Instagram: 4 trucchetti utili

Il mondo colorato e in evoluzione di Instagram ti ha sempre affascinato, così da quando hai aperto il tuo account hai iniziato a sperimentare tutte le funzioni del popolare social network per essere sempre al passo con i tempi e le ultime mode. Passo dopo passo, hai avuto modo di testare le Storie, i tag, le Gif e ora ti stai cimentando persino nei Reel, brevi video da caricare sul tuo Feed per renderlo più divertente, originale e personalizzato.

Nell’era social che stiamo vivendo non si finisce mai di imparare e soprattutto di scoprire nuove funzioni lanciate sull’interessante piattaforma social in costante crescita e sempre più utilizzata dagli utenti in ogni parte del mondo per condividere foto e video.

Se vuoi conoscere tutto di Instagram per utilizzarlo al meglio e far volare il tuo account ma non sai da dove partire, troverai questa guida interessante e potrai mettere in pratica alcune tecniche (del tutto legali) per rendere più originali i tuoi contenuti social e piccole strategie da applicare direttamente dal tuo account per mettere in pratica funzionalità che prima non conoscevi.

In questa guida troverai quattro trucchetti utili per Instagram che ti aiuteranno a sfruttare in modo più completo il social network fotografico per eccellenza e diventare un vero Instagrammer. Vedrai, il mondo dell’applicazione con l’icona colorata della Polaroid non sarà più un mistero per te. Ecco alcuni trucchi che potrai mettere in pratica direttamente dal tuo dispositivo mobile Android o iOS aprendo l’applicazione di Instagram.

Creare uno sfondo colorato nelle Storie

Il primo trucchetto di cui vogliamo parlarti è quello che ti permetterà di creare uno sfondo colorato nelle Storie. Quante volte ti è capitato di vedere Instagram Stories originali e super colorate in cui non ci sono immagini ma solamente uno sfondo a tinta unita con testo e disegn? Una dedica, il testo di una canzone o un disegno realizzato con gli strumenti messi a disposizione da Ig direttamente nelle Storie.

Se anche tu vuoi creare Storie divertenti e soprattutto colorate, ci sono alcuni semplici passaggi che devi seguire direttamente dal tuo dispositivo mobile Android o iOS. Cellulare alla mano, ecco cosa devi fare per creare uno sfondo a tinta unita nelle Storie di Instagram:

Apri l’app di Instagram

Pigia sull’icona del tuo profilo

Fai tap sull’icona del + per aggiungere la Storia

In questo modo ti troverai direttamente nell’editor delle Storie

Scatta una foto o carica una foto presente nella galleria del cellulare

Fai tap sullo strumento per disegnare in alto nella schermata

Scegli il colore tra quelli proposti o in alternativa con il contagocce seleziona un colore che preferisci direttamente sulla foto caricata

Tieni premuto sullo schermo

Ora puoi aggiungere testo o disegni sullo sfondo colorato appena realizzato

Vedere i Mi piace che hai messo

Un altro “trucchetto” che potrebbe tornarti utile quando utilizzi Instagram è quello che ti consente di vedere i Mi piace che hai messo ai post di altri utenti. Quando ogni giorno lasciamo un like ad un post pubblicato su Instagram, la piattaforma raccoglie questa informazione in uno storico delle nostre attività.

In questo modo, seguendo alcuni passaggi, potremo accedere tranquillamente a una vera e propria lista di contenuti che abbiamo apprezzato. Vedere i Mi piace che hai lasciato a foto e video pubblicati da altri utenti di Instagram è un’operazione molto semplice che però non tutti conoscono.

Ti basterà seguire alcuni semplici passaggi direttamente dall’applicazione scaricata sul tuo dispositivo Android o iOS.

Apri l’app di Instagram

Fai tap sull’icona del tuo profilo

Pigia sull’icona menù che trovi in alto a destra

Seleziona la voce Impostazioni

Fai tap su Account

Infine seleziona Post che ti piacciono

In questa sezione potrai visualizzare tutti i post a cui hai lasciato un cuoricino su Instagram

In questo modo accederai direttamente ad una lista dettagliata di foto e video pubblicati sulla nota piattaforma social a cui hai messo Mi piace in passato. Se hai bisogno di maggiori dettagli su questa funzione, clicca qui.

Vedere foto e Storie archiviate

Se desideri vedere post che hai deciso di archiviare perché non ti piacevano più o che semplicemente volevi nascondere da occhi indiscreti, ti basterà mettere in pratica alcuni semplici e rapidi passaggi utilizzando il tuo dispositivo mobile e agendo direttamente dall’applicazione. In che modo?

Per vedere foto e Storie archiviate così da mostrarle a qualcuno o per recuperarle così da pubblicare nuovamente sul tuo profilo Ig, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Apri l’app di Instagram

Fai tap sull’icona del tuo profilo

Pigia sull’icona menù che trovi in alto a destra

Fai tap sulla voce Archivio

In questa sezione potrai visualizzare l’archivio dei post e delle Storie

Quando archivi un post o una Storia, i tuoi contenuti saranno visualizzati in questa particolare sezione del tuo profilo Instagram. Potrai accedere solamente tu a questa sezione e decidere in qualsiasi momento se ricondividerlo o meno.

Modificare le foto senza pubblicarle

L’ultimo trucchetto utile, pratico e interessante che puoi sfruttare sull’applicazione di Instagram e di cui vogliamo parlarti in questa guida è sicuramente quello di utilizzare il social network semplicemente per modificare le foto e salvarle senza pubblicare sul profilo.

Instagram mette a disposizione dei suoi utenti diversi filtri e strumenti per modificare le foto prima di pubblicarle sul Feed. Nel pannello per modificare le foto, infatti, si possono selezionare svariati filtri per personalizzare la foto che vogliamo postare e apportare modifiche manuali regolando luminosità, contrasto, struttura, colore, saturazione, ombre ecc.

Instagram può essere considerato, quindi, anche un pratico e utile strumento di editor per le nostre foto. Come fare per modificare una foto senza però dover necessariamente pubblicare sul Feed del nostro profilo Ig? Ecco un piccolo trucchetto che potrai mettere in pratica sul tuo dispositivo mobile: