Acquistare una voliera: tutte le caratteristiche da valutare
di Redazione
21/03/2024
La voliera è una gabbia molto particolare per uccelli, utile non soltanto per chi vuole recare, i pennuti in questione, condizioni di libertà maggiori, ma anche per chi si occupa di un allevamento di uccelli. Si tratta di un modo molto semplice per gestire questi animali e per ottenere la migliore protezione possibile, sia da minacce esterne che da possibili comportamenti degli uccelli che sarebbero, altrimenti, difficili da contenere. Così come per tante altre gabbie, per evitare che la voliera sia troppo costrittiva per i propri uccelli, oltre che sbagliata in termini di misure o di dimensioni funzioni, è importante valutare quali debbano essere tutte le caratteristiche alla base della propria scelta di acquisto. Di seguito, vogliamo guidarvi in questo processo elencandovi alcuni degli elementi più importanti da tenere bene a mente.
Le dimensioni di una volieraÈ evidente che l'aspetto fondamentale dell'acquisto di una voliera interessi le sue dimensioni. Quando si acquista uno strumento di questo genere per gestire l'allevamento di uccelli per esterni, le dimensioni sono fondamentali non soltanto per un aspetto numerico, ma anche per il bisogno di spazio di un uccello, che varia a seconda delle tipologie di allevamento e delle razze di pennuti che si vogliono contenere all'interno di una voliera. In altre parole, da un lato bisogna prendere in esame il numero complessivo di animali da inserire all'interno della voliera, dall'altro la tipologia di questi ultimi. Se non si dà il giusto valore a questo elemento, si rischia di creare un ambiente troppo costrittivo per gli uccelli, all'interno dei quali questi non soltanto sentono la propria libertà minore, ma potrebbero anche adottare dei comportamenti potenzialmente pericolosi per gli altri uccelli presenti all'interno della voliera. Secondo alcuni studi, invece, qualora si gestisca un allevamento di uccelli per le uova, in condizioni di difficoltà gli uccelli potrebbero iniziare a limitare i propri comportamenti in termini di fecondazione.
Materiali e altre caratteristiche di una volieraAccanto all'importanza delle dimensioni di una voliera, sono tanti altri gli elementi che dovranno essere presi in esame per riuscire in un acquisto efficace sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, la voliera dovrà essere dotata di alcuni spazi interni che siano personali e indipendenti per ogni uccello, per evitare che ci sia un'invasione di zone da parte di tutti i pennuti che causerebbe un caos all'interno della voliera che si acquista. Importantissimo è, invece, l'aspetto dei materiali di cui lo strumento deve essere composto, a seconda del grado di protezione che si vuole ottenere: da un lato è, come si diceva, fondamentale proteggersi dall'esterno, dunque da condizioni atmosferiche avverse, oltre che da possibili predatori se si vive in prossimità di un ambiente boschivo; dall'altro lato, invece, la protezione dovrà essere garantita anche dall'interno, dunque con materiali che resistano ai movimenti o alle beccate di un uccello che tenta di interagire verso l'esterno. La protezione dovrà essere presumibilmente a rete, con delle maglie non troppo larghe da garantire un passaggio sicuro per gli uccelli, né troppo deboli da essere sfondate da questi ultimi. Allo stesso modo, la voliera deve anche garantire delle protezioni per acqua piovana e altre condizioni atmosferiche avverse come la grandine, offrendo anche un buon approvvigionamento a cibo e acqua attraverso apposite strutture connesse.
Dove acquistare una volieraL'ultimo aspetto da considerare a proposito dell'acquisto di una voliera riguarda la piattaforma o la periferica di riferimento per finalizzare il proprio processo di acquisto. Per fortuna, sul web esistono alcune piattaforme dove ottenere questi strumenti a seconda di dimensioni, materiali e altre funzioni richieste: tra queste, si cita sicuramente la realtà di ilverdemondo.it in cui è possibile acquistare una voliera scegliendo tra le varie tipologie di strumento che potranno essere ottenute per i propri uccelli.
