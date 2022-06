Agenzie di comunicazione: di cosa possono occuparsi?

Il supporto di un’agenzia di comunicazione oggi può essere decisivo per il successo di un’azienda e per lo sviluppo del suo business. Queste realtà ormai indispensabili sono formate infatti da team di professionisti specializzati, che possono ideare e implementare strategie di marketing personalizzate ed efficaci.

La missione di un’agenzia di comunicazione è infatti quella di promuovere l’offerta delle sue aziende clienti, la loro immagine e il valore dei loro prodotti o servizi, tanto nel mondo offline, quanto nell’universo virtuale del web. La costruzione di una brand identity passa infatti da entrambi i canali: molte marketing agencies sono specializzate in uno dei due settori, ma sono sempre più frequenti i casi in cui il loro team può affiancare la clientela in entrambi i percorsi.

I servizi di comunicazione offline

Le agenzie di comunicazione possono aiutare le realtà clienti a individuare le migliori soluzioni comunicative per presentarsi al mercato in maniera convincente. La realizzazione di un brand coerente e memorabile è uno dei principali scopi delle agenzie: dopo un’analisi accurata della personalità dei loro clienti, possono tradurla in proposte grafiche efficaci e customizzate.

Un percorso di questo tipo porta a un aumento esponenziale dell’appeal che il brand può avere sul mercato e sui suoi potenziali clienti. Nella costruzione di una brand identity ben definita e originale, un’agenzia può accompagnare i suoi clienti nella definizione di un naming accattivante e rappresentativo per il progetto imprenditoriale, o supportarli nella creazione di un logo che racconti, attraverso segni grafici, font e colori, i valori e la mission dell’azienda.

Ma non solo: una buona agenzia di comunicazione è capace di creare l’intera immagine coordinata di un’impresa, realizzando per lei biglietti da visita, brochure, flyers, cartelloni pubblicitari o gli allestimenti per gli stand, le manifestazioni o gli eventi a cui partecipa.

I servizi di comunicazione online

Se un tempo le agenzie potevano occuparsi prevalentemente del mondo offline, oggi molte scelgono di creare un team che possa occuparsi attivamente anche della presenza dei clienti nell’universo online, un aspetto ormai impossibile da trascurare per le aziende operanti nei più disparati settori. È difficile ormai che un’agenzia comunicazione Milano o nelle altre principali metropoli italiane non affianchi i suoi clienti nella creazione di una valida road map verso la digitalizzazione.

Per posizionarsi in maniera ottimale sul web, è infatti indispensabile possedere una valida strategia e un piano d’azione dettagliato che punti a risultati SMART. Quali sono i principali servizi che le agenzie di comunicazione e marketing offrono in questo senso?

La reazione di un sito web professionale è senza dubbio uno dei più richiesti, poiché un portale funzionale, completo e facilmente fruibile è uno dei principali punti di contatto tra un’azienda e i suoi potenziali clienti. L’ottimizzazione SEO è un servizio decisamente complementare ed essenziale, che consente di posizionare un sito web ai primi posti tra i risultati di ricerca di Google e affini.

La creazione e gestione di profili social è un altro dei tasselli essenziali di una strategia di marketing online: un’agenzia web può dar vita a piani editoriali coinvolgenti, grafiche dal forte appeal o anche campagne di advertising mirate e funzionali agli obiettivi di business.

La creazione di Ads a pagamento è anche possibile attraverso la piattaforma pubblicitaria di Google, che consente di creare annunci ben targettizzati e dar vita a campagne di comunicazione performanti: è possibile in questo modo intercettare e raccogliere i contatti utili degli utenti potenzialmente più interessati ai prodotti o servizi dell’azienda promotrice, da coltivare attraverso validi processi di lead nurturing e portare verso la conversione.

Anche l’email marketing è parte integrante dei servizi digitali odierni, insieme alla costruzione di blog aziendali e alle principali strategie di Digital PR, orientate a promuovere le attività del brand.

Molte agenzie si occupano anche di attività di consulenza, affiancando le aziende in un percorso completo di analisi e costruzione di obiettivi chiari e raggiungibili. Oppure si dedicano alla formazione in tema marketing per le risorse delle aziende che necessitano di costruire un team interno dedicato alle attività di comunicazione.