano ad ogni tipo di esigenza. I motivi di stile sono molti e queste carte da parati si caratterizzano come ideali per tutti i tipi di arredamento.

In fin dei conti abbiamo parlato fin dall’inizio di personalizzazione, perché l’obiettivo ultimo che Flavor Paper vuole raggiungere è quello di dare un tocco di personalità ad ogni ambiente da arredare, al di là dello stile specifico in cui la carta viene inserita.

Quindi come arredare un appartamento, anche piccolo, utilizzando la carta da parati Flavor Paper? Il principale consiglio che sentiamo di dare da questo punto di vista è quello di lasciarsi ispirare dalla propria fantasia e dalle proprie idee creative.

Infatti anche le stesse star americane che si rifanno alla carta americana Flavor Paper si ritengono entusiaste proprio dallo spirito creativo che questo marchio tende a sottolineare. È proprio dall’entusiasmo nato da questa creatività che alcune superstar di New York hanno deciso di collaborare con Flavor Paper nell’ideare nuovi design.

Da Lenny Kravitz ad Alicia Keys, da Jessica Alba a Dave Navarro: tutti si sono lasciati conquistare da questi stili esclusivi, tanto da determinare nuovi trend che vanno per la maggiore.

I motivi creativi della carta da parati Flavor Paper

Ma quali sono i motivi di ispirazione che sono alla base della carta da parati di Flavor Paper? Spesso questi motivi rappresentano una vera e propria mescolanza di vari trend. Per esempio possiamo ricordare lo Space Pop, il Funky Avant-garde o lo Psychedelic Retro.

È proprio grazie al mix di questi motivi così particolarmente originali che Flavor Paper riesce a colpire, donando una certa vivacità e un tocco di grande impatto visivo, quando si tratta di arredare con gusto senza rovinare lo stile di un ambiente.

Quella di Flavor Paper è una carta da parati originale che si dimostra ideale per rivestire ogni ambiente della casa, spezzando la monotonia e regalando l’armonia di ambienti unici.