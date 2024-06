Punto croce: per cosa utilizzarlo e quali realizzazioni creare?

Il punto croce è un metodo che, per quanto molti possono ritenere superato in virtù della nascita e dello sviluppo di macchinari tessili, rappresenta ancora un vero e proprio vanto per chi lo conosce alla perfezione o per chi vuole impararlo, partendo dalle basi. In effetti, trattasi pur sempre di una forma di artigianato e di lavoro manuale, che può essere realizzato conoscendo le giuste basi e, soprattutto, confrontandosi con un mondo che permette di connetterci con l’antichità, con le nostre nonne e, soprattutto, con un’interpretazione della vita completamente differente, in cui esistevano delle sarte a domicilio che realizzavano dei piccoli orli o dei ricami particolari per vestiti, centrini o corredi di neonati.

Se ci si vuole lasciare andare ai ricordi, alla nostalgia e alle belle sensazioni, con il punto croce e con tutte le sue possibili varianti, come il ricamo punto francese, bisogna avere ben chiaro anche l’insieme di tutti quei piccoli oggetti che potrebbero essere realizzati, per mezzo di una decorazione di questo genere. Di seguito, allora, vogliamo consigliare alcune possibili destinazioni utili per il punto croce.

Alcuni degli oggetti da realizzare con il punto croce

Detto questo, non resta che proseguire con alcuni consigli utili, a proposito delle possibili destinazioni del punto croce e di tutte quelle realizzazioni che possono essere ottenute tramite questo metodo. Si tratta, ovviamente, di uno stile di ricamo, per cui non sarà possibile certamente creare degli oggetti da zero, maIl punto croce risulterà essere fondamentale per ottenere delle figurazioni uniche e delle personalizzazioni ideali e originali per oggetti che si possiedono in casa, che si vogliono utilizzare per abbellire il proprio appartamento o per realizzare dei regali unici da offrire ad amici, parenti e persone care. Si parte, probabilmente, con quello che è l’oggetto cardine del punto croce: il centrino da tavola, che in realtà costituisce anche uno dei primi oggetti che possono essere ricamati tramite il punto croce.

Il centrino è uno strumento che richiamerà, sicuramente, alla nostra memoria la casa di una nonna o di un parente lontano, dal momento che, ormai, questi strumenti sono sempre più desueti all’interno delle nostre case: su un centrino può essere posizionato un cesto di frutta, un vaso con dei fiori o, semplicemente, un piatto con delle caramelle e dolciumi da tenere a centro tavola, quando questa non è imbandita. A proposito di una tavola, anche i runner, ovvero quelle caratteristiche coperture che vengono utilizzate, in genere, per non lasciare un tavolo spoglio, quando non si utilizza una tovaglia e non si posizionano le stoviglie, potranno essere personalizzati tramite utilizzo del punto croce, in modo da creare dei simboli e delle orlatura particolari, che renderanno ogni runner pressoché unico all’interno della propria casa.

Altre realizzazioni da ottenere tramite punto croce

Tramite il punto croce potranno essere realizzati anche i caratteristici corredi per neonati, ovvero quell’insieme di strumenti che possono essere accumulati per gestire un neonato nei primi mesi di vita: parliamo di bavaglini, pannolini, tutine, ma anche di culle, letti, passeggini e tutti quegli altri strumenti che potranno essere personalizzati, soprattutto nel caso di lenzuola, tute e copertine, tramite il punto croce per offrire, al proprio neonato, un qualcosa di unico e, soprattutto, personale. Non è ancora finita qui, dal momento che con il punto croce sarà possibile realizzare anche degli asciugamani, che potranno essere decorati se si vuole ottenere uno stile unico, all’interno della propria casa, magari richiamando delle iniziali o dei piccoli simboli emotivi particolari da associare tra i vari asciugamano o per lenzuola, tovaglie e fazzoletti particolari, che sono presenti – qualora si apprezzi questo stile – nel proprio corredo in guardaroba.

Infine, non bisogna sottovalutare l’importanza del punto croce per quanto riguarda la realizzazione di quadri unici e originali in tutto e per tutto: spesso si tende ad acquistare un quadro scegliendo tra stampe, poster o fotografie che vengono semplicemente incorniciate, ma il punto croce può offrire una svolta stilistica molto particolare per il proprio quadro, affinché quest’ultimo risalti tra le pareti della propria casa, grazie ad un pattern cromatico e simbolico assolutamente unico.