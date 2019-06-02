Home Sport Basket, Sassari supera 108-96 Milano e vola in finale scudetto

di Redazione 02/06/2019

Abbiamo una finalista: ancora una volta, l’Olimpia Milano delude nella post-season e finisce la sua corsa in semifinale contro una Sassari che ha decisamente meritato di piombare fino all’atto conclusivo della Serie A, dopo una seconda parte di stagione che resterà, probabilmente, nel libro dei record di questo sport. Il Banco di Sardegna Sassari mette finalmente in cassaforte il passaggio in finale, vincendo 108-96 contro l’Armani Milano. Il team guidato in panchina da coach Gianmarco Pozzecco, chiamato a metà stagione per prendere il posto di Vincenzo Esposito, ha superato per l’ennesima volta quota 100 punti, giocando la sua pallacanestro fatta di grande intensità, corsa e ritmo in attacco. In finale contro Venezia o Cremona La serie, al meglio delle cinque partite, è durata pochissimo: Sassari, infatti, ha fatto sue tutte e tre le prime gare contro Milano, che è uscita di scena con un preoccupante cappotto. Adesso, la compagine di coach Pozzecco avrà chiaramente qualche giorno per riprendere fiato per puntare allo scudetto e attende di conoscere la sua sfidante: per il momento l’Umana Reyer Venezia e la Vanoli Cremona si trovano in perfetta parità sull’1-1 e si prospetta una serie piuttosto lunga ed equilibrata fino alla fine.

