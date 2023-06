Bagno elegante e funzionale: I migliori consigli di stile

Al giorno d’oggi più che mai, l’importanza dell’estetica e della funzionalità nell’arredo di una casa rappresenta una priorità assoluta per moltissime persone.

Ogni angolo della casa viene, per questo motivo, curato nei minimi dettagli in fase di ristrutturazione e arredo. Questo, perché è aumentata la consapevolezza nei confronti dell’effetto che gli ambienti che ci circondano hanno sul nostro umore e sulla qualità della vita.

Di sicuro, poi, uno degli ambienti maggiormente affetti da questa sorta di presa di coscienza è il bagno, trattandosi di uno spazio dedicato al benessere e alla cura di corpo e mente, in cui ci si rigenera al termine di una dura e lunga giornata o ci si prepara ad affrontarne una al mattino.

I bagni – nella concezione moderna che si ha di essi – non rappresentano più soltanto un luogo in cui dedicarsi alla pulizia: presentandosi come veri e propri luoghi sicuri per l’esercizio di pratiche rilassanti e dedite alla ricerca della tranquillità.

È alla base di questi presupposti che l’arredo e la decorazione di una sala da bagno, oggi, richiede non poche attenzioni in grado di renderlo piacevole alla vista, vivibile e funzionale. Del resto, l’obiettivo deve essere proprio quello di dare luogo ad un bagno elegante e funzionale, in grado di riflettere lo stile di chi andrà ad utilizzarlo e di offrire un’esperienza completa e, per certi versi, di lusso, giorno dopo giorno.

Sono diversi i fattori che rendono un bagno funzionale ed elegante e che saranno oggetto della nostra guida di oggi.

Prima di entrare nel merito della questione, però, non possiamo fare a meno di sottolineare che la bellezza di un bagno non debba compromettere la funzionalità dell’ambiente che, da sua natura, deve permettere una fruizione ottimale degli spazi, dei complementi, dei sanitari e degli accessori che lo compongono.

Scelta dei sanitari

Il primo aspetto che ci sentiamo di citare all’interno della nostra lista di consigli utili a rendere il bagno più elegante riguarda la scelta dei sanitari e, nella fattispecie, la selezione di elementi di design che sappiano conferire un tocco moderno e sofisticato all’ambiente.

In questo frangente, risultano particolarmente utili elementi come i sanitari sospesi: dall’aspetto pulito e dall’estetica ricercata.

Di sanitari sospesi è pieno il mercato, ma occorrerà sceglierne di buona qualità per far sì che possano resistere alla prova del tempo con risultati ottimali. A tal proposito, dunque, vi consigliamo i sanitari sospesi di Quaranta Ceramiche.

Doccia a filo pavimento

Un altro elemento che può rendere particolarmente lussuoso l’aspetto del proprio bagno è rappresentato dalla doccia a filo pavimento. Si tratta di un sanitario particolarmente moderno, in grado anche di ottimizzare gli spazi e rendere più ampio alla vista un bagno di dimensioni contenute. Questo è possibile grazie all’eliminazione dell’ingombro proveniente dall’installazione di un piatto doccia tradizionale. Con le docce a filo pavimento è, quindi, possibile, suscitare una piacevole sensazione di spaziosità.

Rubinetteria di design

Altro carattere cruciale per la definizione di un bagno di lusso, moderno e funzionale riguarda la scelta di rubinetteria moderna, dal design accattivante. In questo frangente, sarebbe opportuno preferire rubinetti con linee pulite e che presentano materiali di alta qualità. Con una buona rubinetteria è possibile conferire un tocco di eleganza notevole al bagno, migliorando nel complesso l’esperienza d’uso della sala.

Attenzione all’illuminazione

Come in ogni altro ambiente della casa, anche il bagno risente profondamente del tipo di illuminazione che si sceglie per impreziosirlo. È per questa ragione che è fondamentale utilizzare luci calde e punti luce ben posizionati, in grado di arrecare una vera e propria trasformazione al bagno, generando un’atmosfera accogliente e rilassante.