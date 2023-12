Arredare casa secondo il Vastu: i consigli dell’esperto

Il Vastu Shastra è una antica disciplina architettonica e filosofica indiana che studia come l’ambiente che ci circonda influisce sul benessere psicofisico dell’individuo. I principi del Vastu vengono applicati soprattutto nella progettazione e costruzione degli edifici, ma negli ultimi anni si è diffuso anche il concetto di “Vastu per la casa”, ovvero l’applicazione di queste conoscenze millenarie per organizzare e arredare gli ambienti domestici.

L’obiettivo è quello di creare una casa armoniosa, che favorisca il fluire dell’energia vitale e porti prosperità e serenità a chi la abita. Ogni stanza, ogni angolo e ogni mobile hanno un preciso significato energetico secondo il Vastu. Seguendo semplici accorgimenti nella scelta dei colori, nella disposizione dei mobili e nella decorazione, è possibile trasformare la propria casa in un luogo confortevole in cui si promuove il benessere.

Questo articolo vuole fornire una breve introduzione ai principi base del Vastu e alcuni consigli pratici su come arredare o riorganizzare la propria abitazione secondo questa filosofia millenaria, per vivere in armonia con lo spazio circostante. Vedremo come ottimizzare la disposizione di mobili e oggetti, quali colori privilegiare e come usare elementi come gli specchi per equilibrare l’energia domestica. Piccole accortezze che possono migliorare sensibilmente l’atmosfera della nostra casa.

Arredare casa secondo il Vastu

Il Vastu Shastra si basa sull’interazione tra uomo e natura, e l’abitazione è vista come una proiezione dell’universo. Per questo l’arredamento deve seguire precise regole che consentono di vivere in armonia con le energie cosmiche.

Innanzitutto è importante curare l’orientamento della casa rispetto ai punti cardinali. La porta d’ingresso dovrebbe trovarsi a est o nord, mentre la testata del letto va posizionata a sud o ovest. I mobili vanno disposti in modo da favorire la circolazione dell’energia vitale e non ostacolarla. Ad esempio, non bisognerebbe mai collocare il letto di fronte alla porta della camera o posizionare specchi che riflettono l’ingresso.

Per quanto riguarda i diversi ambienti, il soggiorno è la stanza più vitale e va arredata con colori caldi, mentre il blu è indicato per lo studio o una camera da letto. La cucina, cuore energetico della casa, dovrebbe avere pareti rosse e gli elettrodomestici disposti lungo i lati e non al centro. Il bagno infine, essendo legato all’elemento acqua, predilige tinte chiare e azzurrine.

Seguendo queste linee guida e i consigli di un esperto di Vastu, è possibile organizzare ogni ambiente in modo funzionale e armonico, in equilibrio con le energie sottili che governano lo spazio domestico. Piccole accortezze che contribuiscono al benessere di chi abita la casa.

L’uso del colore nell’arredamento Vastu

Nella filosofia Vastu, i colori hanno un profondo significato energetico e la loro scelta nell’arredamento non è casuale. Ogni cromia è associata ad un elemento naturale e può influenzare direttamente l’umore e le emozioni di chi vive nell’ambiente.

Il rosso, collegato al fuoco, trasmette dinamismo ed è l’ideale per il soggiorno. Il verde, legato alla natura, induce alla riflessione e alla meditazione, perfetto per la camera da letto. L’azzurro, tinta dell’elemento acqua, concilia il sonno e la tranquillità, quindi indicato per la zona notte. Il giallo, luminoso come il sole, stimola la concentrazione e la creatività, ottimo per lo studio. L’arancione infine, bilancia gli opposti e porta gioia, vivacità.

Oltre ai colori puri, il Vastu consiglia accostamenti cromatici equilibrati. Per il soggiorno tinte calde come rosso, arancio e giallo; in cucina il rosso abbinato al verde; in bagno il bianco unito all’azzurro. Le tonalità vanno dosate con cura, evitando eccessi che potrebbero disturbare.

Con i colori giusti, in armonia con la personalità di chi vi abita, la casa diventa un nido accogliente in cui ritrovare serenità ed energie positive. L’ambiente cromatico influenza il nostro umore, perciò va progettato con consapevolezza.

L’importanza degli specchi nel Vastu

Nell’arredamento secondo i dettami del Vastu, gli specchi hanno un ruolo molto importante perché sono in grado di modificare l’energia di uno spazio. Infatti, lo specchio non si limita a riflettere la luce ma, secondo l’antica tradizione indiana, moltiplica e diffonde l’energia positiva in tutto l’ambiente.

Posizionare uno specchio di fronte alla porta d’ingresso o alle finestre amplifica il flusso benefico proveniente dall’esterno. La presenza di specchi nel soggiorno diffonde vibrazioni luminose e gioiose. Nella camera da letto, uno specchio aumenta l’armonia della coppia. In cucina poi, il riflesso moltiplica il senso di abbondanza.

Gli specchi vanno scelti con cura, prediligendo cornici arrotondate e forme ovali o circolari che non hanno angoli. Le dimensioni contano: grandi specchi per il soggiorno, più piccoli e intimi per la zona notte. È bene anche evitare di posizionarli di fronte al letto o in bagno dove potrebbero disturbare.

Come dice un antico proverbio indiano, “lo specchio riflette la luce divina”. Per questo, arredare con gli specchi in modo consono ai principi del Vastu, aiuta a potenziare le energie benefiche che fluiscono nell’abitazione.

Riorganizzare casa secondo il Vastu

Anche in una casa già arredata, è possibile apportare alcune modifiche per ottimizzarne l’energia in base ai dettami del Vastu Shastra. Si tratta di semplici accorgimenti che permettono di equilibrare lo spazio abitativo e metterlo in armonia con le leggi cosmiche.

Bisogna prestare attenzione all’illuminazione. La luce naturale è fonte di energia positiva, quindi è bene sfruttare al meglio le aperture e non ostruirle. Allo stesso modo, è importante che l’aria circoli liberamente, quindi meglio evitare mobili ingombranti negli angoli o lungo i muri.

Poi, si può agire sul colore, introducendo tinte calde e luminose al posto di quelle fredde e scure. Anche pochi tocchi di rosso, arancio e giallo possono dare nuova vitalità a un ambiente. Utile eliminare gli eccessi, preferendo combinazioni armoniche ed equilibrate.

Infine, giocare con l’orientamento di mobili e letti, seguendo le regole Vastu: la testata a sud, il lato lungo ad est-ovest. E naturalmente, introdurre qualche specchio ben posizionato per potenziare il flusso energetico. Con pazienza e piccoli accorgimenti, la casa può trasformarsi in un luogo accogliente e sereno.

In conclusione possiamo affermare che il Vastu Shastra è una disciplina millenaria che merita di essere riscoperta e applicata anche nella società moderna. I suoi insegnamenti ci ricordano che gli spazi in cui viviamo non sono inerti, ma interagiscono dinamicamente con le persone che li abitano.